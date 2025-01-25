https://sarabic.ae/20250125/وزير-الثقافة-الفنزويلي-يحتفي-بكتابه-في-معرض-القاهرة-الدولي-1097143814.html

وزير الثقافة الفنزويلي يحتفي بكتابه في معرض القاهرة الدولي

وزير الثقافة الفنزويلي يحتفي بكتابه في معرض القاهرة الدولي

سبوتنيك عربي

شهدت قاعة الصالون الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ56، اليوم السبت، ندوة مميزة للاحتفاء بكتاب وزير الثقافة الفنزويلي أرنستو فيجاس، بحضور... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

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وحسب مراسل "سبوتنيك"، استهل الوزير فيجاس كلمته بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفنزويلي، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بكتابه في معرض القاهرة يأتي في سياق الاحتفال بمرور 75 عامًا على إطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأعلن الوزير عن عمله على إعداد نسخة ثانية من الكتاب، تتضمن إضافات جديدة، وأعرب عن تطلعه إلى ترجمة العمل إلى اللغة العربية ولغات أخرى، معربا عن أمله في الاحتفال بإصدار النسخة العربية في الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.وسلط فيجاس الضوء على التحديات التي واجهتها والدته، التي تناولها الكتاب، مؤكدًا أنها تحمّلت أوقاتًا عصيبة أثرت في مسار حياتها، ورأى في كتابه وسيلة لتحقيق أحلامها بعالم يسوده السلام والإنسانية.وفي لفتة إنسانية، حرص الوزير على زيارة جناح دولة فلسطين بالمعرض، مؤكداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب العربية.واختتم فيجاس كلمته برسالة إنسانية قائلاً: "العالم بحاجة إلى أن تتكاتف الشعوب لتحقيق المحبة والسلام، رغم اختلافاتنا. التاريخ يعلمنا أن الاتحاد، مع الحفاظ على الهوية، يمكن أن يساعدنا على مواجهة التحديات بروح إيجابية".وأشار مرسي إلى أن الكتاب يجمع بين الرواية التاريخية والأسلوب الوثائقي، حيث إن جميع شخصياته حقيقية، مضيفا: "بطلة القصة عانت من اضطهاد أيديولوجي واضطرت للعيش بعيدًا عن وطنها، لكنها استطاعت بفضل ذكائها وإرادتها القوية أن تتأقلم وتبني حياة كريمة في فنزويلا".وأكد مرسي أن الكاتب استطاع تناول القصة بحيادية، متجاوزا ارتباطه العاطفي بها، ليقدم شهادة إنسانية عالمية تتكرر عبر الأجيال. واختتم مرسي كلمته بالإشادة بالعمل الأدبي، مؤكدًا أن القيم الإنسانية هي أساس الحياة، وشكر الوزير على هذا الإنتاج الثقافي الفريد.

https://sarabic.ae/20250123/وزير-الثقافة-المصري-يفتتح-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب--1097072114.html

https://sarabic.ae/20250112/مصر-تعلن-تفاصيل-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-في-دورته-لعام-2025-1096709719.html

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