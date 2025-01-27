https://sarabic.ae/20250127/رقم-قياسي-موسكو-تسجل-أعلى-درجات-حرارة-منذ-111-عاما-1097209609.html
"رقم قياسي"... موسكو تسجل أعلى درجات حرارة منذ 111 عاما
"رقم قياسي"... موسكو تسجل أعلى درجات حرارة منذ 111 عاما
سبوتنيك عربي
أعلن مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المرتفعة في موسكو، اليوم الاثنين، حطمت الرقم القياسي لدرجات الحرارة المسجلة في 27 يناير/ كانون الثاني... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T14:57+0000
2025-01-27T14:57+0000
2025-01-27T14:57+0000
مجتمع
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روسيا
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وقال الخبير الرائد في مركز "فوبوس"، يفغيني تيشكوفيتس، لوكالة "سبوتنيك": "لم تشهد موسكو مثل هذا الطقس الدافئ منذ 111 عامًا، حيث سجلت العاصمة الروسية رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجة الحرارة في 27 يناير في تاريخ القياسات الجوية المنتظمة بالكامل".وأضاف أن درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال النهار، وتسجل العظمى على سواحل البحر الأحمر ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية.وأوضح أن "الأسبوع الأخير من شهر يناير في العاصمة موسكو بدأ يشبه طقس أبريل/نيسان، وكان اليوم الإثنين، دافئا بشكل غير معتاد، مما شكل بداية لسلسلة من الأرقام القياسية اليومية لدرجات الحرارة".مراسم تنصيب ترامب تشهد ظروفا لم تعهدها أمريكا منذ 40 عاما"إيوين" تحطم الأرقام القياسية وتخلف دمارا كبيرا في بريطانيا وإيرلندا... فيديو
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منوعات, روسيا
"رقم قياسي"... موسكو تسجل أعلى درجات حرارة منذ 111 عاما
أعلن مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المرتفعة في موسكو، اليوم الاثنين، حطمت الرقم القياسي لدرجات الحرارة المسجلة في 27 يناير/ كانون الثاني عام 1914.
وقال الخبير الرائد في مركز "فوبوس"، يفغيني تيشكوفيتس، لوكالة "سبوتنيك": "لم تشهد موسكو مثل هذا الطقس الدافئ منذ 111 عامًا، حيث سجلت العاصمة الروسية رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجة الحرارة في 27 يناير في تاريخ القياسات الجوية المنتظمة بالكامل".
وتابع: "بحلول الساعة 5 صباحًا، وعلى الرغم من هطول الأمطار، ارتفعت قراءات مقياس الحرارة في محطة الأرصاد الجوية المرجعية في موسكو إلى 3.3 درجة، وبحلول الساعة 6 صباحًا كانت 3.5 درجة، وكانت درجة الحرارة القصوى السابقة في عام 1914، هي 3.0".
وأضاف أن درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال النهار، وتسجل العظمى على سواحل البحر الأحمر ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية.
وأوضح أن "الأسبوع الأخير من شهر يناير في العاصمة موسكو بدأ يشبه طقس أبريل/نيسان، وكان اليوم الإثنين، دافئا بشكل غير معتاد، مما شكل بداية لسلسلة من الأرقام القياسية اليومية لدرجات الحرارة".