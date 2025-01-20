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مرضى غسيل الكلى في سوريا يواجهون خطر الموت

مرضى غسيل الكلى في سوريا يواجهون خطر الموت

سبوتنيك عربي

بدأت معاناة آلاف السوريين ممن يعانون من مرض الفشل الكلوي، تظهر مجدداً على المشهد الإنساني في البلاد، وذلك بسبب نقص التجهيزات الطبية والجلسات الخاصة بغسيل... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

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وقالت إحدى مرضى الفشل الكلوي وتدعى حنان، لـ"سبوتنيك"، إنها بحاجة إلى جلستي غسيل كلى كل 10 أيام، لكن بسبب نقص التجهيزات والمواد الطبية، تم تخفيض عدد الجلسات إلى 3 جلسات فقط شهرياً، وهذا الأمر ينعكس على حالتها الصحية التي تزداد سوءاً يوم بعد يوم، حيث تضطر حنان، والتي تسكن في ريف دمشق، لقطع مسافات طويلة للوصل إلى مستشفى "المواساة" في العاصمة دمشق، للحصول على جلسة غسيل للكلى.وتابع محمود أن "أسعار جلسات غسيل الكلى في المشفى الخاص سجلت أرقاما قياسية، حيث تبلغ سعر الجلسة الواحدة بين 800 إلى مليون ليرة، وهذا الأمر يفوق القدرة المالية لمعظم المواطنين السوريين، وخاصة ضمن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد".وقال الدكتور خالد الحسن، الاختصاصي في أمراض الكلى، لـ"سبوتنيك":وأضاف الحسن أن "المراكز الطبية الخاصة في سوريا، تعتمد على استجرار المواد الخاصة بغسيل الكلى من لبنان أو تركيا، عن طريق تجار وسطاء، حيث تدخل تلك المواد بتكاليف مرتفعة إلى سوريا، بالإضافة إلى قطع التبديل والصيانة الخاصة بأجهزة غسيل الكلى، جميع هذه العوامل دفعت تلك المراكز إلى رفع أسعارها، والتي تصل أحياناً إلى مليون ليرة سورية ثمن جلسة غسيل واحدة".بدوره، أكد مصدر في الهلال الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، بأنه يتم العمل على تأمين المواد الخاصة بجلسات غسيل الكلى، وبعض الأدوية السرطانية المفقودة في البلاد، من خلال التواصل مع منظمات دولية وجمعيات ومؤسسات طبية خارج البلاد.

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