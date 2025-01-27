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https://sarabic.ae/20250127/حدث-رياضي-يحدث-لأول-مرة-في-التاريخ-1097189909.html
حدث رياضي يحدث لأول مرة في التاريخ
حدث رياضي يحدث لأول مرة في التاريخ
سبوتنيك عربي
تشهد الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل، حدثا تاريخيا يحدث لأول مرة. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-27T07:35+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار دوري أبطال أوروبا
الأخبار
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وقالت وسائل إعلام رياضية، إنه "للمرة الأولى في التاريخ سيتم إقامة 18 مباراة في توقيت موحد ببطولة واحدة عبر التاريخ، سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا نفسها، أو كأس العالم للمنتخبات، أو في البطولات القارية".ومن المقرر، أن تحسم هذه الجولة والأخيرة هوية الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى تحديد الفرق التي ستخوض الملحق وأخرى ستغادر البطولة.وكان الاتحاد الأوروبي"يويفا" استحدث شكلا جديدا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بلعب 36 فريقا دوري من دور واحد، على أن يتأهل أصحاب أول 8 مراكز إلى دور الـ16، فيما يخرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32 من هذا الدور.أما أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 فسيضطرون لخوض مواجهتين (ذهابا وإيابا) لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.
https://sarabic.ae/20241210/بعد-فوزه-على-غيرونا-ليفربول-يسجل-رقما-جديدا-في-دوري-أبطال-أوروبا-1095678856.html
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رياضة, منوعات, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار

حدث رياضي يحدث لأول مرة في التاريخ

07:35 GMT 27.01.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
تابعنا عبر
تشهد الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل، حدثا تاريخيا يحدث لأول مرة.
وقالت وسائل إعلام رياضية، إنه "للمرة الأولى في التاريخ سيتم إقامة 18 مباراة في توقيت موحد ببطولة واحدة عبر التاريخ، سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا نفسها، أو كأس العالم للمنتخبات، أو في البطولات القارية".
اللاعب محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد إيفرتون، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
مجتمع
بعد فوزه على غيرونا.. ليفربول يسجل رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا
10 ديسمبر 2024, 21:42 GMT
ومن المقرر، أن تحسم هذه الجولة والأخيرة هوية الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى تحديد الفرق التي ستخوض الملحق وأخرى ستغادر البطولة.
وكان الاتحاد الأوروبي"يويفا" استحدث شكلا جديدا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بلعب 36 فريقا دوري من دور واحد، على أن يتأهل أصحاب أول 8 مراكز إلى دور الـ16، فيما يخرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32 من هذا الدور.
أما أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 فسيضطرون لخوض مواجهتين (ذهابا وإيابا) لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.
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