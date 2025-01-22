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https://sarabic.ae/20250122/بكين-لا-فائز-في-الحروب-التجارية-بين-الصين-والولايات-المتحدة-1097019983.html
بكين: لا فائز في الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
بكين: لا فائز في الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الصينية في الولايات المتحدة أنه "لا يوجد فائز في الحروب التجارية" بين الصين والولايات المتحدة، مشددة على ضرورة احترام واشنطن لقواعد التجارة... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T04:02+0000
2025-01-22T04:02+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
العالم
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وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بنغيو، لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بمسألة فرض الولايات المتحدة تعريفات إضافية على الصين، ترى الصين أن جوهر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق الربح للطرفين، وأن الحروب التجارية وحروب التعريفات لا رابح فيها. على الولايات المتحدة أن تحترم بجدية مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية وأن تخلق بيئة مناسبة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".وأضاف ليو أن الصين تتبع نهجًا صارمًا في مكافحة المخدرات، وقد دعمت واشنطن في معالجة قضايا مرتبطة بالفنتانيل. وأشار إلى أن الجهود الصينية ساهمت في مواجهة انتشار هذه المادة في الولايات المتحدة.وتابع: "الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة المخدرات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل. وعلى الولايات المتحدة أن تقدر حسن نوايا الصين وتحافظ على الوضع الإيجابي الذي تحقق بصعوبة في مجال التعاون بين البلدين لمكافحة المخدرات".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسوماً جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ في 17 يناير/كانون الثاني الجاري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.وقال ترامب بعد المكالمة إنه يتوقع أن تحل الولايات المتحدة العديد من المشاكل العالقة مع الصين: "..كانت المكالمة مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا ونبدأ بتطبيق ذلك على الفور".وأضاف: "لقد ناقشنا الموازنة بين التجارة والفنتانيل وتيك توك والعديد من المواضيع الأخرى. أنا والرئيس شي سنبذل قصارى جهدنا لجعل العالم أكثر سلاماً وأماناً!".من جانبه ذكر التلفزيون الصيني أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للتواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250122/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-ويبحث-رسوماً-10-على-الصين-1097019016.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم

بكين: لا فائز في الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

04:02 GMT 22.01.2025
© iStock.com / da-kukСША против торговой войны и санкций Китая
США против торговой войны и санкций Китая - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© iStock.com / da-kuk
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أكدت السفارة الصينية في الولايات المتحدة أنه "لا يوجد فائز في الحروب التجارية" بين الصين والولايات المتحدة، مشددة على ضرورة احترام واشنطن لقواعد التجارة الدولية وتهيئة بيئة تعزز التعاون الثنائي.
وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بنغيو، لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بمسألة فرض الولايات المتحدة تعريفات إضافية على الصين، ترى الصين أن جوهر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق الربح للطرفين، وأن الحروب التجارية وحروب التعريفات لا رابح فيها. على الولايات المتحدة أن تحترم بجدية مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية وأن تخلق بيئة مناسبة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ويبحث رسوما 10% على الصين
00:57 GMT
وأضاف ليو أن الصين تتبع نهجًا صارمًا في مكافحة المخدرات، وقد دعمت واشنطن في معالجة قضايا مرتبطة بالفنتانيل. وأشار إلى أن الجهود الصينية ساهمت في مواجهة انتشار هذه المادة في الولايات المتحدة.
وتابع: "الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة المخدرات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل. وعلى الولايات المتحدة أن تقدر حسن نوايا الصين وتحافظ على الوضع الإيجابي الذي تحقق بصعوبة في مجال التعاون بين البلدين لمكافحة المخدرات".
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.
وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسوماً جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.
وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ في 17 يناير/كانون الثاني الجاري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.
وقال ترامب بعد المكالمة إنه يتوقع أن تحل الولايات المتحدة العديد من المشاكل العالقة مع الصين: "..كانت المكالمة مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا ونبدأ بتطبيق ذلك على الفور".
وأضاف: "لقد ناقشنا الموازنة بين التجارة والفنتانيل وتيك توك والعديد من المواضيع الأخرى. أنا والرئيس شي سنبذل قصارى جهدنا لجعل العالم أكثر سلاماً وأماناً!".
من جانبه ذكر التلفزيون الصيني أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للتواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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