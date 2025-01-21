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الخارجية الفلسطينية تتهم ترامب بتحريض المستوطنين المتطرفين على العنف بحق الفلسطنيين
الخارجية الفلسطينية تتهم ترامب بتحريض المستوطنين المتطرفين على العنف بحق الفلسطنيين
سبوتنيك عربي
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان لها، بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك على خلفية رفعه العقوبات عن... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T11:28+0000
2025-01-21T11:28+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فلسطين المحتلة
دونالد ترامب
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وجاء في بيان الخارجية: "رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، مضيفةً: "ندين الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم".وتابعت الخارجية: "نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها".يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أدى يوم الاثنين في 20 يناير/ كانون الثاني، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا، وسرعان ما أصدر ترامب قرارات لافتة ومثيرة للجدل، بعضها كان متوقعا إثر تصريحاته السابقة، وبعضها الآخر كان مفاجئا، على حد تعبيره.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلسطين المحتلة, دونالد ترامب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلسطين المحتلة, دونالد ترامب

الخارجية الفلسطينية تتهم ترامب بتحريض المستوطنين المتطرفين على العنف بحق الفلسطنيين

11:28 GMT 21.01.2025
© Unsplash/ History in HD ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Unsplash/ History in HD
تابعنا عبر
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان لها، بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك على خلفية رفعه العقوبات عن مستوطنين إسرائيليين.
وجاء في بيان الخارجية: "رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، مضيفةً: "ندين الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم".
وشددت الخارجية على أنها تنظر "بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم".
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وحذرت الخارجية من "محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثا عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها".
وتابعت الخارجية: "نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها".
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ونوهت أنها تتابع "حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين".
يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أدى يوم الاثنين في 20 يناير/ كانون الثاني، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا، وسرعان ما أصدر ترامب قرارات لافتة ومثيرة للجدل، بعضها كان متوقعا إثر تصريحاته السابقة، وبعضها الآخر كان مفاجئا، على حد تعبيره.
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