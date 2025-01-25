https://sarabic.ae/20250125/وزير-الثقافة-المصري-الأسبق-لـسبوتنيك-العلاقات-بين-القاهرة-وموسكو-وطيدة-ومتواصلة--1097133467.html

وزير الثقافة المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": العلاقات بين القاهرة وموسكو وطيدة ومتواصلة

وزير الثقافة المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": العلاقات بين القاهرة وموسكو وطيدة ومتواصلة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الثقافة المصري الأسبق حلمي النمنم، بأن التحديات التي تواجه المنطقة هي سياسية واقتصادية في المقام الأول. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T08:41+0000

2025-01-25T08:41+0000

2025-01-25T08:41+0000

حصري

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

ثقافة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133094_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2185fac0279af79a7fdbcfaa4129fb3c.jpg

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن "الهوية ثابتة ومستقرة، تعززها الثقافة بدرجة كبيرة".وأوضح أن "الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر تنظيما، فضلا عن الإقبال الجماهيري الكبير الذي لوحظ منذ اليوم الأول، وكذلك الإقبال الشديد على شراء الكتب رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار، وأيضا عدد كبير من الناشرين هذا العام".بشأن ما أثير في الآونة الأخيرة حول دراسة تعريب الطب في جامعة الأزهر، قال النمنم:"هي مسألة خاصة بكلية الطب والصيدلة في جامعة الأزهر، هم يدرسون المقترح الذي قُدم لهم".وتابع: "في تصوري لا يمكن التعريب، خاصة أن الاكتشافات العلمية والطبية موجودة باللغة الإنجليزية، وأرى أن الطب هو أحد أوجه القوى الناعمة في مصر، هناك مستويات على مستوى عالمي، كما نرى ذلك في الاكتشاف الأخير الذي قدمه العالم مجدي يعقوب، وفريقه".وبشأن العلاقات الروسية المصرية، يقول النمنم: "العلاقات بين البلدين مهمة منذ قرون بعيدة، هناك علاقات وطيدة وقديمة، كما أن المجتمع الروسي قريب ثقافيا من مصر والمنطقة العربية، وساهمت الترجمة في تعزيز هذه العلاقة على مدار التاريخ".وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور، صباح أمس الجمعة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية.ويستمر المعرض حتى 5 فبراير/ شباط المقبل، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.

https://sarabic.ae/20250112/مصر-تعلن-تفاصيل-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-في-دورته-لعام-2025-1096709719.html

https://sarabic.ae/20250112/السفير-العماني-يعلق-على-اختيار-بلاده-ضيف-شرف-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-1096716763.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, ثقافة, الأخبار