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https://sarabic.ae/20250121/جماهير-الهلال-السعودي-في-انتظار-الإعلان-الرسمي-عن-صفقة-برازيلية-جديدة-1097014280.html
جماهير الهلال السعودي في انتظار الإعلان الرسمي عن صفقة "برازيلية" جديدة
جماهير الهلال السعودي في انتظار الإعلان الرسمي عن صفقة "برازيلية" جديدة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الهلال السعودي قد اتفقت بشكل نهائي، مع اللاعب البرازيلي كايو سيزار أندرادي ليما وينتظر الإعلان الرسمي. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T16:53+0000
2025-01-21T16:53+0000
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أخبار نادي الهلال السعودي
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ونقلت صحيفة الرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر داخل نادي الهلال، أنه ينتظر الإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع اللاعب سيزار ليما، مجم نادي فيتوريا دي جيماريش البرتغالي. ولد ليما في مدينة ماسايو البرازيلية، وهي عاصمة ولاية الأجواس المكتظة بالسكان، في 2004، لأسرة تعشق كرة القدم، حيث بدأ مسيرته في قطاع الناشئين مع فريق كوريتيبا عام 2018، ‏وهو نادي كرة قدم برازيلي يلعب في دوري الدرجة الأولى. ويتميز كايو سيزار بالخفة والحركة المستمرة، وخلال الفترة من 2018 حتى 2022، لعب كايو في صفوف فريق الناشئين بنادي كوريتيبا، حتى تم تصعيده لبعض الوقت عام 2021، فيما أصبح لاعبا في الفريق الأول بدءا من عام 2022. وفي موسم 2022ـ2023، لعب كايو 36 مباراة بقميص فريق كوريتيبا بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف، وشارك في جميع مراكز الهجوم، سواء الجناح الأيمن أو الأيسر أو حتى مركز المهاجم الصريح. ويرغب الهلال السعودي في ضم كايو سيزار، الذي سبق أن انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فيتوريا دي جيماريش البرتغالي، حتى نهاية موسم 2024ـ2025، ولعب 33 مباراة بقميص الفريق الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8، ليكون أحد العناصر الأساسية.وانضم اللاعب أكثر من مرة إلى قائمة المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما، حيث شارك في 5 مباريات سابقة حتى الآن، لكن دون أن يسجل أي هدف.ويشار إلى أن الهل السعودي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 في الولايات المتحدة، ستقام في المدة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025، بمشاركة 32 ناديا، من الاتحادات الدولية الـ6 في العالم.
https://sarabic.ae/20250116/هل-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-الهلال-السعودي؟-1096829409.html
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أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, الأخبار

جماهير الهلال السعودي في انتظار الإعلان الرسمي عن صفقة "برازيلية" جديدة

16:53 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Strسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Str
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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الهلال السعودي قد اتفقت بشكل نهائي، مع اللاعب البرازيلي كايو سيزار أندرادي ليما وينتظر الإعلان الرسمي.
ونقلت صحيفة الرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر داخل نادي الهلال، أنه ينتظر الإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع اللاعب سيزار ليما، مجم نادي فيتوريا دي جيماريش البرتغالي.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
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ولد ليما في مدينة ماسايو البرازيلية، وهي عاصمة ولاية الأجواس المكتظة بالسكان، في 2004، لأسرة تعشق كرة القدم، حيث بدأ مسيرته في قطاع الناشئين مع فريق كوريتيبا عام 2018، ‏وهو نادي كرة قدم برازيلي يلعب في دوري الدرجة الأولى.
ويتميز كايو سيزار بالخفة والحركة المستمرة، وخلال الفترة من 2018 حتى 2022، لعب كايو في صفوف فريق الناشئين بنادي كوريتيبا، حتى تم تصعيده لبعض الوقت عام 2021، فيما أصبح لاعبا في الفريق الأول بدءا من عام 2022.
وفي موسم 2022ـ2023، لعب كايو 36 مباراة بقميص فريق كوريتيبا بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف، وشارك في جميع مراكز الهجوم، سواء الجناح الأيمن أو الأيسر أو حتى مركز المهاجم الصريح.
ويرغب الهلال السعودي في ضم كايو سيزار، الذي سبق أن انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فيتوريا دي جيماريش البرتغالي، حتى نهاية موسم 2024ـ2025، ولعب 33 مباراة بقميص الفريق الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8، ليكون أحد العناصر الأساسية.
وانضم اللاعب أكثر من مرة إلى قائمة المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما، حيث شارك في 5 مباريات سابقة حتى الآن، لكن دون أن يسجل أي هدف.
ويشار إلى أن الهل السعودي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 في الولايات المتحدة، ستقام في المدة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025، بمشاركة 32 ناديا، من الاتحادات الدولية الـ6 في العالم.
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