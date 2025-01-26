https://sarabic.ae/20250126/قطر-وإسرائيل-تعلنان-موعد-عودة-النازحين-إلى-شمال-غزة-1097186390.html

قطر وإسرائيل تعلنان موعد عودة النازحين إلى شمال غزة

قطر وإسرائيل تعلنان موعد عودة النازحين إلى شمال غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء أمس الأحد، موعد عودة النازحين الفلسطينيين إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة. 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T22:37+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عبر حسابه على منصة "إكس" إنه "في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم كما ستقوم حماس بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق".وأضاف الأنصاري إنه "في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداءً من صباح يوم غد الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم احد في المرحلة الأولى".في السياق ذاته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تلقت من حركة حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن المفرج عنهم في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال القطاع اعتبارا من صباح الاثنين.وأوضح مكتب نتنياهو في بيان له عبر منصة "إكس": "بعد إجراء مفاوضات حازمة وحازمة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، تراجعت حماس وستنفذ جولة أخرى من إطلاق سراح الرهائن الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تلقت من حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى".وأضاف: "بموجب هذه الاتفاقيات، ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال قطاع غزة اعتبارا من صباح غد الإثنين".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها.ونشرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، جددت من خلاله تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.وشددت القاهرة على أنها "القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".وأعربت الخارجية المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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