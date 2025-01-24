https://sarabic.ae/20250124/وزير-لبناني-سابق-العلاقات-اللبنانية-السعودية-لم-تشهد-قطيعة-والهدنة-هشة-قد-تستدعي-تدخل-الجيش--1097097054.html

وزير لبناني سابق: العلاقات اللبنانية السعودية لم تشهد قطيعة.. والهدنة هشة قد تستدعي تدخل الجيش

وزير لبناني سابق: العلاقات اللبنانية السعودية لم تشهد قطيعة.. والهدنة هشة قد تستدعي تدخل الجيش

سبوتنيك عربي

أكد الوزير اللبناني السابق طارق الخطيب، أن "العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، لم تشهد قطيعة في الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "السفارة السعودية في... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T07:37+0000

2025-01-24T07:37+0000

2025-01-24T07:37+0000

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وقال الخطيب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "السفير السعودي وليد البخاري، كان نشطًا على الساحة اللبنانية وواصل القيام بدوره بشكل فعّال"، وأضاف أن "المملكة العربية السعودية كانت مكتفية بتوظيف ممثلها في لبنان عبر السفارة، دون الحاجة إلى تحركات إضافية على صعيد العلاقات السياسية".وقال الوزير اللبناني السابق: "في العهد السابق، كان هناك نوع من التراجع في العلاقات السياسية بين لبنان والسعودية، خاصة في ظل حكومة تصريف الأعمال، التي كانت تعاني من فرملة في التحركات السياسية"، وأشار إلى أن "لبنان يتأثر دائمًا بالعلاقات بين الدول الكبرى، ونحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف"، مشيرًا إلى أن "العلاقات السعودية الإيرانية قد تؤثر إيجابًا أو سلبًا على الوضع اللبناني". وتابع أنه "كلما كانت العلاقات السعودية الإيرانية متقاربة، ينعكس ذلك إيجابيًا على لبنان، والعكس صحيح".وأضاف الخطيب أنه "من غير الممكن إنكار أن العلاقات بين لبنان والسعودية، شهدت توترات في فترات سابقة"، مشيرًا إلى أن "هذا التوتر كان نتيجة لمواقف سياسية محددة، لا سيما في ظل تباين المواقف بين لبنان والمملكة في تلك الفترة".وأوضح أنّ "رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، كان يشكل في فترة معينة صلة الوصل بين لبنان والسعودية، إلا أن بعده عن الساحة السياسية ترك فراغًا في هذه العلاقة".كما لفت إلى أن "عودة الحريري إلى لبنان، في 14 فبراير (شباط المقبل)، للمشاركة في ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري، قد تكون بداية لعودة سياسية محتملة له"، مشيرًا إلى أن "العودة ستستند إلى علاقة معينة مع المملكة العربية السعودية". واعتبر أن "هذه العودة لن تكون مفاجئة، بل تأتي في إطار علاقات متجددة مع السعودية".وعن مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية، قال ضيف "سبوتنيك"، إن "الأزمة الحالية في لبنان تتعلق بتكليف نواف سلام"، موضحًا أن "مسألة إبطال تكليف نواف سلام، غير منصوص عليها في الدستور اللبناني، وهذه أزمة شبيهة بما حدث في فترة عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، مع سعد الحريري"، وأكد أن "أي تقدم في تشكيل الحكومة يحتاج إلى توافق بين القوى السياسية، وأن لبنان لا يمكنه تشكيل حكومة دون تدخل خارجي، وهو ما قد يقتضي دعمًا من المجتمع الدولي".أما في ما يخص وزارة المالية، فقد أكد الخطيب أنه "من غير المعقول أن يتخلى الثنائي الشيعي عن وزارة المالية بهذه السهولة، خصوصًا في ظل الوضع السياسي الراهن"، وأضاف أن "سحب وزارة المالية من الثنائي قد يُعتبر تعديلًا للميثاقية السياسية، التي نص عليها اتفاق الطائف، وهو أمر حساس جدًا في المعادلة اللبنانية".وأوضح الوزير اللبناني السابق أنه "في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته، قد يتدخل الجيش اللبناني لحماية السيادة الوطنية، خاصة بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا"، وأضاف: "هذا الأمر سيضع الحكومة اللبنانية أمام تحديات صعبة، حيث يتعين عليها اتخاذ موقف واضح لحماية السيادة الوطنية، وهذا يشمل الجيش اللبناني وكل مواطن لبناني وليس فقط حزب الله".وفي ختام تصريحاته، أكد الخطيب على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في لبنان، مشيرًا إلى أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر طويلًا، وإذا لم تُشكل الحكومة قريبًا، قد يستمر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في إدارة البلاد بشكل مؤقت"، وأضاف أن "التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها لبنان تتطلب تعاونًا داخليًا وخارجيًا لتجاوز الأزمة الحالية".

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