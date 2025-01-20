https://sarabic.ae/20250120/وفاة-أحد-أشهر-معلقي-كرة-القدم-في-الوطن-العربي-1096970356.html

وفاة أحد أشهر معلقي كرة القدم في الوطن العربي

وفاة أحد أشهر معلقي كرة القدم في الوطن العربي

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، وفاة أيقونة التعليق العربي ميمي الشربيني، بعد صراعٍ مع المرض خلال الفترة الماضية. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

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وعانى ميمي الشربيني، أحد أبرز المعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربي، والذي اشتهر ببعض المصطلحات والألقاب لنجوم الكرة المصرية، من وعكة صحية طوال السنوات الماضية.ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها.بته أنظار الكبيرين الأهلي والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلي جعله يرفض هذا العرض، حتى حقق حلمه بالانتقال للأهليي.ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976، ليصبح أحد ألمع معلقي الكرة المصرية عبر تاريخها.

https://sarabic.ae/20240706/وفاة-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-إثر-تدهور-حالته-الصحية-منذ-فقده-الوعي-في-الملعب-1090536818.html

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