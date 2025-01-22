https://sarabic.ae/20250122/الدبيبة-لترامب-دعم-أي-طرف-سيعود-بنا-إلى-نقطة-الصفر-1097051100.html

الدبيبة لترامب: دعم أي طرف سيعود بنا إلى نقطة الصفر

الدبيبة لترامب: دعم أي طرف سيعود بنا إلى نقطة الصفر

سبوتنيك عربي

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن دعم الولايات المتحدة لأي طرف من الأطراف... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T17:04+0000

2025-01-22T17:04+0000

2025-01-22T17:04+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الدبيبة تصريحات جاءت في معرض رده على سؤال في جلسة حوارية حول الأمن والاستقرار بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2025، حول ما إذا كان يتخوف من سياسة ترامب، حيث أكد الدبيبة، أن "المقاربة الأمنية فقط لا تحل مشكلة ليبيا".وقال الدبيبة: إن "ليبيا ليست فقط المتخوفة؛ بل الأوروبيون يتدارسون ما هو قادم، وحتى العالم والصين"، وتابع "إذا كان السيد ترامب يريد استقرار ليبيا لا بد من البحث عن وسائل حقيقية وليس المقاربة الأمنية".وأضاف الدبيبة أن ليبيا لم تعرف أي نظام ديمقراطي منذ استقلالها، "حيث عاشت في نظام ملكي لسبع عشرة سنة، ثم تغير إلى نظام لا تعريف له ولا حتى الليبيون عرفوا ماهيته، يومًا اشتراكيًا ويومًا ديمقراطيًا ويومًا مزيجًا بين هذا وذاك"، على حد تعبيره.ويرى الدبيبة أن التحدي اليوم في ليبيا يتمثل في ثلاث جهات لديها الرغبة في السيطرة، قائلا إن "هناك نظام عسكري يرغب في الانقضاض بقوة السلاح على الدولة وإدارتها، وهناك نظام إيديولوجي يتخذ من الدين ذريعة ويريد السيطرة على البلد، وهناك النظام السابق الذي حكم 40 سنة يريد إعادة التدوير والعودة".واختتم الدبيبة تصريحاته قائلا "لا نريد سلاحًا بل استقرار ودعم الاقتصاد، ولدينا نفطنا وثرواتنا، ونتمنى أن يستثمر العالم في مواردنا الاقتصادية، ثم ندخل مرحلة الاستقرار، ونذهب إلى دستور أو قوانين دستورية نختار من خلالها من يقودنا".يشار إلى أنه مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، يثار العديد من التساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة الجديدة مع الملف الليبي، وهل ستشهد ليبيا استمرارا للانقسام السياسي الحاد، أم ستكون هناك مبادرات أمريكية جديدة تسهم في إنهاء الأزمة.ويرى مراقبون أن سياسة ترامب تجاه ليبيا قد تتسم بالابتعاد عن التدخل المباشر، إذ يشتهر الرئيس الجديد بعدم رغبته في التورط في قضايا خارجية لا تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية، وهذا يثير احتمالية أن تكتفي الولايات المتحدة بدعم سياسات الاتحاد الأوروبي دون تقديم مبادرات ملموسة لحل الأزمة.من جانب آخر، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة لإحداث تحول جذري في الملف الليبي، خاصة في ظل تعقيدات الصراع الإقليمي والدولي المحيط به.

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, دونالد ترامب, الأخبار