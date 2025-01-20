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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250120/وفاة-أحد-أشهر-معلقي-كرة-القدم-في-الوطن-العربي-1096970356.html
وفاة أحد أشهر معلقي كرة القدم في الوطن العربي
وفاة أحد أشهر معلقي كرة القدم في الوطن العربي
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، وفاة أيقونة التعليق العربي ميمي الشربيني، بعد صراعٍ مع المرض خلال الفترة الماضية. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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وعانى ميمي الشربيني، أحد أبرز المعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربي، والذي اشتهر ببعض المصطلحات والألقاب لنجوم الكرة المصرية، من وعكة صحية طوال السنوات الماضية.ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها.بته أنظار الكبيرين الأهلي والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلي جعله يرفض هذا العرض، حتى حقق حلمه بالانتقال للأهليي.ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976، ليصبح أحد ألمع معلقي الكرة المصرية عبر تاريخها.
https://sarabic.ae/20240706/وفاة-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-إثر-تدهور-حالته-الصحية-منذ-فقده-الوعي-في-الملعب-1090536818.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, رياضة, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, رياضة, الأخبار

وفاة أحد أشهر معلقي كرة القدم في الوطن العربي

12:48 GMT 20.01.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، وفاة أيقونة التعليق العربي ميمي الشربيني، بعد صراعٍ مع المرض خلال الفترة الماضية.
وعانى ميمي الشربيني، أحد أبرز المعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربي، والذي اشتهر ببعض المصطلحات والألقاب لنجوم الكرة المصرية، من وعكة صحية طوال السنوات الماضية.
المصري أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
مجتمع
وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب
6 يوليو 2024, 06:40 GMT
ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها.بته أنظار الكبيرين الأهلي والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلي جعله يرفض هذا العرض، حتى حقق حلمه بالانتقال للأهليي.
ونجح الشربيني في اختبار الإذاعة في فبراير/ شباط 1976، ليصبح أحد ألمع معلقي الكرة المصرية عبر تاريخها.
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Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
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