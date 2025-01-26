https://sarabic.ae/20250126/حاج-موسى-يحسم-موقفه-بشأن-اللعب-لمنتخب-الجزائر-أو-فرنسا-1097177680.html
حاج موسى يحسم موقفه بشأن اللعب لمنتخب الجزائر أو فرنسا
حاج موسى يحسم موقفه بشأن اللعب لمنتخب الجزائر أو فرنسا
سبوتنيك عربي
حسم اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، موقفه بشأن الاختيار بين منتخبي الجزائر وفرنسا للعب لصالح أحدهما. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T14:33+0000
2025-01-26T14:33+0000
2025-01-26T14:33+0000
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وذكرت صحيفة "آخر ساعة"، مساء اليوم الأحد، أن أنيس حاج موسى، نجم فينورد روتردام الهولندي، قد حسم موقفه بالمشاركة مع المنتخب الجزائري في حال الاختيار بينه وبين المنتخب الفرنسي.وشدد حاج موسى على أنه سيختار اللعب لمنتخب الجزائر دون تردد، حتى وإن قدمت له فرنسا مقترحا باللعب لصالحها، وقال حاج موسى في هذا الشأن: "لم يكن عندي أي خيار ما عدا الجزائر".وأضاف اللاعب الجزائري: "لقد كانت الجزائر خيار القلب بالنسبة لي دون أي تردد"، مع الإشارة إلى أن أنيس حاج موسى قد اختار المنتخب الوطني الجزائري مبكرا، ووافق على الانضمام الى صفوفه على مستوى الفئات العمرية، حيث لعب مع منتخب أقل من 20 عاما ومنتخب أقل من 23 عاما منذ سنة 2020.وقال حاج موسى: "والداي جزائريان، ولو كان لدي الاختيار، بكل تأكيد كنت سأختار الجزائر"، حيث لفتت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تعد رسالة قوية للاعبين مترددين حاليا في الاختيار بين الجزائر وفرنسا، وهما اللاعب ريان شرقي ونظيره مغناس اكليوش.وقال حاج موسى: "قدوتي في كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار، وكذلك رياض محرز عندما كان في مانشستر سيتي"،.ويذكر أن اللاعب أنيس حاج موسى مرشح للحصول على فرصة أكبر مع منتخب "الخضر" خلال معسكر شهر آذار/مارس المقبل مع استئناف تصفيات كأس العالم 2026، خاصة مع تقدم قائد المنتخب رياض محرز في العمر، وتراجع مستواه مقارنة مع ما كان عليه سابقا عندما كان ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي أو ليستر سيتي.
https://sarabic.ae/20241017/بالأرقام-منتخب-الجزائر-الأكثر-تميزا-في-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1093876510.html
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رياضة, الجزائر, منتخب الجزائر الوطني, أخبار فرنسا
رياضة, الجزائر, منتخب الجزائر الوطني, أخبار فرنسا
حاج موسى يحسم موقفه بشأن اللعب لمنتخب الجزائر أو فرنسا
حسم اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، موقفه بشأن الاختيار بين منتخبي الجزائر وفرنسا للعب لصالح أحدهما.
وذكرت صحيفة
"آخر ساعة"، مساء اليوم الأحد، أن أنيس حاج موسى، نجم فينورد روتردام الهولندي، قد حسم موقفه بالمشاركة مع المنتخب الجزائري في حال الاختيار بينه وبين المنتخب الفرنسي.
17 أكتوبر 2024, 13:39 GMT
وشدد حاج موسى على أنه سيختار اللعب لمنتخب الجزائر دون تردد، حتى وإن قدمت له فرنسا مقترحا باللعب لصالحها، وقال حاج موسى في هذا الشأن: "لم يكن عندي أي خيار ما عدا الجزائر".
وأضاف اللاعب الجزائري: "لقد كانت الجزائر خيار القلب بالنسبة لي دون أي تردد"، مع الإشارة إلى أن أنيس حاج موسى قد اختار المنتخب الوطني الجزائري
مبكرا، ووافق على الانضمام الى صفوفه على مستوى الفئات العمرية، حيث لعب مع منتخب أقل من 20 عاما ومنتخب أقل من 23 عاما منذ سنة 2020.
وقال حاج موسى: "والداي جزائريان، ولو كان لدي الاختيار، بكل تأكيد كنت سأختار الجزائر"، حيث لفتت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تعد رسالة قوية للاعبين مترددين حاليا في الاختيار بين الجزائر وفرنسا، وهما اللاعب ريان شرقي ونظيره مغناس اكليوش.
ومن جهة أخرى، وجه أنيس حاج موسى رسالة جديدة لمواطنه ومنافسه في الجناح الأيمن رياض محرز نجم الهلال السعودي، مؤكدا أن محرز يعتبر قدوة له.
وقال حاج موسى: "قدوتي في كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار، وكذلك رياض محرز
عندما كان في مانشستر سيتي"،.
ويذكر أن اللاعب أنيس حاج موسى مرشح للحصول على فرصة أكبر مع منتخب "الخضر" خلال معسكر شهر آذار/مارس المقبل مع استئناف تصفيات كأس العالم 2026، خاصة مع تقدم قائد المنتخب رياض محرز في العمر، وتراجع مستواه مقارنة مع ما كان عليه سابقا عندما كان ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي أو ليستر سيتي.