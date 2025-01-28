https://sarabic.ae/20250128/روسيا-تطالب-إسرائيل-بإلغاء-القوانين-التي-تحظر-الـأونروا-1097249698.html
روسيا تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر الـ"أونروا"
روسيا تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر الـ"أونروا"
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T18:42+0000
2025-01-28T18:42+0000
2025-01-28T18:42+0000
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إسرائيل
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وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن: "ندعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا تجاه إسرائيل ونطالبها (إسرائيل) بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وإلغاء القوانين التشريعية".وفي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على حزمة من مشروعي قانونين يحظران أنشطة الأونروا ويلغيان حصانات وامتيازات هذا الهيكل التابع للأمم المتحدة.وفي وقت لاحق، أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن بلاده أبلغت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يونغ، بأنها أنهت تعاونها مع الأونروا.وزعمت إسرائيل في وقت سابق، أن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على البلاد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع ذلك، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أنشطة الوكالة، فإن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة على تورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية.إسرائيل: على الأونروا إنهاء عملياتها في القدس وإخلاء مكاتبها بحلول 30 يناير الجاريمجلس التعاون الخليجي: يجب تكاتف المجتمع الدولي لوقف أعمال إسرائيل ومحاسبة مسؤوليها
https://sarabic.ae/20250126/أونروا-ترد-على-أوامر-إسرائيل-بإخلاء-مبانيها-في-القدس-الشرقية-بحلول-30-يناير-الجاري-1097165578.html
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روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
روسيا تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر الـ"أونروا"
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن: "ندعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا تجاه إسرائيل ونطالبها (إسرائيل) بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وإلغاء القوانين التشريعية".
وأشار نيبينزيا إلى أن تنفيذ هذه القوانين من شأنه أن يوجه "ضربة خطيرة" لآفاق الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس".
وفي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على حزمة من مشروعي قانونين يحظران أنشطة الأونروا ويلغيان حصانات وامتيازات هذا الهيكل التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت لاحق، أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن بلاده أبلغت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يونغ، بأنها أنهت تعاونها مع الأونروا.
وعلقت وزارة الخارجية الروسية على حظر إسرائيل للوكالة، مؤكدة أن هذا الإجراء ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الحظر سيكون بمثابة شكل آخر من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين، الذين قد يفقدون آخر سبل عيشهم وسط تصعيد غير مسبوق للعنف.
وزعمت إسرائيل في وقت سابق، أن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على البلاد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع ذلك، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أنشطة الوكالة، فإن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة على تورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية.