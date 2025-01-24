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https://sarabic.ae/20250124/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعين-هانا-سيروا-تيتيه-ممثلة-خاصة-له-في-ليبيا-1097125621.html
الأمين العام للأمم المتحدة يعين هانا سيروا تيتيه ممثلة خاصة له في ليبيا
الأمين العام للأمم المتحدة يعين هانا سيروا تيتيه ممثلة خاصة له في ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، اليوم عن تعيين هانا سيروا تيتيه من غانا ممثلة خاصة له في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T21:41+0000
2025-01-24T21:40+0000
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وتخلف تيتيه في المنصب، عبد الله باتيلي من السنغال، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى منتصف شهر مايو/ آيار 2024.وأعرب الأمين العام عن امتنانه لقيادة باتيلي، ولنائبة الممثل الخاص، السيدة ستيفاني خوري، التي قادت البعثة في الفترة المؤقتة بصفتها قائمة بالأعمال.وتتمتع تيتيه بخبرة تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك توليها مؤخرًا منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي من عام 2022 حتى عام 2024، وقبل ذلك، شغلت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي بين عامي 2018 و 2020، بعد أن تولت سابقًا منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، كانت تيتيه عضوًا بارزًا في مجلس وزراء حكومة غانا كوزيرة للخارجية بين 2013 و 2017، وعضوًا في مجلس الأمن القومي ومجلس القوات المسلحة. كما شغلت أيضًا منصب وزيرة التجارة والصناعة بين عامي 2009 و 2013.وخلال فترة عملها كوزيرة للخارجية من عام 2014 إلى عام 2015، تولت رئاسة مجلس الوزراء وكذلك رئاسة مجلس الوساطة والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وخلال فترة توليها حقيبة وزيرة للتجارة والصناعة في الحكومة الغانية، كانت عضوًا في فريق الإدارة الاقتصادية للحكومة، وعضوًا في مجلس إدارة هيئة تنمية الألفية، وعضوًا في لجنة التخطيط الوطني للتنمية، ورئيسة مجلس المناطق الحرة في غانا.انتخبت تيتيه عضوا في البرلمان الغاني -المؤتمر الوطني الديمقراطي- عن دائرة آووتو سينيا من عام 2000 إلى عام 2005، ثم انتخبت مرة أخرى في المؤتمر الوطني الديمقراطي عن دائرة آووتو سينيا الغربية خلال الولاية التشريعية الممتدة من 2013 إلى 2017، كما تم تعيينها كميسرة مشاركة في المنتدى رفيع المستوى لإحياء اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان.حصلت تيتيه على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة غانا، ليغون، وبعد إتمام دراساتها القانونية العليا في كلية الحقوق في غانا، التحقت بنقابة المحامين في عام 1992، وهي تتقن اللغات الإنجليزية والمجرية والفانتي.
https://sarabic.ae/20250120/دور-الأحزاب-السياسية-والمجتمع-المدني-في-بناء-ليبيا-1096979496.html
https://sarabic.ae/20250117/مجلس-الأمن-يقر-استثناءات-بشأن-حظر-الأسلحة-المفروض-على-ليبيا-1096861716.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة يعين هانا سيروا تيتيه ممثلة خاصة له في ليبيا

21:41 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Bebeto Matthewsهانا سيروا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
هانا سيروا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، اليوم عن تعيين هانا سيروا تيتيه من غانا ممثلة خاصة له في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتخلف تيتيه في المنصب، عبد الله باتيلي من السنغال، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى منتصف شهر مايو/ آيار 2024.
وأعرب الأمين العام عن امتنانه لقيادة باتيلي، ولنائبة الممثل الخاص، السيدة ستيفاني خوري، التي قادت البعثة في الفترة المؤقتة بصفتها قائمة بالأعمال.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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وتتمتع تيتيه بخبرة تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك توليها مؤخرًا منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي من عام 2022 حتى عام 2024، وقبل ذلك، شغلت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي بين عامي 2018 و 2020، بعد أن تولت سابقًا منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.
وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، كانت تيتيه عضوًا بارزًا في مجلس وزراء حكومة غانا كوزيرة للخارجية بين 2013 و 2017، وعضوًا في مجلس الأمن القومي ومجلس القوات المسلحة. كما شغلت أيضًا منصب وزيرة التجارة والصناعة بين عامي 2009 و 2013.
وخلال فترة عملها كوزيرة للخارجية من عام 2014 إلى عام 2015، تولت رئاسة مجلس الوزراء وكذلك رئاسة مجلس الوساطة والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وخلال فترة توليها حقيبة وزيرة للتجارة والصناعة في الحكومة الغانية، كانت عضوًا في فريق الإدارة الاقتصادية للحكومة، وعضوًا في مجلس إدارة هيئة تنمية الألفية، وعضوًا في لجنة التخطيط الوطني للتنمية، ورئيسة مجلس المناطق الحرة في غانا.
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انتخبت تيتيه عضوا في البرلمان الغاني -المؤتمر الوطني الديمقراطي- عن دائرة آووتو سينيا من عام 2000 إلى عام 2005، ثم انتخبت مرة أخرى في المؤتمر الوطني الديمقراطي عن دائرة آووتو سينيا الغربية خلال الولاية التشريعية الممتدة من 2013 إلى 2017، كما تم تعيينها كميسرة مشاركة في المنتدى رفيع المستوى لإحياء اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان.
حصلت تيتيه على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة غانا، ليغون، وبعد إتمام دراساتها القانونية العليا في كلية الحقوق في غانا، التحقت بنقابة المحامين في عام 1992، وهي تتقن اللغات الإنجليزية والمجرية والفانتي.
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