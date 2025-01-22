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تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل
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تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل
تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية بتحطم مقاتلة حربية غربي البلاد، اليوم الأربعاء، دون حدوث أضرار بشرية جراء الحادث. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب ما ذكرته وكالة "إرنا"، فإن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تمكنا من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة مباشرة.وذكرت الوكالة إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية قبل سقوطها في محافظة همدان، غربي البلاد.
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تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل

10:48 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 11:03 GMT 22.01.2025)
© Getty Images / Anadolu / Contributorمقاتلات إيرانية
مقاتلات إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بتحطم مقاتلة حربية غربي البلاد، اليوم الأربعاء، دون حدوث أضرار بشرية جراء الحادث.
وبحسب ما ذكرته وكالة "إرنا"، فإن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تمكنا من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة مباشرة.
وذكرت الوكالة إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية قبل سقوطها في محافظة همدان، غربي البلاد.
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