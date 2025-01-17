https://sarabic.ae/20250117/رسميا-إعلان-المفاجأة-التي-ينتظرها-ملايين-المصريين-1096890523.html
رسميا.. إعلان المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين
رسميا.. إعلان المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين
سبوتنيك عربي
تم الإعلان، اليوم الجمعة، عن المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين من عشاق كرة القدم. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T21:29+0000
2025-01-17T21:29+0000
2025-01-17T21:29+0000
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مانشستر سيتي
نادي مانشستر سيتي
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وأكد نادي "آينتراخت فرانكفورت" الألماني رسميا، أن اللاعب المصري الدولي، عمر مرموش، أصبح قريب من الانتقال إلى نادي "مانشستر سيتي" خلال فترة الانتقالات الشتوية.وغاب مرموش عن مباراة الفريق ضد بوروسيا دورتموند بسبب المحادثات مع النادي الإنجليزي.وقال ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي "آينتراخت فرانكفورت"، في تصريحات لشبكة "DAZN": "نعم، هناك مفاوضات مع "مانشستر سيتي"، وقد تكون هذه فرصة كبيرة لمرموش، على الرغم من أن مغادرته للفريق في الشتاء لم يكن مخططا له".وأضاف كروش أن مرموش قدم أداءا رائعا في المباريات الأخيرة رغم الاهتمام الكبير به، مشيدا بشخصيته القوية، وأوضح أن احتمال رحيله عن النادي كبير، لكن الفريق سيتعامل مع الأمر بشكل جيد، معتبرا أن "مانشستر سيتي" ليس ناديا عاديا، وأن الانتقال فرصة ضخمة للاعب.من جهته، قال مدرب "آينتراخت فرانكفورت"، دينو توبمولر: "ليس من السهل فقدان لاعب بجودة عمر مرموش، لكن لدينا ما يكفي من اللاعبين المميزين في الفريق لاستمرار الأداء الجيد".ويوم أمس الخميس، كشف الصحفي الرياضي البارز فابريزيو رومانو عن انتقال نجم كرة القدم المصري الدولي، عمر مرموش، إلى نادي "مانشستر سيتي"، بعد التوصل إلى اتفاق مع فريقه "آينتراخت فرانكفورت" الألماني.وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على صفقة لمدة 5 سنوات مع المهاجم المصري الذي أراد الانضمام إلى "مانشستر سيتي"، لافتا إلى أن مرموش "أصبح ثالث الصفقات التي يحسمها "مانشستر سيتي" في يناير 2025 من بعد البرازيلي، فيتور ريس، والأوزبكي، عبد القادر خوسانوف".وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" الرياضية، أن نادي "مانشستر سيتي" توصل لاتفاق شفهي مع نادي "آينتراخت فرانكفورت بشأن ضم عمر مرموش، وأن النادي الألماني وضع تقييما بقيمة 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق "مانشستر سيتي" يتطلع إلى دفع مبلغ في حدود 60 مليون يورو.
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https://sarabic.ae/20250109/مانشستر-سيتي-يتعجل-بضم-مرموش-وفرانكفورت-يريد-80-مليون-يورو-1096621050.html
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رياضة, مصر, أخبار كرة القدم, مانشستر سيتي, نادي مانشستر سيتي
رياضة, مصر, أخبار كرة القدم, مانشستر سيتي, نادي مانشستر سيتي
رسميا.. إعلان المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين
تم الإعلان، اليوم الجمعة، عن المفاجأة التي ينتظرها ملايين المصريين من عشاق كرة القدم.
وأكد نادي "آينتراخت فرانكفورت" الألماني رسميا، أن اللاعب المصري الدولي، عمر مرموش، أصبح قريب من الانتقال إلى نادي "مانشستر سيتي" خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وغاب مرموش عن مباراة الفريق ضد بوروسيا دورتموند بسبب المحادثات مع النادي الإنجليزي.
وقال ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي "آينتراخت فرانكفورت"، في تصريحات لشبكة "DAZN": "نعم، هناك مفاوضات مع "مانشستر سيتي"، وقد تكون هذه فرصة كبيرة لمرموش، على الرغم من أن مغادرته للفريق في الشتاء لم يكن مخططا له".
وأضاف كروش أن مرموش قدم أداءا رائعا في المباريات الأخيرة رغم الاهتمام الكبير به، مشيدا بشخصيته القوية، وأوضح أن احتمال رحيله عن النادي كبير، لكن الفريق سيتعامل مع الأمر بشكل جيد، معتبرا أن "مانشستر سيتي" ليس ناديا عاديا، وأن الانتقال فرصة ضخمة للاعب.
من جهته، قال مدرب "آينتراخت فرانكفورت"، دينو توبمولر: "ليس من السهل فقدان لاعب بجودة عمر مرموش، لكن لدينا ما يكفي من اللاعبين المميزين في الفريق لاستمرار الأداء الجيد".
ويوم أمس الخميس، كشف الصحفي الرياضي البارز فابريزيو رومانو
عن انتقال نجم كرة القدم المصري الدولي، عمر مرموش، إلى نادي "مانشستر سيتي"، بعد التوصل إلى اتفاق مع فريقه "آينتراخت فرانكفورت" الألماني.
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على صفقة لمدة 5 سنوات مع المهاجم المصري الذي أراد الانضمام إلى "مانشستر سيتي"، لافتا إلى أن مرموش "أصبح ثالث الصفقات التي يحسمها "مانشستر سيتي" في يناير 2025 من بعد البرازيلي، فيتور ريس، والأوزبكي، عبد القادر خوسانوف".
وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" الرياضية، أن نادي "مانشستر سيتي" توصل لاتفاق شفهي مع نادي "آينتراخت فرانكفورت بشأن ضم عمر مرموش، وأن النادي الألماني وضع تقييما بقيمة 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق "مانشستر سيتي" يتطلع إلى دفع مبلغ في حدود 60 مليون يورو.