https://sarabic.ae/20250123/إيران-ترد-على-غوتيريش-التزامنا-بعدم-انتشار-السلاح-النووي-واضح-للجميع-1097062326.html

‏إيران ترد على غوتيريش: التزامنا بعدم انتشار السلاح النووي واضح للجميع

‏إيران ترد على غوتيريش: التزامنا بعدم انتشار السلاح النووي واضح للجميع

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن "التزام طهران بالنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية واضح للجميع". 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T07:58+0000

2025-01-23T07:58+0000

2025-01-23T07:58+0000

إيران

أخبار إيران

منظمة الأمم المتحدة

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095578366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329a1680d07aaf1d64dc2df19bc80a5a.jpg

وردّ عراقجي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلا إن بلاده "لن تسعى أبداً تحت أي ظرف إلى إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية"، مؤكدا أنه "من التهور والغضاضة وعظ الإيرانيين أن يوضحوا مرة وللأبد بأنهم يكفوا عن امتلاك السلاح النووي".ووصف ترسانة إسرائيل النووية وامتناعها عن الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي بأنه أمر "يشكل تهديداً للعالم"، مشدداً على ضرورة عدم التغاضي عن ذلك.وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال، أمس الأربعاء، أمام منتدى دافوس الاقتصادي، إنه "يتعين على إيران أن تتخذ الخطوة الأولى تجاه تحسين العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من خلال توضيح أن هدفها ليس إنتاج السلاح النووي".وأضاف غوتيريش: "السؤال الرئيسي هنا هو ما العلاقة التي تقيمها إيران مع أمريكا. وهنا يجب أن اقول ان أملي هو أن يوضح الإيرانيون مرة واحدة وللأبد بأنهم يغضون الطرف عن امتلاك السلاح النووي، وأن يقيموا بالتزامن تعاملا بناء مع سائر بلدان المنطقة.وفي وقت سابق، أعلن وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة، كاظم غريب آبادي، عزم طهران مواصلة المحادثات مع القوى الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قريباً، وذلك بعدما أجرى الطرفان جولة الأسبوع الماضي، في جنيف.وأضاف المسؤول الإيراني: "لقد اتفقنا على مواصلة المحادثات، وسنحدد الموعد المقبل من خلال المشاورات المشتركة"، مؤكدا استعداد إيران لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم"، بعدما تعثر قبل ثلاث سنوات، وفشل محاولات الوساطة لإنعاشها.وصرح غريب آبادي بأن "الطريق الأكثر عقلانية هو بدء محادثات رفع العقوبات والعودة إلى المسار الصحيح والسليم"، معرباً عن اعتقاده بأن المفاوضات ستبدأ وستؤدي إلى نتائج، وفقاً لوكالة "إيسنا" الإيرانية.يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sarabic.ae/20250122/في-مختبرات-سرية-نائب-الرئيس-الإيراني-يتحدث-عن-تصنيع-الأسلحة-النووية-1097053262.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم