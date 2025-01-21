https://sarabic.ae/20250121/الخارجية-الفلسطينية-تتهم-ترامب-بتحريض-المستوطنين-المتطرفين-على-العنف-بحق-الفلسطنيين----1096999708.html

الخارجية الفلسطينية تتهم ترامب بتحريض المستوطنين المتطرفين على العنف بحق الفلسطنيين

الخارجية الفلسطينية تتهم ترامب بتحريض المستوطنين المتطرفين على العنف بحق الفلسطنيين

سبوتنيك عربي

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان لها، بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك على خلفية رفعه العقوبات عن... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T11:28+0000

2025-01-21T11:28+0000

2025-01-21T11:28+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

فلسطين المحتلة

دونالد ترامب

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وجاء في بيان الخارجية: "رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، مضيفةً: "ندين الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم".وتابعت الخارجية: "نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها".يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أدى يوم الاثنين في 20 يناير/ كانون الثاني، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا، وسرعان ما أصدر ترامب قرارات لافتة ومثيرة للجدل، بعضها كان متوقعا إثر تصريحاته السابقة، وبعضها الآخر كان مفاجئا، على حد تعبيره.

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلسطين المحتلة, دونالد ترامب