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برلماني ليبي: المبعوثون الأمميون فشلوا في فهم عقلية الليبيين ولن ينجزوا شيئا
برلماني ليبي: المبعوثون الأمميون فشلوا في فهم عقلية الليبيين ولن ينجزوا شيئا
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، اليوم السبت، إن "كثرة المبعوثين الأمميين إلى ليبيا تُظهر أن هؤلاء الأشخاص، رغم كونهم خريجي علوم سياسية، إلا أنهم في... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T20:03+0000
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وتابع التكبالي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، قائلا: "هؤلاء يمارسون ما تعلموه في الأكاديميات، لكنهم فشلوا في فهم عقلية الشعب الليبي واحتياجاته، ولذلك سيظل الفشل رفيقهم الدائم، ولن يكون هناك أي إنجاز ملموس".وأضاف التكبالي: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل المبعوثين الأمميين، لكننا لن نصل إلى أي نتيجة طالما استمر الوضع على حاله".وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، تعيين الغانية هانا سيروا تيتيه، ممثلة خاصة له في ليبيا، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وتخلف تيتيه في المنصب، السنغالي عبد الله باتيلي، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى منتصف شهر مايو/ أيار 2024.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لقيادة باتيلي ولنائبة الممثل الخاص ستيفاني خوري، التي قادت البعثة في الفترة المؤقتة بصفتها قائمة بالأعمال.وتتمتع تيتيه بخبرة تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك توليها في الآونة الأخيرة منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي من عام 2022 حتى عام 2024، وقبل ذلك، شغلت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي بين عامي 2018 و2020، بعد أن تولت سابقًا منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، كانت تيتيه عضوا بارزا في مجلس وزراء حكومة غانا كوزيرة للخارجية بين 2013 و2017، وعضوًا في مجلس الأمن القومي ومجلس القوات المسلحة، كما شغلت أيضًا منصب وزيرة التجارة والصناعة بين عامي 2009 و2013.وخلال فترة عملها وزيرة لخارجية بلادها من عام 2014 إلى عام 2015، تولت رئاسة مجلس الوزراء وكذلك رئاسة مجلس الوساطة والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وخلال فترة توليها حقيبة وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الغانية، كانت عضوًا في فريق الإدارة الاقتصادية للحكومة، وعضوًا في مجلس إدارة هيئة تنمية الألفية، وعضوًا في لجنة التخطيط الوطني للتنمية، ورئيسة مجلس المناطق الحرة في غانا.وانتخبت تيتيه عضوا في البرلمان الغاني (المؤتمر الوطني الديمقراطي) عن دائرة آووتو سينيا من عام 2000 إلى عام 2005، ثم انتخبت مرة أخرى عن دائرة آووتو سينيا الغربية خلال الولاية التشريعية الممتدة من عام 2013 إلى عام 2017، كما تم تعيينها ميسّرة مشاركة في المنتدى الرفيع المستوى لإحياء اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان.وحصلت تيتيه على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة غانا، ليغون، وبعد إتمام دراساتها القانونية العليا في كلية الحقوق في غانا، التحقت بنقابة المحامين في عام 1992، وهي تتقن اللغات الإنجليزية والمجرية والفانتي (لغة محلية في غانا).يذكر أن البعثة تعمل على ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لتحقيق أهداف منها الدفع بعملية سياسية شاملة لجميع الأطراف، وتيسير مفاوضات سياسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أنحاء ليبيا.
https://sarabic.ae/20240416/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يستقيل-من-منصبه-1088027075.html
https://sarabic.ae/20240623/عضو-تأسيسية-الدستور-فرصة-ستيفاني-خوري-في-تحقيق-تقدم-سياسي-مشابهه-لسابقيها-1090105899.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

برلماني ليبي: المبعوثون الأمميون فشلوا في فهم عقلية الليبيين ولن ينجزوا شيئا

20:03 GMT 25.01.2025
© AP Photoهانا سيروا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
هانا سيروا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo
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قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، اليوم السبت، إن "كثرة المبعوثين الأمميين إلى ليبيا تُظهر أن هؤلاء الأشخاص، رغم كونهم خريجي علوم سياسية، إلا أنهم في الواقع غير قادرين على إحراز أي تقدم حقيقي".
وتابع التكبالي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، قائلا: "هؤلاء يمارسون ما تعلموه في الأكاديميات، لكنهم فشلوا في فهم عقلية الشعب الليبي واحتياجاته، ولذلك سيظل الفشل رفيقهم الدائم، ولن يكون هناك أي إنجاز ملموس".
وأشار البرلماني الليبي إلى أن "هؤلاء المبعوثين يتّبعون نماذج سياسية وأكاديمية معينة، معتقدين أنهم قادرون على إدارة الأزمة، بينما في الواقع هم يقتصرون على إدارة الأزمة دون إيجاد حلول لها".
وأضاف التكبالي: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل المبعوثين الأمميين، لكننا لن نصل إلى أي نتيجة طالما استمر الوضع على حاله".
المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من منصبه
16 أبريل 2024, 20:00 GMT
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، تعيين الغانية هانا سيروا تيتيه، ممثلة خاصة له في ليبيا، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتخلف تيتيه في المنصب، السنغالي عبد الله باتيلي، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى منتصف شهر مايو/ أيار 2024.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لقيادة باتيلي ولنائبة الممثل الخاص ستيفاني خوري، التي قادت البعثة في الفترة المؤقتة بصفتها قائمة بالأعمال.
وتتمتع تيتيه بخبرة تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك توليها في الآونة الأخيرة منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي من عام 2022 حتى عام 2024، وقبل ذلك، شغلت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي بين عامي 2018 و2020، بعد أن تولت سابقًا منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.
وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، كانت تيتيه عضوا بارزا في مجلس وزراء حكومة غانا كوزيرة للخارجية بين 2013 و2017، وعضوًا في مجلس الأمن القومي ومجلس القوات المسلحة، كما شغلت أيضًا منصب وزيرة التجارة والصناعة بين عامي 2009 و2013.
نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
عضو "تأسيسية الدستور": فرصة ستيفاني خوري في تحقيق تقدم سياسي مشابهه لسابقيها
23 يونيو 2024, 15:06 GMT
وخلال فترة عملها وزيرة لخارجية بلادها من عام 2014 إلى عام 2015، تولت رئاسة مجلس الوزراء وكذلك رئاسة مجلس الوساطة والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وخلال فترة توليها حقيبة وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الغانية، كانت عضوًا في فريق الإدارة الاقتصادية للحكومة، وعضوًا في مجلس إدارة هيئة تنمية الألفية، وعضوًا في لجنة التخطيط الوطني للتنمية، ورئيسة مجلس المناطق الحرة في غانا.
وانتخبت تيتيه عضوا في البرلمان الغاني (المؤتمر الوطني الديمقراطي) عن دائرة آووتو سينيا من عام 2000 إلى عام 2005، ثم انتخبت مرة أخرى عن دائرة آووتو سينيا الغربية خلال الولاية التشريعية الممتدة من عام 2013 إلى عام 2017، كما تم تعيينها ميسّرة مشاركة في المنتدى الرفيع المستوى لإحياء اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان.
وحصلت تيتيه على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة غانا، ليغون، وبعد إتمام دراساتها القانونية العليا في كلية الحقوق في غانا، التحقت بنقابة المحامين في عام 1992، وهي تتقن اللغات الإنجليزية والمجرية والفانتي (لغة محلية في غانا).
يذكر أن البعثة تعمل على ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لتحقيق أهداف منها الدفع بعملية سياسية شاملة لجميع الأطراف، وتيسير مفاوضات سياسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أنحاء ليبيا.
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