https://sarabic.ae/20250122/شولتس-يصف-ترامب-بأنه-يمثل-تحديا-لأوروبا-1097044605.html
شولتس يصف ترامب بأنه يمثل تحديا لأوروبا
شولتس يصف ترامب بأنه يمثل تحديا لأوروبا
سبوتنيك عربي
وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يمثل "تحديا" لأوروبا. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس: "اعتبارا من هذا الأسبوع، يتعين علينا التعامل مع إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما أصبح واضحًا بالفعل، فإن الرئيس ترامب سيشكل تحديًا".وأكد شولتس أن أوروبا ستدرس عن كثب القرارات التي اتخذها ترامب.وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأوروبيين، إلى تحمل المسؤولية من أجل الحفاظ على أوروبا "قوية" و"موحدة" و"ذات سيادة"، في ضوء عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئاسة، مشيرا إلى أن الدفاع عن المصالح الأوروبية يتطلب زيادة الإنفاق على الدفاع.وقال ترامب، مكرراً تصريحات أدلى بها، يوم الإثنين: "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة للحصول على العدالة".من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، يوم أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20250122/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-ويبحث-رسوماً-10-على-الصين-1097019016.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
شولتس يصف ترامب بأنه يمثل تحديا لأوروبا
وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يمثل "تحديا" لأوروبا.
وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس: "اعتبارا من هذا الأسبوع، يتعين علينا التعامل مع إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما أصبح واضحًا بالفعل، فإن الرئيس ترامب سيشكل تحديًا".
وأوضح أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من الصداقة والشراكة، وأوروبا تعتمد على هذا الأساس.
وأكد شولتس أن أوروبا ستدرس عن كثب القرارات التي اتخذها ترامب.
وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأوروبيين، إلى تحمل المسؤولية من أجل الحفاظ على أوروبا "قوية" و"موحدة" و"ذات سيادة"، في ضوء عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئاسة، مشيرا إلى أن الدفاع عن المصالح الأوروبية يتطلب زيادة الإنفاق على الدفاع.
وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضاً اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.
وقال ترامب، مكرراً تصريحات أدلى بها، يوم الإثنين: "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة للحصول على العدالة".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، يوم أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.