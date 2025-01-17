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https://sarabic.ae/20250117/رسميا-إعلان-المفاجأة-التي-ينتظرها-ملايين-المصريين-1096890523.html
رسميا.. إعلان المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين
رسميا.. إعلان المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين
سبوتنيك عربي
تم الإعلان، اليوم الجمعة، عن المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين من عشاق كرة القدم. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T21:29+0000
2025-01-17T21:29+0000
مجتمع
رياضة
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أخبار كرة القدم
مانشستر سيتي
نادي مانشستر سيتي
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وأكد نادي "آينتراخت فرانكفورت" الألماني رسميا، أن اللاعب المصري الدولي، عمر مرموش، أصبح قريب من الانتقال إلى نادي "مانشستر سيتي" خلال فترة الانتقالات الشتوية.وغاب مرموش عن مباراة الفريق ضد بوروسيا دورتموند بسبب المحادثات مع النادي الإنجليزي.وقال ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي "آينتراخت فرانكفورت"، في تصريحات لشبكة "DAZN": "نعم، هناك مفاوضات مع "مانشستر سيتي"، وقد تكون هذه فرصة كبيرة لمرموش، على الرغم من أن مغادرته للفريق في الشتاء لم يكن مخططا له".وأضاف كروش أن مرموش قدم أداءا رائعا في المباريات الأخيرة رغم الاهتمام الكبير به، مشيدا بشخصيته القوية، وأوضح أن احتمال رحيله عن النادي كبير، لكن الفريق سيتعامل مع الأمر بشكل جيد، معتبرا أن "مانشستر سيتي" ليس ناديا عاديا، وأن الانتقال فرصة ضخمة للاعب.من جهته، قال مدرب "آينتراخت فرانكفورت"، دينو توبمولر: "ليس من السهل فقدان لاعب بجودة عمر مرموش، لكن لدينا ما يكفي من اللاعبين المميزين في الفريق لاستمرار الأداء الجيد".ويوم أمس الخميس، كشف الصحفي الرياضي البارز فابريزيو رومانو عن انتقال نجم كرة القدم المصري الدولي، عمر مرموش، إلى نادي "مانشستر سيتي"، بعد التوصل إلى اتفاق مع فريقه "آينتراخت فرانكفورت" الألماني.وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على صفقة لمدة 5 سنوات مع المهاجم المصري الذي أراد الانضمام إلى "مانشستر سيتي"، لافتا إلى أن مرموش "أصبح ثالث الصفقات التي يحسمها "مانشستر سيتي" في يناير 2025 من بعد البرازيلي، فيتور ريس، والأوزبكي، عبد القادر خوسانوف".وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" الرياضية، أن نادي "مانشستر سيتي" توصل لاتفاق شفهي مع نادي "آينتراخت فرانكفورت بشأن ضم عمر مرموش، وأن النادي الألماني وضع تقييما بقيمة 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق "مانشستر سيتي" يتطلع إلى دفع مبلغ في حدود 60 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20250112/السعودية-قد-تكون-وجهته-المقبلة-نجم-مانشستر-سيتي-يطلب-الرحيل-1096727152.html
https://sarabic.ae/20250109/مانشستر-سيتي-يتعجل-بضم-مرموش-وفرانكفورت-يريد-80-مليون-يورو-1096621050.html
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رياضة, مصر, أخبار كرة القدم, مانشستر سيتي, نادي مانشستر سيتي
رياضة, مصر, أخبار كرة القدم, مانشستر سيتي, نادي مانشستر سيتي

رسميا.. إعلان المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين

21:29 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Sunday Alambaجماهير مصرية
جماهير مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
جماهير مصرية
© AP Photo / Sunday Alamba
تابعنا عبر
تم الإعلان، اليوم الجمعة، عن المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين من عشاق كرة القدم.
وأكد نادي "آينتراخت فرانكفورت" الألماني رسميا، أن اللاعب المصري الدولي، عمر مرموش، أصبح قريب من الانتقال إلى نادي "مانشستر سيتي" خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وغاب مرموش عن مباراة الفريق ضد بوروسيا دورتموند بسبب المحادثات مع النادي الإنجليزي.
وقال ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي "آينتراخت فرانكفورت"، في تصريحات لشبكة "DAZN": "نعم، هناك مفاوضات مع "مانشستر سيتي"، وقد تكون هذه فرصة كبيرة لمرموش، على الرغم من أن مغادرته للفريق في الشتاء لم يكن مخططا له".
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"السعودية قد تكون وجهته المقبلة"... نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل
12 يناير, 15:08 GMT
وأضاف كروش أن مرموش قدم أداءا رائعا في المباريات الأخيرة رغم الاهتمام الكبير به، مشيدا بشخصيته القوية، وأوضح أن احتمال رحيله عن النادي كبير، لكن الفريق سيتعامل مع الأمر بشكل جيد، معتبرا أن "مانشستر سيتي" ليس ناديا عاديا، وأن الانتقال فرصة ضخمة للاعب.
من جهته، قال مدرب "آينتراخت فرانكفورت"، دينو توبمولر: "ليس من السهل فقدان لاعب بجودة عمر مرموش، لكن لدينا ما يكفي من اللاعبين المميزين في الفريق لاستمرار الأداء الجيد".
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مانشستر سيتي يتعجل بضم مرموش وفرانكفورت يريد 80 مليون يورو
9 يناير, 11:01 GMT
ويوم أمس الخميس، كشف الصحفي الرياضي البارز فابريزيو رومانو عن انتقال نجم كرة القدم المصري الدولي، عمر مرموش، إلى نادي "مانشستر سيتي"، بعد التوصل إلى اتفاق مع فريقه "آينتراخت فرانكفورت" الألماني.
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على صفقة لمدة 5 سنوات مع المهاجم المصري الذي أراد الانضمام إلى "مانشستر سيتي"، لافتا إلى أن مرموش "أصبح ثالث الصفقات التي يحسمها "مانشستر سيتي" في يناير 2025 من بعد البرازيلي، فيتور ريس، والأوزبكي، عبد القادر خوسانوف".
وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" الرياضية، أن نادي "مانشستر سيتي" توصل لاتفاق شفهي مع نادي "آينتراخت فرانكفورت بشأن ضم عمر مرموش، وأن النادي الألماني وضع تقييما بقيمة 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق "مانشستر سيتي" يتطلع إلى دفع مبلغ في حدود 60 مليون يورو.
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