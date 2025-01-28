بمدينة "الزاوية".. البيت الليبي للعلوم والثقافة يحيي ذكرى صمود غزة ويؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:27 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250128/بمدينة-الزاوية-البيت-الليبي-للعلوم-والثقافة-يحيي-ذكرى-صمود-غزة-ويؤكد-تضامنه-مع-الشعب-الفلسطيني-1097255414.html
بمدينة "الزاوية".. البيت الليبي للعلوم والثقافة يحيي ذكرى صمود غزة ويؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني
بمدينة "الزاوية".. البيت الليبي للعلوم والثقافة يحيي ذكرى صمود غزة ويؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
نظم البيت الليبي للعلوم والثقافة بمدينة الزاوية غربي ليبيا احتفالية ثقافية تضامنية بمناسبة صمود غزة، تأكيدًا على دعم الشعب الفلسطيني. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T21:25+0000
2025-01-28T21:25+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097254972_0:244:2560:1684_1920x0_80_0_0_4b5a2a2a00ac2281414d11a009b97126.jpg
وجاءت الاحتفالية للتعريف بقدرة أهالي غزة على فرض شروطهم في وقف إطلاق النار بعد صمودهم الأسطوري. وشهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من المثقفين والمجتمع المحلي الذين عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أكد خالد الفرجاني، مدير عام البيت الليبي للعلوم والثقافة بمدينة الزاوية، أن الفعالية تناولت العديد من القضايا الهامة، منها تاريخ القضية الفلسطينية ودور المقاومة الفلسطينية في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في قطاع غزة.وأوضح الفرجاني أن الفعالية ركزت على أهمية المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى دور القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، في دعم الكيان الإسرائيلي.وأضاف: "لقد تناولنا في الفعالية الدور الأمريكي في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وما ترتب عليه من تدمير غزة وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، حيث كانت سياسة تدمير غزة تستهدف كسر إرادة الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني أظهر إصرارًا وصمودًا لا يُضاهى في الدفاع عن أرضه."وأكد الفرجاني أن المقاومة الفلسطينية قدمت مثالًا يحتذى به في الصمود والتحدي، رغم الفارق الكبير في القوة المادية والبشرية، كما أشار إلى أن الرد على العدوان لا يعتمد على تماثل القوة، مشيرًا إلى أن مقاومة الشعوب ضد الاستعمار في تاريخها، مثلما حدث في ليبيا والجزائر، كانت دليلًا على أن الإرادة الوطنية أقوى من الفارق في القوة.وتابع قائلاً: "كما عبرت هذه الفعالية عن إرادة الشعب الليبي، وجميع المشاركين فيها الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتجاه ما تعرض له الفلسطينيون في غزة، وكذلك انتصارهم في مواجهة العدوان."وأكد أن هذه الفعالية ليست مجرد مناسبة ثقافية، بل هي تأكيد على الوحدة العربية والإسلامية في مواجهة التحديات والعدوان، وهي رسالة دعم قوية من الشعب الليبي إلى الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل الحرية والكرامة.
https://sarabic.ae/20240623/مسؤولة-الثفافة-والإعلام-للجالية-الفلسطينية-في-ليبيا-ندعم-غزة-على-الصعيدين-المادي-والمعنوي-1090097974.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097254972_0:4:2560:1924_1920x0_80_0_0_6b0411fb1a102f0c457904c3981525d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

بمدينة "الزاوية".. البيت الليبي للعلوم والثقافة يحيي ذكرى صمود غزة ويؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

21:25 GMT 28.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالبيت الليبي للعلوم والثقافة
البيت الليبي للعلوم والثقافة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
نظم البيت الليبي للعلوم والثقافة بمدينة الزاوية غربي ليبيا احتفالية ثقافية تضامنية بمناسبة صمود غزة، تأكيدًا على دعم الشعب الفلسطيني.
وجاءت الاحتفالية للتعريف بقدرة أهالي غزة على فرض شروطهم في وقف إطلاق النار بعد صمودهم الأسطوري. وشهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من المثقفين والمجتمع المحلي الذين عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
روان عبد العزيز، مسؤولة الثقافة والإعلام في الجالية الفلسطينية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
مسؤولة الثفافة والإعلام للجالية الفلسطينية في ليبيا: ندعم غزة على الصعيدين المادي والمعنوي
23 يونيو 2024, 11:04 GMT
في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أكد خالد الفرجاني، مدير عام البيت الليبي للعلوم والثقافة بمدينة الزاوية، أن الفعالية تناولت العديد من القضايا الهامة، منها تاريخ القضية الفلسطينية ودور المقاومة الفلسطينية في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في قطاع غزة.
وأوضح الفرجاني أن الفعالية ركزت على أهمية المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى دور القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، في دعم الكيان الإسرائيلي.
وأضاف: "لقد تناولنا في الفعالية الدور الأمريكي في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وما ترتب عليه من تدمير غزة وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، حيث كانت سياسة تدمير غزة تستهدف كسر إرادة الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني أظهر إصرارًا وصمودًا لا يُضاهى في الدفاع عن أرضه."
وأكد الفرجاني أن المقاومة الفلسطينية قدمت مثالًا يحتذى به في الصمود والتحدي، رغم الفارق الكبير في القوة المادية والبشرية، كما أشار إلى أن الرد على العدوان لا يعتمد على تماثل القوة، مشيرًا إلى أن مقاومة الشعوب ضد الاستعمار في تاريخها، مثلما حدث في ليبيا والجزائر، كانت دليلًا على أن الإرادة الوطنية أقوى من الفارق في القوة.
وتابع قائلاً: "كما عبرت هذه الفعالية عن إرادة الشعب الليبي، وجميع المشاركين فيها الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتجاه ما تعرض له الفلسطينيون في غزة، وكذلك انتصارهم في مواجهة العدوان."
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالبيت الليبي للعلوم والثقافة
البيت الليبي للعلوم والثقافة - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البيت الليبي للعلوم والثقافة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالبيت الليبي للعلوم والثقافة
البيت الليبي للعلوم والثقافة - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البيت الليبي للعلوم والثقافة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالبيت الليبي للعلوم والثقافة
البيت الليبي للعلوم والثقافة - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البيت الليبي للعلوم والثقافة
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البيت الليبي للعلوم والثقافة
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البيت الليبي للعلوم والثقافة
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البيت الليبي للعلوم والثقافة
وأكد أن هذه الفعالية ليست مجرد مناسبة ثقافية، بل هي تأكيد على الوحدة العربية والإسلامية في مواجهة التحديات والعدوان، وهي رسالة دعم قوية من الشعب الليبي إلى الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل الحرية والكرامة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала