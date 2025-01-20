https://sarabic.ae/20250120/وفاة-أحد-أشهر-معلقي-كرة-القدم-في-الوطن-العربي-1096970356.html
وفاة أحد أشهر معلقي كرة القدم في الوطن العربي
وفاة أحد أشهر معلقي كرة القدم في الوطن العربي
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، وفاة أيقونة التعليق العربي ميمي الشربيني، بعد صراعٍ مع المرض خلال الفترة الماضية. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T12:48+0000
2025-01-20T12:48+0000
2025-01-20T12:48+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269238_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_1eefac2a858e3fb66ac3a4501480fc82.jpg
وعانى ميمي الشربيني، أحد أبرز المعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربي، والذي اشتهر ببعض المصطلحات والألقاب لنجوم الكرة المصرية، من وعكة صحية طوال السنوات الماضية.ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها.بته أنظار الكبيرين الأهلي والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلي جعله يرفض هذا العرض، حتى حقق حلمه بالانتقال للأهليي.ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976، ليصبح أحد ألمع معلقي الكرة المصرية عبر تاريخها.
https://sarabic.ae/20240706/وفاة-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-إثر-تدهور-حالته-الصحية-منذ-فقده-الوعي-في-الملعب-1090536818.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269238_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_bec47cc591ec684df6b2887c8227aab1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, رياضة, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, رياضة, الأخبار
وفاة أحد أشهر معلقي كرة القدم في الوطن العربي
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، وفاة أيقونة التعليق العربي ميمي الشربيني، بعد صراعٍ مع المرض خلال الفترة الماضية.
وعانى ميمي الشربيني، أحد أبرز المعلقين الرياضيين
في مصر والوطن العربي، والذي اشتهر ببعض المصطلحات والألقاب لنجوم الكرة المصرية، من وعكة صحية طوال السنوات الماضية.
ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها.بته أنظار الكبيرين الأهلي والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلي جعله يرفض هذا العرض، حتى حقق حلمه بالانتقال للأهليي.
ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976، ليصبح أحد ألمع معلقي الكرة المصرية عبر تاريخها.