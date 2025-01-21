أثناء فحص روتيني لطائرة.. ضابطة تفقد حياتها في حادث مأساوي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250121/أثناء-فحص-روتيني-لطائرة-ضابطة-تفقد-حياتها-في-حادث-مأساوي-1097018561.html
أثناء فحص روتيني لطائرة.. ضابطة تفقد حياتها في حادث مأساوي
أثناء فحص روتيني لطائرة.. ضابطة تفقد حياتها في حادث مأساوي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروع في قاعدة تشينغ تشوان كانغ الجوية في تايوان، أودى بحياة ضابطة بالقوات الجوية. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T21:42+0000
2025-01-21T21:42+0000
مجتمع
أخبار تايوان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085534179_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_d6fe7347cf04de0128083c6885dc7309.jpg
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ضابطة تايوانية فقدت حياتها بشكل مأساوي بعدما ابتلعها محرك طائرة مقاتلة أثناء فحص روتيني على مدرج الطائرات.وأوضحت أن الرقيب "هو" وهي محترفة عسكرية مخضرمة في تايوان ولديها 17 عاما من الخدمة العسكرية، قد فقدت حياتها بشكل مأساوي في حادث نادر، عندما كانت تضع دعامات العجلات لتأمين طائرة دفاعية محلية بعد وقت قصير من هبوطها.وأشارت الصحيفة إلى أن محرك الطائرة النفاثة قد جذب الضابطة إلى داخله في حالة نادرة جعل خبراء الطيران يعربوا عن صدمتهم وعدم تصديقهم له، منوهة إلى أن المحرك كان لا يزال يعمل.وفور وقوع الحادثة المأساوية، تحركت أطقم الطوارئ بسرعة في محاولة يائسة لإنقاذ الضابطة وجرى نقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة في وقت لاحق من وصولها للمستشفى.وأكد بيان عسكري أن الرقيب "هو" كانت تقوم بعملية فحص روتينية نهائية للطائرة المقاتلة قبل إيقاف تشغيل محركاتها، ولكن لأسباب غير معروفة، امتص أحد المحركات الضابطة.فيما قدمت القوات الجوية في تايوان تعازيها لأسرة الضابطة، وقالت إنها تحقق في سبب الحادث وستجري فحوصات شاملة لمنع تكراره.
https://sarabic.ae/20240122/6-بالونات-صينية-تقترب-من-جزيرة-تايوان-وجيش-الأخيرة-يستنفر-1085275936.html
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085534179_29:0:484:341_1920x0_80_0_0_b376c1de5fcca88425e8ee6b91e14315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أثناء فحص روتيني لطائرة.. ضابطة تفقد حياتها في حادث مأساوي

21:42 GMT 21.01.2025
© AP Photo / NICHOLAS YEOمقاتلة جوية من طراز F15SG التابعة للقوات الجوية لجمهورية سنغافورة، محاطة بطائرتين من طراز F16C، تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، شمال شرق سنغافورة
مقاتلة جوية من طراز F15SG التابعة للقوات الجوية لجمهورية سنغافورة، محاطة بطائرتين من طراز F16C، تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، شمال شرق سنغافورة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / NICHOLAS YEO
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروع في قاعدة تشينغ تشوان كانغ الجوية في تايوان، أودى بحياة ضابطة بالقوات الجوية.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ضابطة تايوانية فقدت حياتها بشكل مأساوي بعدما ابتلعها محرك طائرة مقاتلة أثناء فحص روتيني على مدرج الطائرات.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
6 بالونات صينية تقترب من جزيرة تايوان وجيش الأخيرة يستنفر
22 يناير 2024, 10:01 GMT
وأوضحت أن الرقيب "هو" وهي محترفة عسكرية مخضرمة في تايوان ولديها 17 عاما من الخدمة العسكرية، قد فقدت حياتها بشكل مأساوي في حادث نادر، عندما كانت تضع دعامات العجلات لتأمين طائرة دفاعية محلية بعد وقت قصير من هبوطها.
وأشارت الصحيفة إلى أن محرك الطائرة النفاثة قد جذب الضابطة إلى داخله في حالة نادرة جعل خبراء الطيران يعربوا عن صدمتهم وعدم تصديقهم له، منوهة إلى أن المحرك كان لا يزال يعمل.
وفور وقوع الحادثة المأساوية، تحركت أطقم الطوارئ بسرعة في محاولة يائسة لإنقاذ الضابطة وجرى نقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة في وقت لاحق من وصولها للمستشفى.
وأكد بيان عسكري أن الرقيب "هو" كانت تقوم بعملية فحص روتينية نهائية للطائرة المقاتلة قبل إيقاف تشغيل محركاتها، ولكن لأسباب غير معروفة، امتص أحد المحركات الضابطة.
فيما قدمت القوات الجوية في تايوان تعازيها لأسرة الضابطة، وقالت إنها تحقق في سبب الحادث وستجري فحوصات شاملة لمنع تكراره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала