https://sarabic.ae/20250128/يشرفني-أن-تكون-أول-زعيم-أجنبي-أستضيفه-ترامب-يوجه-رسالة-لنتنياهو-1097254250.html

"يشرفني أن تكون أول زعيم أجنبي أستضيفه".. ترامب يوجه رسالة لنتنياهو

"يشرفني أن تكون أول زعيم أجنبي أستضيفه".. ترامب يوجه رسالة لنتنياهو

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أجل دعوته لزيارة واشنطن. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T21:08+0000

2025-01-28T21:08+0000

2025-01-28T21:08+0000

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1a/1091157836_0:0:1565:880_1920x0_80_0_0_3a90d3539ba4989c0c00b6802638ee3c.jpg

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ترامب "أود أن أدعوك رسميا إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل. وأتطلع إلى مناقشة كيفية تحقيق السلام لإسرائيل وجيرانها، والجهود المبدولة لمواجهة خصومنا المشتركين".وأضاف ترامب مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي: " سيكون شرفا لي أن أستضيفك كأول زعيم أجنبي لي خلال فترة ولايتي الثانية".ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني أنه في وقت سابق من اليوم، إلى أن نتنياهو قد تلقى دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير/شباط المقبل، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.وأكد مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء هو أول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب".وفي السياق نفسه، التقى رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، اليوم الثلاثاء، بوفد قيادة حركة "حماس" لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ونشرت الحركة الفلسطينية، بيانا على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أن وفدها ناقش مع اللواء رشاد اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية.وتناول وفد "حماس" آليات تنفيذ الاتفاق والخروق التي تمت وضرورة التزام إسرائيل بكل ما تم التوافق عليه، كما بحث الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تم بجهد مصري عظيم ومكثف استمر لأكثر من 15 شهرا وبتعاون قطري أمريكي".وقال عبد العاطي، خلال لقاء خاص للقاهرة الإخبارية، إن مصر "ستستمر في أداء دورها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قال إنه "بدون الدور المصري لما تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر".وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20250128/ترامب-يجدد-دعوته-لتهجير-الفلسطينيين-لماذا-تصر-أمريكا-وكيف-ستتعامل-مع-رفض-مصر-والأردن؟-1097250032.html

https://sarabic.ae/20250128/رئيس-المخابرات-المصرية-يلتقي-بوفد-حماس-في-القاهرة-1097248180.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار