مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قافلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نجاح ثاني عمليات تبادل الأسرى و"عراقيل إسرائيلية" تمنع عودة النازحين إلى شمال غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250126/مستشارة-شيخ-الأزهر-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-قافلة-المساعدات-الإنسانية-لقطاع-غزة-1097185387.html
مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قافلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قافلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
سبوتنيك عربي
قالت سحر نصر، مستشارة شيخ الأزهر- المديرة التنفيذية لبيت الزكاة والصدقات، اليوم الأحد، إن قافلة المساعدات الموجهة لقطاع غزة هي العاشرة التي أعدها البيت تحت... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T19:31+0000
2025-01-26T19:31+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097185196_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_386d927273f51dcb09965af386cee476.jpg
ووجهت في تصريحات مع "سبوتنيك"، الشكر لكل من أسهم في إعداد وإطلاق هذه القافلة، من الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الشاحنات مكونة من مساعدات غذائية، مياه، أدوية طبية، مساعدات، وخيام، وبطاطين، وكساء.وتابعت: "كل تحركاتنا لقطاع غزة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة التي تؤمن وصول هذه المساعدات الإنسانية لغزة وفلسطين".وأوضحت أن هذا الحدث يأتي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" و"بنك الطعام"، وبتعاون من منظمات المجتمع المدني، والحكومة، والقطاع الخاص، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.وشهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".وتتضمن القافلة شاحنات محملة بـ"كل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة".وقال رئيس الوزراء في كلمته، إن القافلة تضم 305 شاحنات تحمل أكثر من 4200 طن من المواد الغذائية، والمستلزمات المعيشية، والأدوية، وسيارات إسعاف.
https://sarabic.ae/20250126/بحضور-رئيس-الوزراء-مصر-تطلق-أكبر-قافلة-مساعدات-إنسانية-للفلسطينيين-في-قطاع-غزة-1097180103.html
مصر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097185196_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65eeb079456e4846fbac29ba7aa4ad10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة

مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قافلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

19:31 GMT 26.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار شيخ الأزهر سحر نصر
مستشار شيخ الأزهر سحر نصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
قالت سحر نصر، مستشارة شيخ الأزهر- المديرة التنفيذية لبيت الزكاة والصدقات، اليوم الأحد، إن قافلة المساعدات الموجهة لقطاع غزة هي العاشرة التي أعدها البيت تحت إشراف شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب.
ووجهت في تصريحات مع "سبوتنيك"، الشكر لكل من أسهم في إعداد وإطلاق هذه القافلة، من الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الشاحنات مكونة من مساعدات غذائية، مياه، أدوية طبية، مساعدات، وخيام، وبطاطين، وكساء.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
بحضور رئيس الوزراء... مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة
14:42 GMT
وتابعت: "كل تحركاتنا لقطاع غزة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة التي تؤمن وصول هذه المساعدات الإنسانية لغزة وفلسطين".
وأوضحت أن هذا الحدث يأتي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" و"بنك الطعام"، وبتعاون من منظمات المجتمع المدني، والحكومة، والقطاع الخاص، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
وشهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".
وتتضمن القافلة شاحنات محملة بـ"كل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة".
وقال رئيس الوزراء في كلمته، إن القافلة تضم 305 شاحنات تحمل أكثر من 4200 طن من المواد الغذائية، والمستلزمات المعيشية، والأدوية، وسيارات إسعاف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала