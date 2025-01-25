https://sarabic.ae/20250125/وزير-الثقافة-المصري-الأسبق-لـسبوتنيك-العلاقات-بين-القاهرة-وموسكو-وطيدة-ومتواصلة--1097133467.html
وزير الثقافة المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": العلاقات بين القاهرة وموسكو وطيدة ومتواصلة
وزير الثقافة المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": العلاقات بين القاهرة وموسكو وطيدة ومتواصلة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الثقافة المصري الأسبق حلمي النمنم، بأن التحديات التي تواجه المنطقة هي سياسية واقتصادية في المقام الأول. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن "الهوية ثابتة ومستقرة، تعززها الثقافة بدرجة كبيرة".وأوضح أن "الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر تنظيما، فضلا عن الإقبال الجماهيري الكبير الذي لوحظ منذ اليوم الأول، وكذلك الإقبال الشديد على شراء الكتب رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار، وأيضا عدد كبير من الناشرين هذا العام".بشأن ما أثير في الآونة الأخيرة حول دراسة تعريب الطب في جامعة الأزهر، قال النمنم:"هي مسألة خاصة بكلية الطب والصيدلة في جامعة الأزهر، هم يدرسون المقترح الذي قُدم لهم".وتابع: "في تصوري لا يمكن التعريب، خاصة أن الاكتشافات العلمية والطبية موجودة باللغة الإنجليزية، وأرى أن الطب هو أحد أوجه القوى الناعمة في مصر، هناك مستويات على مستوى عالمي، كما نرى ذلك في الاكتشاف الأخير الذي قدمه العالم مجدي يعقوب، وفريقه".وبشأن العلاقات الروسية المصرية، يقول النمنم: "العلاقات بين البلدين مهمة منذ قرون بعيدة، هناك علاقات وطيدة وقديمة، كما أن المجتمع الروسي قريب ثقافيا من مصر والمنطقة العربية، وساهمت الترجمة في تعزيز هذه العلاقة على مدار التاريخ".وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور، صباح أمس الجمعة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية.ويستمر المعرض حتى 5 فبراير/ شباط المقبل، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.
https://sarabic.ae/20250112/مصر-تعلن-تفاصيل-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-في-دورته-لعام-2025-1096709719.html
https://sarabic.ae/20250112/السفير-العماني-يعلق-على-اختيار-بلاده-ضيف-شرف-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-1096716763.html
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حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, ثقافة, الأخبار
حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, ثقافة, الأخبار
وزير الثقافة المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": العلاقات بين القاهرة وموسكو وطيدة ومتواصلة
حصري
صرح وزير الثقافة المصري الأسبق حلمي النمنم، بأن التحديات التي تواجه المنطقة هي سياسية واقتصادية في المقام الأول.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن "الهوية ثابتة ومستقرة، تعززها الثقافة بدرجة كبيرة".
وأوضح أن "الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر تنظيما، فضلا عن الإقبال الجماهيري الكبير الذي لوحظ منذ اليوم الأول، وكذلك الإقبال الشديد على شراء الكتب رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار، وأيضا عدد كبير من الناشرين هذا العام".
بشأن ما أثير في الآونة الأخيرة حول دراسة تعريب الطب في جامعة الأزهر، قال النمنم:"هي مسألة خاصة بكلية الطب والصيدلة في جامعة الأزهر، هم يدرسون المقترح الذي قُدم لهم".
وتابع: "في تصوري لا يمكن التعريب، خاصة أن الاكتشافات العلمية والطبية موجودة باللغة الإنجليزية، وأرى أن الطب هو أحد أوجه القوى الناعمة في مصر، هناك مستويات على مستوى عالمي، كما نرى ذلك في الاكتشاف الأخير الذي قدمه العالم مجدي يعقوب، وفريقه".
وبشأن العلاقات الروسية المصرية، يقول النمنم: "العلاقات بين البلدين مهمة منذ قرون بعيدة، هناك علاقات وطيدة وقديمة، كما أن المجتمع الروسي قريب ثقافيا من مصر والمنطقة العربية، وساهمت الترجمة في تعزيز هذه العلاقة على مدار التاريخ".
وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور
، صباح أمس الجمعة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية.
المعرض يُقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، ما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.
ويستمر المعرض حتى 5 فبراير/ شباط المقبل، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.