https://sarabic.ae/20250125/الجيش-الإسرائيلي-في-حال-التزام-حماس-بالاتفاق-سيتمكن-سكان-القطاع-من-العودة-لشماله-1097128169.html

الجيش الإسرائيلي: في حال التزام حماس بالاتفاق سيتمكن سكان القطاع من العودة لشماله

الجيش الإسرائيلي: في حال التزام حماس بالاتفاق سيتمكن سكان القطاع من العودة لشماله

سبوتنيك عربي

وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بيانا عاجلا لسكان قطاع غزة، في صباح اليوم السابع لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T04:49+0000

2025-01-25T04:49+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "انتبهوا لجميع التفاصيل، وذلك لمنع الاحتكاك وسوء الفهم وللحفاظ على سلامتكم. التعليمات القائمة كافة لا تزال سارية المفعول وستبقى كذلك حتى إصدار تعليمات جديدة مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق".وأوضح البيان أنه "إذا التزمت حماس بتفاصيل الاتفاق كافة، سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شماله، وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن".وبحسب البيان، فإن الجيش الإسرائيلي، يمنع الاقتراب من منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وجميع مناطق تمركزه.‏وأكد الجيش الإسرائيلي، في البيان، على "عدم الاقتراب من الأراضي الإسرائيلية ومن المنطقة العازلة".ويوم الأحد 19 يناير/ كانون الأول 2025، سلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى، تحرير 290 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج، في المرحلة الأولى، عن مئات الأسرى الفلسطينيين.مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي من أجل غزة.. ما أهدافها وأهميتها؟الحرس الثوري الإيراني يبرز دليلا على هزيمة الإسرائيليين بعد انتهاء حرب غزة

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