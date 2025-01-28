https://sarabic.ae/20250128/غوتيريش-يدين-الهجوم-على-المستشفى-السعودي-في-مدينة-الفاشر-السودانية-1097222878.html

‌‏غوتيريش يدين الهجوم على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية

‌‏غوتيريش يدين الهجوم على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية

سبوتنيك عربي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، "الهجوم الذي ضرب المستشفى السعودي التعليمي في الفاشر، بولاية شمال دارفور في السودان. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T01:47+0000

2025-01-28T01:47+0000

2025-01-28T01:47+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

منظمة الأمم المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092557270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14ee53476fe5f299d01f8d6704d3a857.jpg

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان لها، أن "الهجوم المروع الذي أثر على المستشفى العامل الوحيد في أكبر مدن دارفور يأتي بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب التي ألحقت أضرارا هائلة بالرعاية الصحية في السودان".وجدد غوتيريش، التأكيد على ضرورة احترام وحماية المرضى والمصابين والعاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية، في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي الإنساني.وشدد على أن "مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني يجب أن يُحاسبوا وأن الاستهداف المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يمثل جريمة حرب".وأسفر قصف قوات الدعم السريع للمستشفى السعودي بمدينة الفاشر، إلى إصابة أكثر من 70 شخصًا كانوا يتلقون العلاج في قسم الحوادث نتج عنها تدمير القسم وخروجه من الخدمة تمامًا، وأن حصيلة القتلى بين الجرحى والمرافقين بلغت ثلاثين شخصاً.وأعربت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأكدت الخارجية السعودية، في بيان صدر، رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددة على أهمية حماية العاملين في المجال الصحي والإنساني، وضمان سلامة المدنيين.كما دعا البيان إلى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في "إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان"، الموقع في 15 أبريل/ نيسان 2023.وفي أعقاب الهجوم، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها بالسودان، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للنساء والأطفال، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الباطنية والجراحية واحتوائه على مركز للتغذية العلاجية.يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023، بسبب النزاع على السلطة، تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.

https://sarabic.ae/20250125/الخارجية-السودانية-ميلشيا-الدعم-السريع-ارتكبت-مجزرة-جديدة-في-الفاشر-وقتلت-70-مدنيا-1097148527.html

https://sarabic.ae/20241120/السودان-موجة-نزوح-جديدة-لأهالي-الفاشر-1094982000.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي