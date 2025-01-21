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أول تعليق عسكري على تصريحات ترامب حول القوة النووية لكوريا الديمقراطية
أول تعليق عسكري على تصريحات ترامب حول القوة النووية لكوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أكدت سيئول أنها ستواصل ممارسة الضغوط حتى يتم نزع السلاح النووي لكوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-21T13:26+0000
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كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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جاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها كوريا الديمقراطية بـ"القوة النووية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء.وخلال تصريحاته، التي أدلى بها للصحفيين عقب تنصيبه، أمس الاثنين، أكد ترامب أنه كان على وفاق تام مع رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جون ها-كيو، إن نزع السلاح النووي لكوريا الديمقراطية يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية وإنما في العالم أجمع.ولفتت الوكالة إلى قول مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن سيئول وواشنطن تحافظان على موقف موحد بشأن نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ، مشيرا إلى أن الحكومة ستنشئ نظام تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة.وتقول الوكالة إن وصف ترامب لبيونغ يانغ بـ"القوة النووية" يمثل سابقة، لأنه ربما يمثل اعترافا بوضع كوريا الديمقراطية، وهو الأمر الذي يحجم عنه الكثير من المسؤولين الأمريكيين، الذين يعتبرون أنه سلاح غير شرعي.
https://sarabic.ae/20250106/كوريا-الديمقراطية-تؤكد-إطلاق-صاروخ-فرط-صوتي-جديد-1096546175.html
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أخبار العالم الآن, العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

أول تعليق عسكري على تصريحات ترامب حول القوة النووية لكوريا الديمقراطية

13:26 GMT 21.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributorالقدرات النووية لكوريا الديمقراطية
القدرات النووية لكوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
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أكدت سيئول أنها ستواصل ممارسة الضغوط حتى يتم نزع السلاح النووي لكوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها كوريا الديمقراطية بـ"القوة النووية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء.
صواريخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
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وخلال تصريحاته، التي أدلى بها للصحفيين عقب تنصيبه، أمس الاثنين، أكد ترامب أنه كان على وفاق تام مع رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جون ها-كيو، إن نزع السلاح النووي لكوريا الديمقراطية يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية وإنما في العالم أجمع.
ولفتت الوكالة إلى قول مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن سيئول وواشنطن تحافظان على موقف موحد بشأن نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ، مشيرا إلى أن الحكومة ستنشئ نظام تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وتقول الوكالة إن وصف ترامب لبيونغ يانغ بـ"القوة النووية" يمثل سابقة، لأنه ربما يمثل اعترافا بوضع كوريا الديمقراطية، وهو الأمر الذي يحجم عنه الكثير من المسؤولين الأمريكيين، الذين يعتبرون أنه سلاح غير شرعي.
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