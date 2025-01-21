عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: ترامب سيلتقي مع بوتين لوضع تصور لحل الأزمة الأوكرانية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250121/عضو-بالحزب-الديمقراطي-الأمريكي-ترامب-سيلتقي-مع-بوتين-لوضع-تصور-لحل-الأزمة-الأوكرانية--1097005952.html
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: ترامب سيلتقي مع بوتين لوضع تصور لحل الأزمة الأوكرانية
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: ترامب سيلتقي مع بوتين لوضع تصور لحل الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
قال جون ضبيط، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا ورئيس المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، إنه لا يمكن عزل ما يجري في الشرق الأوسط وفلسطين... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T14:02+0000
2025-01-21T14:02+0000
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دونالد ترامب
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وأشار في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، إلى أنه "من الصعب الحديث عن مستقبل الحرب في غزة، ولا يمكن التكهن بما سوف يقوم به ترامب إذا خالفه أحد الأطراف في الرأي"، مبينا أنه "يمكن التنبؤ بما سيحصل في السنوات الأربع القادمة، اعتمادا على خطاب ترامب الذي تحدث فيه عدة مرات عن المحتجزين الإسرائيليين ولكن لم يشر في أي مرة عن الأسرى الفلسطينيين". ويرى ضبيط أن "الرئيس ترامب له علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب من مساعديه ترتيب لقاء من أجل وضع تصور لحل الأزمة الأوكرانية". وأوضح أن "هذه الأمور تثير التوترات مع الدول وتدخل العالم في متاهات سياسية وعسكرية، ولذلك هذه التصريحات لا تنم عن فهم كامل للسياسة"، بحسب قوله. وأكد أن "رفع الرسوم الجمرية يعود بالضرر على المستهلك الأمريكي، الذي سيدفعها بأسعار مرتفعة"، ونتيجة لذلك "ربما تتأثر نتائج الانتخابات النصفية بعد عامين ويغير طبيعة الكونغرس الأمريكي". من جهته، قال الباحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط، فاضل اليونس، إن الرئيس دونالد ترمب وعد بإنهاء الحروب من خلال استراتيجية تعتمد على استخدام المساعدات، من أجل جلوس الأطراف على طاولة المفاوضات، مبينا أنها طريقة سهلة لكنها ربما تتعرض لعراقيل لتحقيقها.كما ذكر أن سياسة ترامب تعتمد على تقوية اقتصاد بلاده في النظام العالمي حتى يحقق ما هدف "أمريكا أولا".
https://sarabic.ae/20250121/ترامب-يتحدث-عن-تطبيع-السعودية-مع-إسرائيل-ويكشف-عن-شرط-غريب-لزيارة-المملكة-1097000358.html
https://sarabic.ae/20250121/لماذا-ضحكت-هيلاري-كلينتون-بشدة-على-كلام-ترامب-فيديو-أثار-جدلا-1096998747.html
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حصري, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
حصري, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار

عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: ترامب سيلتقي مع بوتين لوضع تصور لحل الأزمة الأوكرانية

14:02 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
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حصري
قال جون ضبيط، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا ورئيس المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، إنه لا يمكن عزل ما يجري في الشرق الأوسط وفلسطين على وجه الخصوص عن تطورات الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن المهم هو كيفية إدارة هذه المشكلات.
وأشار في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، إلى أنه "من الصعب الحديث عن مستقبل الحرب في غزة، ولا يمكن التكهن بما سوف يقوم به ترامب إذا خالفه أحد الأطراف في الرأي"، مبينا أنه "يمكن التنبؤ بما سيحصل في السنوات الأربع القادمة، اعتمادا على خطاب ترامب الذي تحدث فيه عدة مرات عن المحتجزين الإسرائيليين ولكن لم يشر في أي مرة عن الأسرى الفلسطينيين".
ويرى ضبيط أن "الرئيس ترامب له علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب من مساعديه ترتيب لقاء من أجل وضع تصور لحل الأزمة الأوكرانية".
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ووصف عضو الحزب الديمقراطي ترامب بـ"الرئيس الشعبوي" من خلال تصريحاته التي لا يمكن تحقيقها، فيما يتعلق بخليج المكسيك وقناة بنما، لأنه لا يمكن لأحد تغيير هذه الحقائق، على حد وصفه.

وأوضح أن "هذه الأمور تثير التوترات مع الدول وتدخل العالم في متاهات سياسية وعسكرية، ولذلك هذه التصريحات لا تنم عن فهم كامل للسياسة"، بحسب قوله.
وأكد أن "رفع الرسوم الجمرية يعود بالضرر على المستهلك الأمريكي، الذي سيدفعها بأسعار مرتفعة"، ونتيجة لذلك "ربما تتأثر نتائج الانتخابات النصفية بعد عامين ويغير طبيعة الكونغرس الأمريكي".
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11:06 GMT
من جهته، قال الباحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط، فاضل اليونس، إن الرئيس دونالد ترمب وعد بإنهاء الحروب من خلال استراتيجية تعتمد على استخدام المساعدات، من أجل جلوس الأطراف على طاولة المفاوضات، مبينا أنها طريقة سهلة لكنها ربما تتعرض لعراقيل لتحقيقها.

وأكد أن ترامب قادر على إنهاء الحروب على كل الجبهات، سواء من خلال استخدام الجانب الاقتصادي والعسكري أو العلاقات الجيدة مع جميع الدول.

كما ذكر أن سياسة ترامب تعتمد على تقوية اقتصاد بلاده في النظام العالمي حتى يحقق ما هدف "أمريكا أولا".
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