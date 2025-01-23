https://sarabic.ae/20250123/إعلام-غانتس-يجتمع-مع-كوشنر-لبحث-التطبيع-مع-السعودية-1097089238.html

إعلام: غانتس يجتمع مع كوشنر لبحث التطبيع مع السعودية

إعلام: غانتس يجتمع مع كوشنر لبحث التطبيع مع السعودية

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، عن لقاء جمع بين زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، بيني غانتس، مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T19:54+0000

2025-01-23T19:54+0000

2025-01-23T19:54+0000

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تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

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وتحدث غانتس وكوشنر في لقائهما، الذي عُقد الأسبوع الماضي، عن خطط ترامب للتطبيع الإسرائيلي مع المملكة العربية السعودية، وكذلك الوضع السياسي في إسرائيل، وفقا لما أورده موقع "والا" الإسرائيلي.وأضاف الموقع أن كلا من كوشنر وغانتس رفضا التعليق على الاجتماع المزعوم بينهما.يشار إلى أن جاريد كوشنر عمل سابقا كمستشار بارز سابق في البيت الأبيض، بينما لا يشغل حاليا منصبا رسميا في الإدارة الأمريكية الجديدة. وكشف ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، عن أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل قد تشمل دولة قطر.وصرح ويتكوف في مقابلة تلفزيونية، بأنه سيكون جزءا من فريق "المشرفين الخارجيين" المنتشرين في قطاع غزة وعلى طوله لضمان السلامة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، قال ترامب إنه سيستفيد من زخم الاتفاق لتوسيع اتفاقيات "إبراهيم"، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال ولايته الأولى والتي شهدت تطبيع إسرائيل للعلاقات مع الدول العربية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.وعندما سُئل ويتكوف عن دول المنطقة التي قد تنضم إلى الاتفاقيات، قال ويتكوف: "أعتقد أنه من الممكن إشراك الجميع في هذه المنطقة، وعندما سئل عن تسمية دولة محددة، قال ويتكوف: "أعني قطر".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل.

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https://sarabic.ae/20250123/ولي-العهد-السعودي-يبلغ-ترامب-برغبة-المملكة-في-استثمار-مبلغ-خرافي-بالولايات-المتحدة-خلال-رئاسته-1097059049.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل