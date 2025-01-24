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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
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30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
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https://sarabic.ae/20250124/الكشف-عن-سبب-عدم-السماح-للبواخر-العراقية-برفع-علم-بلادها-1097119310.html
الكشف عن سبب عدم السماح للبواخر العراقية برفع علم بلادها
الكشف عن سبب عدم السماح للبواخر العراقية برفع علم بلادها
سبوتنيك عربي
كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية عن السبب وراء عدم السماح للبواخر العراقية برفع العلم العراقي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T16:09+0000
2025-01-24T16:09+0000
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ونقلت موقع "السومرية نيوز" عن عضو اللجنة، فاتن القرة غولي، قولها بأن "من بين القوانين المهمة التي نوقشت داخل اللجنة هو تعديل قانون الهيئة البحرية". وأوضحت أن "عدم وجود مذكرة تفاهم دولية بين العراق وبقية دول العالم منذ عام 2002، ضمن إطار المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومقرها لندن، هو السبب الرئيسي لعدم السماح للبواخر العراقية برفع العلم العراقي حتى الآن".وأعربت القرة غولي عن أملها في أن "يتم التصويت على قانون الهيئة البحرية خلال الدورة الحالية للبرلمان، معتبرةً ذلك إنجازًا للجنة".وأضافت أن "هذا القانون سيعالج هذه المشكلة بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالقطاع البحري"، مشيرة إلى أنه "تمت مناقشة القانون مع الهيئة البحرية وكوادرها المتقدمة خلال اجتماعات عديدة".يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأ العراق رسميًا عهد الاعتماد على موانئه المطلة على الخليج في استقبال السفن الضخمة، وذلك بعد تسلم الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو من الشركة الكورية المنفذة.وشهد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مراسم التسليم، ووصف المشروع بـ "مشروع الشعب"، مؤكدًا على "أهميته الكبيرة لارتباطه بمشروع طريق التنمية الذي سيربط اقتصادات معظم دول المنطقة، وسيكون منفذًا لتحقيق التكامل الاقتصادي"، وأشار السوداني إلى أن "العراق لا يزال ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وجزءًا وممرًا تاريخيًا من أهم طرق التبادل الدولية".ولفت السوداني، خلال حفل الافتتاح، إلى أهمية الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو، كونها "تمثل العمود الفقري للمرحلة الأولى من مشروع الميناء، التي ستُستكمل العام الجاري 2025 وفقًا للجداول الزمنية المحددة". وأكد أن "سفنًا تجارية ضخمة ذات غواطس كبيرة قد رست بالفعل على أرصفة الميناء".
https://sarabic.ae/20250124/بدء-العمل-في-مشروع-الربط-السككي-بين-إيران-والعراق-1097108532.html
https://sarabic.ae/20250120/العراق-مبادرة-لإيصال-320-ألف-طن-من-القمح-برا-إلى-لبنان-1096978673.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

الكشف عن سبب عدم السماح للبواخر العراقية برفع علم بلادها

16:09 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Nabil al-Juraniسفينة راسية في ممر شط العرب المائي في البصرة بالعراق
سفينة راسية في ممر شط العرب المائي في البصرة بالعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
تابعنا عبر
كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية عن السبب وراء عدم السماح للبواخر العراقية برفع العلم العراقي.
ونقلت موقع "السومرية نيوز" عن عضو اللجنة، فاتن القرة غولي، قولها بأن "من بين القوانين المهمة التي نوقشت داخل اللجنة هو تعديل قانون الهيئة البحرية". وأوضحت أن "عدم وجود مذكرة تفاهم دولية بين العراق وبقية دول العالم منذ عام 2002، ضمن إطار المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومقرها لندن، هو السبب الرئيسي لعدم السماح للبواخر العراقية برفع العلم العراقي حتى الآن".
وأعربت القرة غولي عن أملها في أن "يتم التصويت على قانون الهيئة البحرية خلال الدورة الحالية للبرلمان، معتبرةً ذلك إنجازًا للجنة".
قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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10:30 GMT
وأضافت أن "هذا القانون سيعالج هذه المشكلة بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالقطاع البحري"، مشيرة إلى أنه "تمت مناقشة القانون مع الهيئة البحرية وكوادرها المتقدمة خلال اجتماعات عديدة".
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأ العراق رسميًا عهد الاعتماد على موانئه المطلة على الخليج في استقبال السفن الضخمة، وذلك بعد تسلم الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو من الشركة الكورية المنفذة.
القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
العراق: مبادرة لإيصال 320 ألف طن من القمح برا إلى لبنان
20 يناير, 16:00 GMT
وشهد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مراسم التسليم، ووصف المشروع بـ "مشروع الشعب"، مؤكدًا على "أهميته الكبيرة لارتباطه بمشروع طريق التنمية الذي سيربط اقتصادات معظم دول المنطقة، وسيكون منفذًا لتحقيق التكامل الاقتصادي"، وأشار السوداني إلى أن "العراق لا يزال ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وجزءًا وممرًا تاريخيًا من أهم طرق التبادل الدولية".
ولفت السوداني، خلال حفل الافتتاح، إلى أهمية الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو، كونها "تمثل العمود الفقري للمرحلة الأولى من مشروع الميناء، التي ستُستكمل العام الجاري 2025 وفقًا للجداول الزمنية المحددة". وأكد أن "سفنًا تجارية ضخمة ذات غواطس كبيرة قد رست بالفعل على أرصفة الميناء".
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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