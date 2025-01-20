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مرضى غسيل الكلى في سوريا يواجهون خطر الموت
مرضى غسيل الكلى في سوريا يواجهون خطر الموت
سبوتنيك عربي
بدأت معاناة آلاف السوريين ممن يعانون من مرض الفشل الكلوي، تظهر مجدداً على المشهد الإنساني في البلاد، وذلك بسبب نقص التجهيزات الطبية والجلسات الخاصة بغسيل... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T12:00+0000
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وقالت إحدى مرضى الفشل الكلوي وتدعى حنان، لـ"سبوتنيك"، إنها بحاجة إلى جلستي غسيل كلى كل 10 أيام، لكن بسبب نقص التجهيزات والمواد الطبية، تم تخفيض عدد الجلسات إلى 3 جلسات فقط شهرياً، وهذا الأمر ينعكس على حالتها الصحية التي تزداد سوءاً يوم بعد يوم، حيث تضطر حنان، والتي تسكن في ريف دمشق، لقطع مسافات طويلة للوصل إلى مستشفى "المواساة" في العاصمة دمشق، للحصول على جلسة غسيل للكلى.وتابع محمود أن "أسعار جلسات غسيل الكلى في المشفى الخاص سجلت أرقاما قياسية، حيث تبلغ سعر الجلسة الواحدة بين 800 إلى مليون ليرة، وهذا الأمر يفوق القدرة المالية لمعظم المواطنين السوريين، وخاصة ضمن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد".وقال الدكتور خالد الحسن، الاختصاصي في أمراض الكلى، لـ"سبوتنيك":وأضاف الحسن أن "المراكز الطبية الخاصة في سوريا، تعتمد على استجرار المواد الخاصة بغسيل الكلى من لبنان أو تركيا، عن طريق تجار وسطاء، حيث تدخل تلك المواد بتكاليف مرتفعة إلى سوريا، بالإضافة إلى قطع التبديل والصيانة الخاصة بأجهزة غسيل الكلى، جميع هذه العوامل دفعت تلك المراكز إلى رفع أسعارها، والتي تصل أحياناً إلى مليون ليرة سورية ثمن جلسة غسيل واحدة".بدوره، أكد مصدر في الهلال الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، بأنه يتم العمل على تأمين المواد الخاصة بجلسات غسيل الكلى، وبعض الأدوية السرطانية المفقودة في البلاد، من خلال التواصل مع منظمات دولية وجمعيات ومؤسسات طبية خارج البلاد.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مرضى غسيل الكلى في سوريا يواجهون خطر الموت

12:00 GMT 20.01.2025
© Getty Images / Mohammad Bashأطباء يقومون بعمل جراحي
أطباء يقومون بعمل جراحي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Getty Images / Mohammad Bash
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بدأت معاناة آلاف السوريين ممن يعانون من مرض الفشل الكلوي، تظهر مجدداً على المشهد الإنساني في البلاد، وذلك بسبب نقص التجهيزات الطبية والجلسات الخاصة بغسيل الكلى، حيث لا توجد أرقام رسمية دقيقة لعدد المرضى لكن الأرقام تشير إلى وجود نحو 7000 آلاف مريض.
وقالت إحدى مرضى الفشل الكلوي وتدعى حنان، لـ"سبوتنيك"، إنها بحاجة إلى جلستي غسيل كلى كل 10 أيام، لكن بسبب نقص التجهيزات والمواد الطبية، تم تخفيض عدد الجلسات إلى 3 جلسات فقط شهرياً، وهذا الأمر ينعكس على حالتها الصحية التي تزداد سوءاً يوم بعد يوم، حيث تضطر حنان، والتي تسكن في ريف دمشق، لقطع مسافات طويلة للوصل إلى مستشفى "المواساة" في العاصمة دمشق، للحصول على جلسة غسيل للكلى.

وفي السياق ذاته، أكد أحد سكان مدينة حماة، ويدعى محمود، أن المستشفى الوطني أبلغهم بتوقف عدد كبير من أجهزة غسيل الكلى، وذلك بسبب وجود أعطال في الأجهزة، وعدم توفر قطع التبديل والصيانة، بالإضافة إلى نقص حاد بتأمين المواد الخاصة بجلسات الغسيل، ما يهدد حياة العشرات داخل المدينة بينهم أطفال ونساء.

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وتابع محمود أن "أسعار جلسات غسيل الكلى في المشفى الخاص سجلت أرقاما قياسية، حيث تبلغ سعر الجلسة الواحدة بين 800 إلى مليون ليرة، وهذا الأمر يفوق القدرة المالية لمعظم المواطنين السوريين، وخاصة ضمن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد".
وقال الدكتور خالد الحسن، الاختصاصي في أمراض الكلى، لـ"سبوتنيك":

الوضع الصحي لمرضى غسيل الكلى يمر بأسوأ حالته في الوقت الحالي، وذلك بسبب توقف وخروج عدد من المراكز الطبية عن الخدمة، بالإضافة إلى النقص الحاصل بتأمين المواد الخاصة بغسيل الكلى، والتي تتم استيرادها من عدة دول، وحالياً يوجد صعوبة في تأمين تلك المواد عن طريق الاستيراد، والذي يتطلب وجود عقود بين وزارة الصحة السورية، وعدة شركات طبية خارج البلاد، وهذه العقود حاليا متوقفة نظراً للظروف التي تمر بها البلاد.

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وأضاف الحسن أن "المراكز الطبية الخاصة في سوريا، تعتمد على استجرار المواد الخاصة بغسيل الكلى من لبنان أو تركيا، عن طريق تجار وسطاء، حيث تدخل تلك المواد بتكاليف مرتفعة إلى سوريا، بالإضافة إلى قطع التبديل والصيانة الخاصة بأجهزة غسيل الكلى، جميع هذه العوامل دفعت تلك المراكز إلى رفع أسعارها، والتي تصل أحياناً إلى مليون ليرة سورية ثمن جلسة غسيل واحدة".

وأشار إلى أن "هذا الرقم كبير وصعب تأمينه من قبل المرضى، الذين يحتاجون ما بين 5-6 جلسات شهريا، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن السوري بشكل عام بالوقت الحالي".

بدوره، أكد مصدر في الهلال الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، بأنه يتم العمل على تأمين المواد الخاصة بجلسات غسيل الكلى، وبعض الأدوية السرطانية المفقودة في البلاد، من خلال التواصل مع منظمات دولية وجمعيات ومؤسسات طبية خارج البلاد.
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