https://sarabic.ae/20250126/مستشارة-شيخ-الأزهر-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-قافلة-المساعدات-الإنسانية-لقطاع-غزة-1097185387.html

مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قافلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قافلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

سبوتنيك عربي

قالت سحر نصر، مستشارة شيخ الأزهر- المديرة التنفيذية لبيت الزكاة والصدقات، اليوم الأحد، إن قافلة المساعدات الموجهة لقطاع غزة هي العاشرة التي أعدها البيت تحت... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T19:31+0000

2025-01-26T19:31+0000

2025-01-26T19:31+0000

حصري

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الأخبار

غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097185196_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_386d927273f51dcb09965af386cee476.jpg

ووجهت في تصريحات مع "سبوتنيك"، الشكر لكل من أسهم في إعداد وإطلاق هذه القافلة، من الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الشاحنات مكونة من مساعدات غذائية، مياه، أدوية طبية، مساعدات، وخيام، وبطاطين، وكساء.وتابعت: "كل تحركاتنا لقطاع غزة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة التي تؤمن وصول هذه المساعدات الإنسانية لغزة وفلسطين".وأوضحت أن هذا الحدث يأتي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" و"بنك الطعام"، وبتعاون من منظمات المجتمع المدني، والحكومة، والقطاع الخاص، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.وشهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".وتتضمن القافلة شاحنات محملة بـ"كل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة".وقال رئيس الوزراء في كلمته، إن القافلة تضم 305 شاحنات تحمل أكثر من 4200 طن من المواد الغذائية، والمستلزمات المعيشية، والأدوية، وسيارات إسعاف.

https://sarabic.ae/20250126/بحضور-رئيس-الوزراء-مصر-تطلق-أكبر-قافلة-مساعدات-إنسانية-للفلسطينيين-في-قطاع-غزة-1097180103.html

مصر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة