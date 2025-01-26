حاج موسى يحسم موقفه بشأن اللعب لمنتخب الجزائر أو فرنسا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نجاح ثاني عمليات تبادل الأسرى و"عراقيل إسرائيلية" تمنع عودة النازحين إلى شمال غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250126/حاج-موسى-يحسم-موقفه-بشأن-اللعب-لمنتخب-الجزائر-أو-فرنسا-1097177680.html
حاج موسى يحسم موقفه بشأن اللعب لمنتخب الجزائر أو فرنسا
حاج موسى يحسم موقفه بشأن اللعب لمنتخب الجزائر أو فرنسا
سبوتنيك عربي
حسم اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، موقفه بشأن الاختيار بين منتخبي الجزائر وفرنسا للعب لصالح أحدهما. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T14:33+0000
2025-01-26T14:33+0000
مجتمع
رياضة
الجزائر
منتخب الجزائر الوطني
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103099/10/1030991072_0:187:2850:1790_1920x0_80_0_0_73bf522171af26e8030a2c71529cb551.jpg
وذكرت صحيفة "آخر ساعة"، مساء اليوم الأحد، أن أنيس حاج موسى، نجم فينورد روتردام الهولندي، قد حسم موقفه بالمشاركة مع المنتخب الجزائري في حال الاختيار بينه وبين المنتخب الفرنسي.وشدد حاج موسى على أنه سيختار اللعب لمنتخب الجزائر دون تردد، حتى وإن قدمت له فرنسا مقترحا باللعب لصالحها، وقال حاج موسى في هذا الشأن: "لم يكن عندي أي خيار ما عدا الجزائر".وأضاف اللاعب الجزائري: "لقد كانت الجزائر خيار القلب بالنسبة لي دون أي تردد"، مع الإشارة إلى أن أنيس حاج موسى قد اختار المنتخب الوطني الجزائري مبكرا، ووافق على الانضمام الى صفوفه على مستوى الفئات العمرية، حيث لعب مع منتخب أقل من 20 عاما ومنتخب أقل من 23 عاما منذ سنة 2020.وقال حاج موسى: "والداي جزائريان، ولو كان لدي الاختيار، بكل تأكيد كنت سأختار الجزائر"، حيث لفتت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تعد رسالة قوية للاعبين مترددين حاليا في الاختيار بين الجزائر وفرنسا، وهما اللاعب ريان شرقي ونظيره مغناس اكليوش.وقال حاج موسى: "قدوتي في كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار، وكذلك رياض محرز عندما كان في مانشستر سيتي"،.ويذكر أن اللاعب أنيس حاج موسى مرشح للحصول على فرصة أكبر مع منتخب "الخضر" خلال معسكر شهر آذار/مارس المقبل مع استئناف تصفيات كأس العالم 2026، خاصة مع تقدم قائد المنتخب رياض محرز في العمر، وتراجع مستواه مقارنة مع ما كان عليه سابقا عندما كان ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي أو ليستر سيتي.
https://sarabic.ae/20241017/بالأرقام-منتخب-الجزائر-الأكثر-تميزا-في-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1093876510.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103099/10/1030991072_107:0:2743:1977_1920x0_80_0_0_a06a54423268df83c1bcae7c12877cd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, الجزائر, منتخب الجزائر الوطني, أخبار فرنسا
رياضة, الجزائر, منتخب الجزائر الوطني, أخبار فرنسا

حاج موسى يحسم موقفه بشأن اللعب لمنتخب الجزائر أو فرنسا

14:33 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Claude Parisمشجعي منتخب الجزائر
مشجعي منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Claude Paris
تابعنا عبر
حسم اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، موقفه بشأن الاختيار بين منتخبي الجزائر وفرنسا للعب لصالح أحدهما.
وذكرت صحيفة "آخر ساعة"، مساء اليوم الأحد، أن أنيس حاج موسى، نجم فينورد روتردام الهولندي، قد حسم موقفه بالمشاركة مع المنتخب الجزائري في حال الاختيار بينه وبين المنتخب الفرنسي.
منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
مجتمع
بالأرقام... منتخب الجزائر الأكثر تميزا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025
17 أكتوبر 2024, 13:39 GMT
وشدد حاج موسى على أنه سيختار اللعب لمنتخب الجزائر دون تردد، حتى وإن قدمت له فرنسا مقترحا باللعب لصالحها، وقال حاج موسى في هذا الشأن: "لم يكن عندي أي خيار ما عدا الجزائر".
وأضاف اللاعب الجزائري: "لقد كانت الجزائر خيار القلب بالنسبة لي دون أي تردد"، مع الإشارة إلى أن أنيس حاج موسى قد اختار المنتخب الوطني الجزائري مبكرا، ووافق على الانضمام الى صفوفه على مستوى الفئات العمرية، حيث لعب مع منتخب أقل من 20 عاما ومنتخب أقل من 23 عاما منذ سنة 2020.
وقال حاج موسى: "والداي جزائريان، ولو كان لدي الاختيار، بكل تأكيد كنت سأختار الجزائر"، حيث لفتت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تعد رسالة قوية للاعبين مترددين حاليا في الاختيار بين الجزائر وفرنسا، وهما اللاعب ريان شرقي ونظيره مغناس اكليوش.
ومن جهة أخرى، وجه أنيس حاج موسى رسالة جديدة لمواطنه ومنافسه في الجناح الأيمن رياض محرز نجم الهلال السعودي، مؤكدا أن محرز يعتبر قدوة له.
وقال حاج موسى: "قدوتي في كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار، وكذلك رياض محرز عندما كان في مانشستر سيتي"،.
ويذكر أن اللاعب أنيس حاج موسى مرشح للحصول على فرصة أكبر مع منتخب "الخضر" خلال معسكر شهر آذار/مارس المقبل مع استئناف تصفيات كأس العالم 2026، خاصة مع تقدم قائد المنتخب رياض محرز في العمر، وتراجع مستواه مقارنة مع ما كان عليه سابقا عندما كان ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي أو ليستر سيتي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала