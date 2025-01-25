https://sarabic.ae/20250125/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1097137706.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسّنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف، خسائر... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T09:29+0000

2025-01-25T09:29+0000

2025-01-25T09:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 عسكري، وعددا من المدافع، وخمس مركبات مدرعة قتالية وناقلتي جند مدرعتين ، وتم تدمير محطتة للحرب الإلكترونية ".وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 550عسكريا، وعددا من المدافع، ودبابة وخمس مركبات قتالية مدرعة".وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ باليستية من طراز "هيمارس" و44 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250123/القوات-الروسية-تحرر-قرية-سولينوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097067273.html

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