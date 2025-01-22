https://sarabic.ae/20250122/صورة-فضائية-لبقعة-سوداء-في-بلد-عربي-تذهل-العلماء-صورة-1097040588.html

صورة فضائية "لبقعة سوداء" في بلد عربي تذهل العلماء... صورة

صورة فضائية "لبقعة سوداء" في بلد عربي تذهل العلماء... صورة

سبوتنيك عربي

تركت صورة مركبة مذهلة، مكونة من ثلاث سنوات، من صور الأقمار الصناعية، العلماء في ذهول، حيث تظهر الحمم البركانية القديمة لحقل الهروج البركاني في ليبيا، تتخلله... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T13:03+0000

2025-01-22T13:03+0000

2025-01-22T13:03+0000

مجتمع

علوم

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وظهرت بقعة عملاقة من الحمم البركانية السوداء المتحجرة التي تم قذفها عبر الصحراء الكبرى، على مدى ملايين السنين، وكأنها ظل غريب معشق بالذهب، في صورة مركبة مذهلة من ثلاث سنوات من صور الأقمار الصناعية. وتغطي الكتلة الظليلة، المعروفة بحقل الهروج البركاني، نحوالي 44000 كيلومتر مربع، في وسط ليبيا، وتحتوي على ما يقرب من 150 بركانًا مندثرا، تتراوح من الفتحات الصغيرة والمداخن إلى البراكين الدرعية الأكبر، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وفي حين أن اللون الداكن للحمم المتحجرة يجعل الحقل يبدو أملسًا ومسطحًا من الأعلى، إلا أن الحقل غير مستوٍ للغاية، مع وجود مناطق تسببت فيها الانفجارات المتعددة في تراكم طبقات من الصخور فوق محيطها، حسبما ذكرته مجلة "لايف ساينس". كما أن الموقع مليء بالفتحات المرتفعة وما لا يقل عن 30 مخروطًا، يبلغ ارتفاعها أكثر من 100 متر، وفقًا لبرنامج البراكين العالمي، و يبلغ ارتفاع أعلى قمة في الحقل نحو 1200 متر، فوق مستوى سطح البحر."يرش السم"... اكتشاف عقرب نادر في كولومبيادراسة: تناول منتجات الألبان يقي من أحد أخطر أنواع السرطانات

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علوم