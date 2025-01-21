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أمريكا تبدأ في اتخاذ تدابير طارئة لتجنب التخلف عن السداد
أمريكا تبدأ في اتخاذ تدابير طارئة لتجنب التخلف عن السداد
سبوتنيك عربي
بدأت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ إجراءات طارئة تهدف إلى خفض المدفوعات على الالتزامات المحلية للحكومة من أجل إعادة تخصيص المدفوعات ودفع تكلفة... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T16:52+0000
2025-01-21T16:52+0000
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ويتم تقديم التدابير الطارئة من قبل وزارة الخزانة عندما تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للدين الوطني الذي ينص عليه القانون ولا يمكنها زيادة سقف الاقتراض دون قرار موقع من الرئيس ومتفق عليه من قبل أعضاء الكونغرس بزيادة أو إلغاء السقف.وأولى هذه الأدوات، والتي ستدخل حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، هي خفض مساهمات الحكومة الأمريكية في صندوق التأمين على التقاعد والعجز في الخدمة المدنية (CSRDF) وصندوق استحقاقات الرعاية الصحية للمتقاعدين من الخدمة البريدية (PSRHBF).وستقوم وزارة المالية بإدخال تدابير إضافية لخفض التكاليف تدريجيا وربما تكون سارية المفعول حتى 14 مارس/آذار 2025، في حين تتمتع الوزارة بفرصة تجنب خطر التخلف عن السداد.وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة، جانيت يلين، عن بدء تطبيق التدابير الطارئة اعتبارا من 21 يناير/كانون الثاني، وذلك في رسالتها الأخيرة إلى قيادة الكونغرس الأمريكي، والتي أرسلتها يوم الجمعة الماضي.الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدنمرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تبدأ في اتخاذ تدابير طارئة لتجنب التخلف عن السداد

16:52 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
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بدأت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ إجراءات طارئة تهدف إلى خفض المدفوعات على الالتزامات المحلية للحكومة من أجل إعادة تخصيص المدفوعات ودفع تكلفة الدين الوطني لتجنب التخلف عن السداد.
ويتم تقديم التدابير الطارئة من قبل وزارة الخزانة عندما تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للدين الوطني الذي ينص عليه القانون ولا يمكنها زيادة سقف الاقتراض دون قرار موقع من الرئيس ومتفق عليه من قبل أعضاء الكونغرس بزيادة أو إلغاء السقف.

ونتيجة لذلك، تضطر وزارة المالية إلى استخدام مجموعة من الأدوات التي تعمل على خفض الإنفاق المحلي من خلال إعادة توجيه المدفوعات لخدمة الدين الوطني، بما في ذلك مدفوعات الفائدة.

وأولى هذه الأدوات، والتي ستدخل حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، هي خفض مساهمات الحكومة الأمريكية في صندوق التأمين على التقاعد والعجز في الخدمة المدنية (CSRDF) وصندوق استحقاقات الرعاية الصحية للمتقاعدين من الخدمة البريدية (PSRHBF).
نائب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
بعد بلوغ حدها الأقصى.. أمريكا تباشر إجراءات "استثنائية" لتجنب التخلف عن سداد الديون
17 يناير, 23:00 GMT
وستقوم وزارة المالية بإدخال تدابير إضافية لخفض التكاليف تدريجيا وربما تكون سارية المفعول حتى 14 مارس/آذار 2025، في حين تتمتع الوزارة بفرصة تجنب خطر التخلف عن السداد.

وفي الوقت الحالي، يقدر مستوى الدين القومي الأمريكي، حسب وزارة الخزانة الأمريكية بنهاية يوم 16 يناير/كانون الثاني، بنحو 36 تريليون و197 مليار دولار. ولم تقم الوكالة بتحديث قيمتها لا يوم الجمعة ولا الإثنين.

وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة، جانيت يلين، عن بدء تطبيق التدابير الطارئة اعتبارا من 21 يناير/كانون الثاني، وذلك في رسالتها الأخيرة إلى قيادة الكونغرس الأمريكي، والتي أرسلتها يوم الجمعة الماضي.
الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن
مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025
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