https://sarabic.ae/20250120/واقعة-صادمة-في-مدرسة-مصرية-تثير-جدلا-واسعا-وقرار-حكومي-بفصل-المتورطين-1096969794.html
واقعة "صادمة" في مدرسة مصرية تثير جدلا واسعا... وقرار حكومي بفصل المتورطين
واقعة "صادمة" في مدرسة مصرية تثير جدلا واسعا... وقرار حكومي بفصل المتورطين
سبوتنيك عربي
لا تزال المشاجرة التي حدثت بين فتيات في إحدى المدارس الخاصة الدولية في التجمع الخامس (شرق القاهرة) والتي أسفرت عن ضرب طالبة وإصابتها بكسر في أنفها، حديث الساعة... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأصدر وزير التعليم المصري، محمد عبد اللطيف، قراراً بفصل الطلاب المشاركين في الاعتداء على الطالبة فصلا نهائيا، وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.وقرر الوزير "فصل الطلاب المشاركين في الواقعة مشاركة سلبية فصلاً مؤقتاً لمدة أسبوعين لتشهيرهم بزملائهم بالتصوير ونشر الفيديوهات دون إذن".كما أصدر الوزير قرارا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للشؤون القانونية بالوزارة وتكليفها بمتابعة التحقيقات مع النيابة العامة.وقالت وزارة التعليم المصرية، في بيان لها، إن "الوزير محمد عبد اللطيف أجرى زيارة مفاجئة إلى المدرسة، صباح اليوم، حيث تفقد بعض فصول المدرسة واستمع لمسؤوليها".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شهدت، خلال الساعات الماضية، حالة من الاستياء والغضب والجدل بعد تداول فيديو يكشف عن نشوب شجار في مدرسة في منطقة التجمع الخامس.وأظهر الفيديو قيام فتيات بضرب زميلتهن داخل فناء المدرسة مع ترديد الشتائم، وعقبها تداولت وسائل إعلام مصرية صورة الطالبة وبها عدة إصابات وكسور بالوجه وسحجات بالوجه والجسم إثر المشاجرة.واستدعت النيابة أسرة المجني عليها ومسؤولاً إدارياً في المدرسة لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على مقطع الفيديو.
https://sarabic.ae/20250115/وزير-التعليم-المصري-يرد-على-الجدل-المثار-حول-نظام-البكالوريا-المقترح-مطبق-بكل-الدول-1096814132.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
واقعة "صادمة" في مدرسة مصرية تثير جدلا واسعا... وقرار حكومي بفصل المتورطين
لا تزال المشاجرة التي حدثت بين فتيات في إحدى المدارس الخاصة الدولية في التجمع الخامس (شرق القاهرة) والتي أسفرت عن ضرب طالبة وإصابتها بكسر في أنفها، حديث الساعة في العاصمة المصرية، بعدما دخلت الحكومة على خط الأزمة.
وأصدر وزير التعليم المصري، محمد عبد اللطيف، قراراً بفصل الطلاب المشاركين في الاعتداء على الطالبة فصلا نهائيا، وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
وقرر الوزير "فصل الطلاب المشاركين في الواقعة مشاركة سلبية فصلاً مؤقتاً لمدة أسبوعين لتشهيرهم بزملائهم بالتصوير ونشر الفيديوهات دون إذن".
كما أصدر الوزير قرارا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للشؤون القانونية بالوزارة وتكليفها بمتابعة التحقيقات مع النيابة العامة.
وقالت وزارة التعليم المصرية، في بيان لها
، إن "الوزير محمد عبد اللطيف أجرى زيارة مفاجئة إلى المدرسة، صباح اليوم، حيث تفقد بعض فصول المدرسة واستمع لمسؤوليها".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شهدت، خلال الساعات الماضية، حالة من الاستياء والغضب والجدل بعد تداول فيديو يكشف عن نشوب شجار في مدرسة في منطقة التجمع الخامس.
وأظهر الفيديو قيام فتيات بضرب زميلتهن داخل فناء المدرسة مع ترديد الشتائم، وعقبها تداولت وسائل إعلام مصرية صورة الطالبة وبها عدة إصابات وكسور بالوجه وسحجات بالوجه والجسم إثر المشاجرة.
واستدعت النيابة أسرة المجني عليها ومسؤولاً إدارياً في المدرسة لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على مقطع الفيديو.