https://sarabic.ae/20250121/أثناء-فحص-روتيني-لطائرة-ضابطة-تفقد-حياتها-في-حادث-مأساوي-1097018561.html
أثناء فحص روتيني لطائرة.. ضابطة تفقد حياتها في حادث مأساوي
أثناء فحص روتيني لطائرة.. ضابطة تفقد حياتها في حادث مأساوي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروع في قاعدة تشينغ تشوان كانغ الجوية في تايوان، أودى بحياة ضابطة بالقوات الجوية. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T21:42+0000
2025-01-21T21:42+0000
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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ضابطة تايوانية فقدت حياتها بشكل مأساوي بعدما ابتلعها محرك طائرة مقاتلة أثناء فحص روتيني على مدرج الطائرات.وأوضحت أن الرقيب "هو" وهي محترفة عسكرية مخضرمة في تايوان ولديها 17 عاما من الخدمة العسكرية، قد فقدت حياتها بشكل مأساوي في حادث نادر، عندما كانت تضع دعامات العجلات لتأمين طائرة دفاعية محلية بعد وقت قصير من هبوطها.وأشارت الصحيفة إلى أن محرك الطائرة النفاثة قد جذب الضابطة إلى داخله في حالة نادرة جعل خبراء الطيران يعربوا عن صدمتهم وعدم تصديقهم له، منوهة إلى أن المحرك كان لا يزال يعمل.وفور وقوع الحادثة المأساوية، تحركت أطقم الطوارئ بسرعة في محاولة يائسة لإنقاذ الضابطة وجرى نقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة في وقت لاحق من وصولها للمستشفى.وأكد بيان عسكري أن الرقيب "هو" كانت تقوم بعملية فحص روتينية نهائية للطائرة المقاتلة قبل إيقاف تشغيل محركاتها، ولكن لأسباب غير معروفة، امتص أحد المحركات الضابطة.فيما قدمت القوات الجوية في تايوان تعازيها لأسرة الضابطة، وقالت إنها تحقق في سبب الحادث وستجري فحوصات شاملة لمنع تكراره.
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أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أثناء فحص روتيني لطائرة.. ضابطة تفقد حياتها في حادث مأساوي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروع في قاعدة تشينغ تشوان كانغ الجوية في تايوان، أودى بحياة ضابطة بالقوات الجوية.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ضابطة تايوانية فقدت حياتها بشكل مأساوي بعدما ابتلعها محرك طائرة مقاتلة أثناء فحص روتيني على مدرج الطائرات.
وأوضحت أن الرقيب "هو" وهي محترفة عسكرية مخضرمة في تايوان ولديها 17 عاما من الخدمة العسكرية، قد فقدت حياتها بشكل مأساوي في حادث نادر، عندما كانت تضع دعامات العجلات لتأمين طائرة دفاعية محلية بعد وقت قصير من هبوطها.
وأشارت الصحيفة إلى أن محرك الطائرة النفاثة
قد جذب الضابطة إلى داخله في حالة نادرة جعل خبراء الطيران يعربوا عن صدمتهم وعدم تصديقهم له، منوهة إلى أن المحرك كان لا يزال يعمل.
وفور وقوع الحادثة المأساوية، تحركت أطقم الطوارئ بسرعة في محاولة يائسة لإنقاذ الضابطة وجرى نقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة في وقت لاحق من وصولها للمستشفى.
وأكد بيان عسكري أن الرقيب "هو" كانت تقوم بعملية فحص روتينية نهائية للطائرة المقاتلة قبل إيقاف تشغيل محركاتها، ولكن لأسباب غير معروفة، امتص أحد المحركات الضابطة.
فيما قدمت القوات الجوية في تايوان
تعازيها لأسرة الضابطة، وقالت إنها تحقق في سبب الحادث وستجري فحوصات شاملة لمنع تكراره.