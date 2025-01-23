https://sarabic.ae/20250123/خوفا-من-المياه-الملوثة-نوويا-الصين-تحسم-موقفها-بشأن-استيراد-الأسماك-من-اليابان---1097080525.html

خوفا من المياه الملوثة نوويا... الصين تحسم موقفها بشأن استيراد الأسماك من اليابان

خوفا من المياه الملوثة نوويا... الصين تحسم موقفها بشأن استيراد الأسماك من اليابان

سبوتنيك عربي

حسمت الصين، اليوم الخميس، موقفها من استئناف استيراد المأكولات البحرية من اليابان، بعد إجراء أول اختبار مستقل لمياه البحر بالقرب من محطة "فوكوشيما" للطاقة... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T15:26+0000

2025-01-23T15:26+0000

2025-01-23T15:26+0000

الصين

أخبار اليابان

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102116/23/1021162394_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8d532df3615171f7cc4a92e30812c062.jpg

وأفادتالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، بأنه "لم يتم العثور على أي خلل في عينات مياه البحر التي جمعتها الصين بشكل مستقل بالقرب من محطة الطاقة النووية المعطلة "فوكوشيما دايتشي"، والتي ورد أنها أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2024". لكن شددت نينغ في الوقت ذاته، على "ضرورة مواصلة مثل هذه المراقبة، قبل أن تتمكن الصين من رفع الحظر الكامل على واردات المأكولات البحرية اليابانية". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن معارضة بكين لتصريف المياه المعالجة في البحر، والتي بدأت في أغسطس/ آب 2023، "لا تزال دون تغيير"، مضيفة أن قيام الصين بإجراء مراقبة مستقلة خاصة بها كان "خطوة واحدة فقط" لليابان للوفاء بالتزاماتها. وأضافت ماو نينغ أن استئناف واردات المأكولات البحرية اليابانية "يعتمد على سلسلة من البيانات العلمية بما في ذلك أخذ العينات المستقلة والمراقبة"، وما إذا كانت طوكيو ستتخذ تدابير لضمان جودة وسلامة منتجاتها المائية، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية.وتابعت أن "مؤسسات البحث الصينية لم ترصد أول اختبار مستقل لمياه البحر بالقرب من محطة "فوكوشيما"، أي بيانات غير طبيعية في التركيز الإشعاعي للتريتيوم والسيزيوم-137 والسترونشيوم-90".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها الصين العينات من مياه البحر بشكل مستقل، منذ أن بدأت الحكومة اليابانية من جانب واحد تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط، بتاريخ 24 أغسطس 2023، متجاهلة الشكوك الجادة والمعارضة القوية من المجتمع الدولي.

https://sarabic.ae/20240816/تسرب-25-طنا-من-المياه-المشعة-من-محطة-فوكوشيما-1-اليابانية-للطاقة-النووية-1091810000.html

https://sarabic.ae/20240523/موسكو-ووكالة-الطاقة-الذرية-تشاركان-في-عملية-تحليل-المياه-بمحطة-فوكوشيما-1089125864.html

الصين

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار