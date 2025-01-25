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مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250125/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1097137706.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسّنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف، خسائر... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T09:29+0000
2025-01-25T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 عسكري، وعددا من المدافع، وخمس مركبات مدرعة قتالية وناقلتي جند مدرعتين ، وتم تدمير محطتة للحرب الإلكترونية ".وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 550عسكريا، وعددا من المدافع، ودبابة وخمس مركبات قتالية مدرعة".وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ باليستية من طراز "هيمارس" و44 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250123/القوات-الروسية-تحرر-قرية-سولينوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097067273.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة

09:29 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 25.01.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسّنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف، خسائر فادحة.
قالت وزارة الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 عسكري، وعددا من المدافع، وخمس مركبات مدرعة قتالية وناقلتي جند مدرعتين ، وتم تدمير محطتة للحرب الإلكترونية ".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوريجه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين".

وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 550عسكريا، وعددا من المدافع، ودبابة وخمس مركبات قتالية مدرعة".
وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 132منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ باليستية من طراز "هيمارس" و44 طائرة دون طيار".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
23 يناير, 09:50 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT
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