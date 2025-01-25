وزير الثقافة الفنزويلي يحتفي بكتابه في معرض القاهرة الدولي
13:04 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 13:09 GMT 25.01.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير ثقافة فنزويلا، أرنستو فيجاس، ضمن فعاليات المعرض، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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شهدت قاعة الصالون الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ56، اليوم السبت، ندوة مميزة للاحتفاء بكتاب وزير الثقافة الفنزويلي أرنستو فيجاس، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، استهل الوزير فيجاس كلمته بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفنزويلي، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بكتابه في معرض القاهرة يأتي في سياق الاحتفال بمرور 75 عامًا على إطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح فيجاس أن كتابه كُتب تكريمًا لوالدته في ذكرى مرور 100 عام على ميلادها، مضيفا: "كانت لحظة فقدانها مليئة بالمشاعر المؤثرة، خاصة أنني لم أتمكن من توديعها في الوقت المناسب، لذا حرصت على إحياء ذكراها من خلال هذا الكتاب".
وأعلن الوزير عن عمله على إعداد نسخة ثانية من الكتاب، تتضمن إضافات جديدة، وأعرب عن تطلعه إلى ترجمة العمل إلى اللغة العربية ولغات أخرى، معربا عن أمله في الاحتفال بإصدار النسخة العربية في الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
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وسلط فيجاس الضوء على التحديات التي واجهتها والدته، التي تناولها الكتاب، مؤكدًا أنها تحمّلت أوقاتًا عصيبة أثرت في مسار حياتها، ورأى في كتابه وسيلة لتحقيق أحلامها بعالم يسوده السلام والإنسانية.
وفي لفتة إنسانية، حرص الوزير على زيارة جناح دولة فلسطين بالمعرض، مؤكداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب العربية.
وفي سياق آخر، أعرب الوزير عن سعادته بموافقة مصر على المشاركة كضيف شرف في معرض كاراكاس الدولي للكتاب هذا العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.
واختتم فيجاس كلمته برسالة إنسانية قائلاً: "العالم بحاجة إلى أن تتكاتف الشعوب لتحقيق المحبة والسلام، رغم اختلافاتنا. التاريخ يعلمنا أن الاتحاد، مع الحفاظ على الهوية، يمكن أن يساعدنا على مواجهة التحديات بروح إيجابية".
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من جانبه، أثنى الدكتور محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على الكتاب واصفًا إياه بأنه عمل مميز يروي قصة حقيقية عن حياة والدة الوزير، وهي صحفية وأم لثمانية أبناء، عاشت تحديات اجتماعية وسياسية كبيرة.
وأشار مرسي إلى أن الكتاب يجمع بين الرواية التاريخية والأسلوب الوثائقي، حيث إن جميع شخصياته حقيقية، مضيفا: "بطلة القصة عانت من اضطهاد أيديولوجي واضطرت للعيش بعيدًا عن وطنها، لكنها استطاعت بفضل ذكائها وإرادتها القوية أن تتأقلم وتبني حياة كريمة في فنزويلا".
وأكد مرسي أن الكاتب استطاع تناول القصة بحيادية، متجاوزا ارتباطه العاطفي بها، ليقدم شهادة إنسانية عالمية تتكرر عبر الأجيال. واختتم مرسي كلمته بالإشادة بالعمل الأدبي، مؤكدًا أن القيم الإنسانية هي أساس الحياة، وشكر الوزير على هذا الإنتاج الثقافي الفريد.