https://sarabic.ae/20250123/مانشستر-سيتي-يعلن-رسميا-ضم-المصري-عمر-موموش-1097066470.html
مانشستر سيتي يعلن رسميا ضم المصري عمر موموش
مانشستر سيتي يعلن رسميا ضم المصري عمر موموش
سبوتنيك عربي
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، ضم اللاعب المصري عمر مرموش، من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T09:20+0000
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وقال السيتي، في بيان له، إن "المهاجم المصري، البالغ من العمر 25 عاما، أكمل انتقاله إلى استاد الاتحاد في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، مما يعني أنه سيبقى في النادي حتى صيف عام 2029".ونقل الموقع الرسمي للنادي عن مرموش قوله، إنه "متحمس للغاية للانتقال بأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين بقيادة بيب جوارديولا"، مضيفا: "هذا يوم لن أنساه أبدًا".وتابع: "التوقيع مع مانشستر سيتي - أحد أفضل الفرق في العالم - هو شعور مذهل. أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة للغاية، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر".ومساء الاثنين الماضي، وصل مرموش إلى إنجلترا، وذلك بعدما استكمل الاتفاق مع مسؤولي النادي إثر مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.ويقبع حامل اللقب في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي خاض مباراة أقل.
https://sarabic.ae/20250122/مرموش-يستكمل-آخر-خطوة-للانضمام-لمانشستر-سيتي-1097029634.html
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مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, أخبار مصر الآن, مصر
مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, أخبار مصر الآن, مصر
مانشستر سيتي يعلن رسميا ضم المصري عمر موموش
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، ضم اللاعب المصري عمر مرموش، من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقال السيتي، في بيان له
، إن "المهاجم المصري، البالغ من العمر 25 عاما، أكمل انتقاله إلى استاد الاتحاد في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، مما يعني أنه سيبقى في النادي حتى صيف عام 2029".
ونقل الموقع الرسمي للنادي عن مرموش قوله، إنه "متحمس للغاية للانتقال بأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين بقيادة بيب جوارديولا"، مضيفا: "هذا يوم لن أنساه أبدًا".
وتابع: "التوقيع مع مانشستر سيتي - أحد أفضل الفرق في العالم - هو شعور مذهل. أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة للغاية، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر".
ومساء الاثنين الماضي، وصل مرموش إلى إنجلترا، وذلك بعدما استكمل الاتفاق مع مسؤولي النادي
إثر مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
ويقبع حامل اللقب في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي خاض مباراة أقل.