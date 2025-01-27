https://sarabic.ae/20250127/هل-كان-لدى-جواد-ظريف-أجندة-للتفاوض-مع-أي-طرف-في-منتدى-دافوس-1097219787.html

هل كان لدى جواد ظريف "أجندة للتفاوض مع أي طرف" في منتدى "دافوس"؟

هل كان لدى جواد ظريف "أجندة للتفاوض مع أي طرف" في منتدى "دافوس"؟

سبوتنيك عربي

ردت إيران، اليوم الاثنين، على مزاعم بشأن أن جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، كان لديه أجندة للتفاوض مع أي طرف، خلال منتدى "دافوس" الاقتصادي في... 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T20:31+0000

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2025-01-27T20:31+0000

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ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية، وحيد جلال زاده، تلك المزاعم، وأكد أنه "بشكل أساسي، فإن أي قرارات بشأن قضايا السياسة الخارجية المهمة، يتم اتخاذها في السلطات العليا لنظام صنع القرار، وتصبح عملية من جانب وزارة الخارجية الإيرانية".وردا على سؤال مراسل البرلمان الإيراني، حول الشكوك التي أثيرت بشأن خطط جواد ظريف، أجاب زاده أن الأخير حضر قمة "دافوس" بدعوة رسمية من المنتدى الاقتصادي العالمي، وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأوضح أنه "تمت دعوة ظريف إلى هذا المنتدى بصفته خبيرا في مجال العلاقات الدولية، وأيضا بصفته أمينا للشؤون الاستراتيجية ومركز أبحاث رئاسي، وجميع اجتماعاته عُقدت باقتراح وتنسيق من سفارة إيران في سويسرا".وأضاف أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية وسفير إيران في سويسرا، قد رافق جواد ظريف في الاجتماعات المذكورة، التي عُقدت في العاصمة السويسرية برن.وكان محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قد أثار جدلا داخل طهران، بسبب التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي خلال منتدى "دافوس" الاقتصادي، ومن أبرزها أن الحكومة الإيرانية قررت "عدم الضغط على النساء"، اللاتي لا يغطين شعرهن في الأماكن العامة، واصفا القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".وقال ظريف: "إذا ذهبت إلى شوارع طهران، فسوف تجد النساء لا يغطين شعرهن، وهذا مخالف للقانون، لكن الحكومة الإيرانية قررت عدم الضغط على النساء".وتابع نائب الرئيس الإيراني، في تصريحاته، أن "القرار كان بمثابة وعد انتخابي قدمه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي تم تحقيقه الآن".ومن ناحية أخرى من تصريحاته، قال ظريف في منتدى "دافوس" الاقتصادي، أن "هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على إسرائيل، قضى على فرص إجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي التاريخي".وقال ظريف: "لم نكن نعلم بشأن 7 أكتوبر، وكان من المفترض أن نعقد اجتماعا مع الأمريكيين بشأن تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) في 9 أكتوبر، لكن هذه العملية قوّضته ودمرته".وتابع ظريف أن "حلفاء طهران في المنطقة، بما في ذلك حماس، عملوا دائما من أجل قضيتهم الخاصة، حتى على حسابنا".وتسببت تصريحات نائب الرئيس الإيراني في منتدى "دافوس" الاقتصادي، في مطالبة أمين مجلس الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مومن نسب، باعتقاله، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، بأن "إثارة القضايا الداخلية في المحافل الخارجية يضعف إيران"، مطالبا المسؤولين بأن "يكونوا حذرين في تعليقاتهم حتى لا يعرّضوا المصالح الوطنية للخطر".

https://sarabic.ae/20250126/توابع-تصريحات-ظريف-المثيرة-للجدل-ما-تعليق-رئيس-البرلمان-الإيراني؟-1097163786.html

https://sarabic.ae/20250123/مسؤول-إيراني-يطالب-باعتقال-جواد-ظريف-بسبب-تصريحاته-عن-حرية-الحجاب-1097092353.html

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