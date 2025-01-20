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https://sarabic.ae/20250120/لماذا-تأخرت-صفقة-عمر-مرموش-مع-مانشستر-سيتي-الإنجليزي؟-1096987101.html
لماذا تأخرت صفقة عمر مرموش مع مانشستر سيتي الإنجليزي؟
لماذا تأخرت صفقة عمر مرموش مع مانشستر سيتي الإنجليزي؟
سبوتنيك عربي
أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على وشك إنهاء صفقة التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، نجم آنتراخت فرانكفورت الألماني. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T22:00+0000
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وذكر النادي على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، أن مرموش سيجري اختبارات طبية، غدا الثلاثاء.وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة النجم المصري بعد اجتيازه الفحص الطبي من قبل مانشستر سيتي.وفي وقت سابق، ودع عمر مرموش جماهير فريقه بعد مباراة بروسيا دورتموند بالدوري الألماني، بحسب بيان صادر عن إدارة فرانكفورت.لكن تأخر إعلان مانشستر سيتي عن ضم اللاعب أثار الكثير من التساؤلات حول تأخر الصفقة، خاصة بعدما أعلن النادي عن إتمام أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد اللاعب الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، مدافع لانس الفرنسي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.وبحسب التقارير، فإن تأخر صفقة مرموش حتى الآن، سببها عدم إجراء الكشف الطبي على اللاعب المصري من قبل الفريق الإنجليزي الذي من المقرر أن ينتقل إليه.ومساء اليوم الاثنين، وصل مرموش إلى إنجلترا، وذلك بعدما استكمل الاتفاق مع مسؤولي النادي إثر مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
https://sarabic.ae/20250111/تطور-جديد-في-صفقة-انتقال-المصري-عمر-مرموش-إلى-مانشستر-سيتي-1096687454.html
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رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار ألمانيا
رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار ألمانيا

لماذا تأخرت صفقة عمر مرموش مع مانشستر سيتي الإنجليزي؟

22:00 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 22:02 GMT 20.01.2025)
© Getty Images / Alex Grimm / Staffنجم كرة القدم المصري عمر مرموش
نجم كرة القدم المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Getty Images / Alex Grimm / Staff
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أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على وشك إنهاء صفقة التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، نجم آنتراخت فرانكفورت الألماني.
وذكر النادي على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، أن مرموش سيجري اختبارات طبية، غدا الثلاثاء.
المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مجتمع
"تطور جديد" في صفقة انتقال المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
11 يناير, 14:19 GMT
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة النجم المصري بعد اجتيازه الفحص الطبي من قبل مانشستر سيتي.
وفي وقت سابق، ودع عمر مرموش جماهير فريقه بعد مباراة بروسيا دورتموند بالدوري الألماني، بحسب بيان صادر عن إدارة فرانكفورت.
لكن تأخر إعلان مانشستر سيتي عن ضم اللاعب أثار الكثير من التساؤلات حول تأخر الصفقة، خاصة بعدما أعلن النادي عن إتمام أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد اللاعب الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، مدافع لانس الفرنسي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.
وبحسب التقارير، فإن تأخر صفقة مرموش حتى الآن، سببها عدم إجراء الكشف الطبي على اللاعب المصري من قبل الفريق الإنجليزي الذي من المقرر أن ينتقل إليه.
ومساء اليوم الاثنين، وصل مرموش إلى إنجلترا، وذلك بعدما استكمل الاتفاق مع مسؤولي النادي إثر مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
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