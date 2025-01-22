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https://sarabic.ae/20250122/نيمار-يعتزم-الرحيل-عن-الهلال-السعودي-1097048910.html
نيمار يعتزم الرحيل عن الهلال السعودي
نيمار يعتزم الرحيل عن الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي، يفاوض النادي على الرحيل. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T16:03+0000
2025-01-22T16:03+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي
أخبار كرة القدم
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ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر داخل نادي الهلال السعودي، أن نيمار يتفاوض مع الفريق للرحيل قبل نهاية عقده والمفترض بنهاية يونيو/حزيران المقبل.وأشار إلى أن النادي السعودي لا يمانع من رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين حتى الآن، خاصة وأن نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته. وكانت تقرير صحفية قد أشارت إلى رغبة نادي الهلال السعودي بيع المتبقي من عقد نيمار في فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى نادي شيكاغو بولز الأمريكي، الذي يريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20250116/نيمار-يقترب-من-الانتقال-إلى-أحد-الأندية-الأمريكية-1096842981.html
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رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, الأخبار

نيمار يعتزم الرحيل عن الهلال السعودي

16:03 GMT 22.01.2025
© AP Photoاللاعب البرازيلي نيمار
اللاعب البرازيلي نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي، يفاوض النادي على الرحيل.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر داخل نادي الهلال السعودي، أن نيمار يتفاوض مع الفريق للرحيل قبل نهاية عقده والمفترض بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
مجتمع
نيمار يقترب من الانتقال إلى أحد الأندية الأمريكية
16 يناير, 13:49 GMT
وأشار إلى أن النادي السعودي لا يمانع من رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين حتى الآن، خاصة وأن نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته.
وكانت تقرير صحفية قد أشارت إلى رغبة نادي الهلال السعودي بيع المتبقي من عقد نيمار في فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى نادي شيكاغو بولز الأمريكي، الذي يريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.
ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.
غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
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