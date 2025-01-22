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القوات الروسية تحرر زابادنويه في مقاطعة خاركوف
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https://sarabic.ae/20250122/مرموش-يستكمل-آخر-خطوة-للانضمام-لمانشستر-سيتي-1097029634.html
مرموش يستكمل آخر خطوة للانضمام لمانشستر سيتي
مرموش يستكمل آخر خطوة للانضمام لمانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
خضع اللاعب المصري عمر مرموش، للفحص الطبي في مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توصل مؤخرا إلى اتفاق مع ناديه أينتراخت فرانكفورت الألماني لاتنقاله مقابل 67 مليون جنيه... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T08:30+0000
2025-01-22T08:30+0000
مانشستر سيتي
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رياضة
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ويبحث مانشستر سيتي عن لاعب لتخفيف العبء عن هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند، واعترف المدير الفني للفريق بيب غوارديولا بأنه ارتكب خطأ بعدم ضم بديل لجوليان ألفاريز، الذي رحل إلى أتليتكو ​​مدريد الإسباني في الصيف.وفي وقت سابق، ودع عمر مرموش جماهير فريقه بعد مباراة بروسيا دورتموند بالدوري الألماني، بحسب بيان صادر عن إدارة فرانكفورت.لكن تأخر إعلان مانشستر سيتي عن ضم اللاعب أثار الكثير من التساؤلات حول تأخر الصفقة، خاصة بعدما أعلن النادي عن إتمام أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد اللاعب الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، مدافع لانس الفرنسي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.ومساء الاثنين الماضي، وصل مرموش إلى إنجلترا، وذلك بعدما استكمل الاتفاق مع مسؤولي النادي إثر مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.ويقبع حامل اللقب في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي خاض مباراة أقل.
https://sarabic.ae/20250117/رسميا-إعلان-المفاجأة-التي-ينتظرها-ملايين-المصريين-1096890523.html
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مانشستر سيتي, منوعات, رياضة
مانشستر سيتي, منوعات, رياضة

مرموش يستكمل آخر خطوة للانضمام لمانشستر سيتي

08:30 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Serkan Haciogluالمصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني
المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Serkan Hacioglu
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خضع اللاعب المصري عمر مرموش، للفحص الطبي في مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توصل مؤخرا إلى اتفاق مع ناديه أينتراخت فرانكفورت الألماني لاتنقاله مقابل 67 مليون جنيه إسترليني.
ويبحث مانشستر سيتي عن لاعب لتخفيف العبء عن هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند، واعترف المدير الفني للفريق بيب غوارديولا بأنه ارتكب خطأ بعدم ضم بديل لجوليان ألفاريز، الذي رحل إلى أتليتكو ​​مدريد الإسباني في الصيف.
وفي وقت سابق، ودع عمر مرموش جماهير فريقه بعد مباراة بروسيا دورتموند بالدوري الألماني، بحسب بيان صادر عن إدارة فرانكفورت.
جماهير مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
مجتمع
رسميا.. إعلان المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين
17 يناير, 21:29 GMT
لكن تأخر إعلان مانشستر سيتي عن ضم اللاعب أثار الكثير من التساؤلات حول تأخر الصفقة، خاصة بعدما أعلن النادي عن إتمام أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد اللاعب الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، مدافع لانس الفرنسي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.
ومساء الاثنين الماضي، وصل مرموش إلى إنجلترا، وذلك بعدما استكمل الاتفاق مع مسؤولي النادي إثر مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
ويقبع حامل اللقب في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي خاض مباراة أقل.
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