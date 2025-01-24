https://sarabic.ae/20250124/الكشف-عن-سبب-عدم-السماح-للبواخر-العراقية-برفع-علم-بلادها-1097119310.html

الكشف عن سبب عدم السماح للبواخر العراقية برفع علم بلادها

الكشف عن سبب عدم السماح للبواخر العراقية برفع علم بلادها

سبوتنيك عربي

كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية عن السبب وراء عدم السماح للبواخر العراقية برفع العلم العراقي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T16:09+0000

2025-01-24T16:09+0000

2025-01-24T16:09+0000

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ونقلت موقع "السومرية نيوز" عن عضو اللجنة، فاتن القرة غولي، قولها بأن "من بين القوانين المهمة التي نوقشت داخل اللجنة هو تعديل قانون الهيئة البحرية". وأوضحت أن "عدم وجود مذكرة تفاهم دولية بين العراق وبقية دول العالم منذ عام 2002، ضمن إطار المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومقرها لندن، هو السبب الرئيسي لعدم السماح للبواخر العراقية برفع العلم العراقي حتى الآن".وأعربت القرة غولي عن أملها في أن "يتم التصويت على قانون الهيئة البحرية خلال الدورة الحالية للبرلمان، معتبرةً ذلك إنجازًا للجنة".وأضافت أن "هذا القانون سيعالج هذه المشكلة بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالقطاع البحري"، مشيرة إلى أنه "تمت مناقشة القانون مع الهيئة البحرية وكوادرها المتقدمة خلال اجتماعات عديدة".يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأ العراق رسميًا عهد الاعتماد على موانئه المطلة على الخليج في استقبال السفن الضخمة، وذلك بعد تسلم الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو من الشركة الكورية المنفذة.وشهد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مراسم التسليم، ووصف المشروع بـ "مشروع الشعب"، مؤكدًا على "أهميته الكبيرة لارتباطه بمشروع طريق التنمية الذي سيربط اقتصادات معظم دول المنطقة، وسيكون منفذًا لتحقيق التكامل الاقتصادي"، وأشار السوداني إلى أن "العراق لا يزال ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وجزءًا وممرًا تاريخيًا من أهم طرق التبادل الدولية".ولفت السوداني، خلال حفل الافتتاح، إلى أهمية الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو، كونها "تمثل العمود الفقري للمرحلة الأولى من مشروع الميناء، التي ستُستكمل العام الجاري 2025 وفقًا للجداول الزمنية المحددة". وأكد أن "سفنًا تجارية ضخمة ذات غواطس كبيرة قد رست بالفعل على أرصفة الميناء".

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