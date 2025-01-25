https://sarabic.ae/20250125/خلال-المناورات-العسكرية-بحرية-الحرس-الثوري-تطلق-صواريخ-ذكية-باستخدام-مسيرات-حديثة-1097158414.html
خلال المناورات العسكرية.. بحرية الحرس الثوري تطلق صواريخ ذكية باستخدام مسيرات حديثة
خلال المناورات العسكرية.. بحرية الحرس الثوري تطلق صواريخ ذكية باستخدام مسيرات حديثة
سبوتنيك عربي
شهدت المرحلة الأخيرة من المناورات العسكرية لبحرية الحرس الثوري الإيراني، إطلاق صواريخ "قائم" و"الماس" المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، باستخدام طائرات مسيرة من... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T21:24+0000
2025-01-25T21:24+0000
2025-01-25T21:24+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/79/1022737946_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_0455b92fa04b68b1d77343d9a38d6db6.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن الحرس الثوري، أن "اليوم الثاني لمناورات النبي الأعظم (ص) – 19، جرت في شمال ووسط الخليج والتي أطلق عليها اسم الشهيد الجليل حسين منجزي".وأشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري، إلى تطوير منظومات وأجهزة هذه القوة المسلحة الإيرانية، موضحا أن "النخبة الشبابية المخلصة لدى بحرية الحرس الثوري نجحت في تزويد مسيرات مهاجر -6، وأبابيل -5، بصواريخ قائم والماس التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي".وقال العميد تنغسيري: "هذه المناورات صاحبتها تدريبات مثل إطلاق صواريخ "نواب" للدفاع الجوي من "بارجة الشهيد سليماني" الاستراتيجية، إضافة إلى عمليات بر- مائية للقوات الخاصة التابعة لبحرية الحرس الثوري، وإطلاق صواريخ باليستية، وبر – مائية، وإطلاق ما يبلغ 200 صاروخ "سطح – سطح"، وإسقاط أجسام طائرة للعدو الافتراضي بواسطة صواريخ من طراز كوثر 222، وإطلاق صواريخ كروز البحرية".وكشفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، عن قاعدة استراتيجية خاصة، تقع في أعماق الأرض.وتم إزاحة الستار عن إحدى المدن العائمة الخاصة بالبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بحضور قائده العام، اللواء حسين سلامي، وقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، الجنرال علي رضا تنغسيري.وفي حفل الكشف عن القاعدة البحرية الاستراتيجية، ألقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كلمة قال فيها: "المجمع الذي زرناه اليوم مع القائد الموقر للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، هو أحد المجمعات العديدة التي تحتوي على أنظمة السفن الهجومية والصواريخ وزراعات الألغام التابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما يمكن رؤية ذلك في اللقطات التي بثها التلفزيون الوطني الإيراني، فإن القاعدة تحت الأرض تضم زوارق عالية السرعة وألغامًا بحرية.كما أنه يمكن رؤية الزوارق القتالية المخزنة داخل القاعدة تحت الأرض التابعة للبحرية، وهي مجهزة بصواريخ "كروز"، فضلا عن سفن قتالية مخزنة في القاعدة، متخصصة في استهداف السفن الحربية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250125/الحرس-الثوري-الإيراني-بشأن-مناوراته-في-المياه-الخليجية-تحمل-رسالة-سلام-وصداقة-لدول-الجوار-1097144438.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/79/1022737946_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_883e90522a7a0af9ee4e9d80729d983b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
خلال المناورات العسكرية.. بحرية الحرس الثوري تطلق صواريخ ذكية باستخدام مسيرات حديثة
شهدت المرحلة الأخيرة من المناورات العسكرية لبحرية الحرس الثوري الإيراني، إطلاق صواريخ "قائم" و"الماس" المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، باستخدام طائرات مسيرة من طراز "مهاجر – 6"، و"أبابيل -5" حديثة الصنع.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، عن الحرس الثوري، أن "اليوم الثاني لمناورات النبي الأعظم (ص) – 19، جرت في شمال ووسط الخليج والتي أطلق عليها اسم الشهيد الجليل حسين منجزي".
وأشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري، إلى تطوير منظومات وأجهزة هذه القوة المسلحة الإيرانية، موضحا أن "النخبة الشبابية المخلصة لدى بحرية الحرس الثوري
نجحت في تزويد مسيرات مهاجر -6، وأبابيل -5، بصواريخ قائم والماس التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي".
وقال العميد تنغسيري: "هذه المناورات صاحبتها تدريبات مثل إطلاق صواريخ "نواب" للدفاع الجوي من "بارجة الشهيد سليماني" الاستراتيجية، إضافة إلى عمليات بر- مائية للقوات الخاصة التابعة لبحرية الحرس الثوري، وإطلاق صواريخ باليستية، وبر – مائية، وإطلاق ما يبلغ 200 صاروخ "سطح – سطح"، وإسقاط أجسام طائرة للعدو الافتراضي بواسطة صواريخ من طراز كوثر 222، وإطلاق صواريخ كروز البحرية".
وكشفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، عن قاعدة استراتيجية خاصة
، تقع في أعماق الأرض.
وتم إزاحة الستار عن إحدى المدن العائمة الخاصة بالبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بحضور قائده العام، اللواء حسين سلامي، وقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، الجنرال علي رضا تنغسيري.
وفي حفل الكشف عن القاعدة البحرية الاستراتيجية، ألقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كلمة قال فيها: "المجمع الذي زرناه اليوم مع القائد الموقر للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، هو أحد المجمعات العديدة التي تحتوي على أنظمة السفن الهجومية والصواريخ وزراعات الألغام التابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
كما يمكن رؤية ذلك في اللقطات التي بثها التلفزيون الوطني الإيراني، فإن القاعدة تحت الأرض تضم زوارق عالية السرعة وألغامًا بحرية.
كما أنه يمكن رؤية الزوارق القتالية المخزنة داخل القاعدة تحت الأرض التابعة للبحرية، وهي مجهزة بصواريخ "كروز"، فضلا عن سفن قتالية مخزنة في القاعدة، متخصصة في استهداف السفن الحربية الأمريكية.