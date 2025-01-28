https://sarabic.ae/20250128/بمدينة-الزاوية-البيت-الليبي-للعلوم-والثقافة-يحيي-ذكرى-صمود-غزة-ويؤكد-تضامنه-مع-الشعب-الفلسطيني-1097255414.html

بمدينة "الزاوية".. البيت الليبي للعلوم والثقافة يحيي ذكرى صمود غزة ويؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

بمدينة "الزاوية".. البيت الليبي للعلوم والثقافة يحيي ذكرى صمود غزة ويؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

سبوتنيك عربي

نظم البيت الليبي للعلوم والثقافة بمدينة الزاوية غربي ليبيا احتفالية ثقافية تضامنية بمناسبة صمود غزة، تأكيدًا على دعم الشعب الفلسطيني. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T21:25+0000

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وجاءت الاحتفالية للتعريف بقدرة أهالي غزة على فرض شروطهم في وقف إطلاق النار بعد صمودهم الأسطوري. وشهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من المثقفين والمجتمع المحلي الذين عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أكد خالد الفرجاني، مدير عام البيت الليبي للعلوم والثقافة بمدينة الزاوية، أن الفعالية تناولت العديد من القضايا الهامة، منها تاريخ القضية الفلسطينية ودور المقاومة الفلسطينية في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في قطاع غزة.وأوضح الفرجاني أن الفعالية ركزت على أهمية المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى دور القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، في دعم الكيان الإسرائيلي.وأضاف: "لقد تناولنا في الفعالية الدور الأمريكي في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وما ترتب عليه من تدمير غزة وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، حيث كانت سياسة تدمير غزة تستهدف كسر إرادة الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني أظهر إصرارًا وصمودًا لا يُضاهى في الدفاع عن أرضه."وأكد الفرجاني أن المقاومة الفلسطينية قدمت مثالًا يحتذى به في الصمود والتحدي، رغم الفارق الكبير في القوة المادية والبشرية، كما أشار إلى أن الرد على العدوان لا يعتمد على تماثل القوة، مشيرًا إلى أن مقاومة الشعوب ضد الاستعمار في تاريخها، مثلما حدث في ليبيا والجزائر، كانت دليلًا على أن الإرادة الوطنية أقوى من الفارق في القوة.وتابع قائلاً: "كما عبرت هذه الفعالية عن إرادة الشعب الليبي، وجميع المشاركين فيها الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتجاه ما تعرض له الفلسطينيون في غزة، وكذلك انتصارهم في مواجهة العدوان."وأكد أن هذه الفعالية ليست مجرد مناسبة ثقافية، بل هي تأكيد على الوحدة العربية والإسلامية في مواجهة التحديات والعدوان، وهي رسالة دعم قوية من الشعب الليبي إلى الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل الحرية والكرامة.

https://sarabic.ae/20240623/مسؤولة-الثفافة-والإعلام-للجالية-الفلسطينية-في-ليبيا-ندعم-غزة-على-الصعيدين-المادي-والمعنوي-1090097974.html

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