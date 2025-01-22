https://sarabic.ae/20250122/تحطم-طائرة-مقاتلة-إيرانية-غربي-البلاد-ونجاة-الطيارين---عاجل-1097033694.html
تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل
تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية بتحطم مقاتلة حربية غربي البلاد، اليوم الأربعاء، دون حدوث أضرار بشرية جراء الحادث. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T10:48+0000
2025-01-22T10:48+0000
2025-01-22T11:03+0000
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وبحسب ما ذكرته وكالة "إرنا"، فإن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تمكنا من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة مباشرة.وذكرت الوكالة إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية قبل سقوطها في محافظة همدان، غربي البلاد.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل
10:48 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 11:03 GMT 22.01.2025)
يتبع
أفادت وسائل إعلام إيرانية بتحطم مقاتلة حربية غربي البلاد، اليوم الأربعاء، دون حدوث أضرار بشرية جراء الحادث.
وبحسب ما ذكرته وكالة "إرنا"، فإن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تمكنا من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة مباشرة.
وذكرت الوكالة إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية قبل سقوطها في محافظة همدان، غربي البلاد.