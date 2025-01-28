موسكو: الغرب يحاول تقييد أنشطة روسيا في المحيط العالمي

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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
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مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
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183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250128/موسكو-الغرب-يحاول-تقييد-أنشطة-روسيا-في-المحيط-العالمي-1097248737.html
موسكو: الغرب يحاول تقييد أنشطة روسيا في المحيط العالمي
موسكو: الغرب يحاول تقييد أنشطة روسيا في المحيط العالمي
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يحاول الحد من أنشطة روسيا في المحيط العالمي، ولا يتورع عن اللجوء للأساليب الإرهابية لتحقيق... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T16:54+0000
2025-01-28T16:54+0000
روسيا
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وقال باتروشيف خلال مقابلة تعليقا على وضع سفينة الشحن "أورسا مايور" الروسية: "تحاول الدول الغربية الحد من أنشطتنا في المحيط العالمي، ولتحقيق هذا الهدف فإنها لا تتورع عن استخدام أي أساليب، بما في ذلك التخريب المعلوماتي، معتقدين أن أكاذيبهم الصريحة يمكن أن تقوض الأمن الاقتصادي والقدرة الدفاعية وسمعة بلدنا، وإنهم لا يستبعدون استخدام الأساليب الإرهابية لتحقيق خططهم المعادية لروسيا".غرقت سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور" بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر في البحر المتوسط إثر انفجار في حجرة المحركات، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة (الإسباني)، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين.وغرقت السفينة على بعد 67 ميلاً من الساحل الإسباني و45 ميلاً من الساحل الجزائري، وكانت السفينة الروسية قد غادرت سانت بطرسبورغ قبل 12 يوماً متوجهةً إلى ميناء فلاديفوستوك في الشرق الروسي.اكتشاف ثقب "كبير" في هيكل السفينة الروسية الغارقة بالبحر المتوسطالخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو
https://sarabic.ae/20241227/الكرملين-يستنكر-رفض-سفينة-نرويجية-إنقاذ-البحارة-الروس-في-البحر-الأبيض-المتوسط-1096238988.html
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روسيا
روسيا

موسكو: الغرب يحاول تقييد أنشطة روسيا في المحيط العالمي

16:54 GMT 28.01.2025
© Photo / Social mediaلقطة من فيديو شاهد عيان لغرق سفينة الشحن الجاف الروسية "أورسا ميجور"
لقطة من فيديو شاهد عيان لغرق سفينة الشحن الجاف الروسية أورسا ميجور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Photo / Social media
تابعنا عبر
أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يحاول الحد من أنشطة روسيا في المحيط العالمي، ولا يتورع عن اللجوء للأساليب الإرهابية لتحقيق أهدافه.
وقال باتروشيف خلال مقابلة تعليقا على وضع سفينة الشحن "أورسا مايور" الروسية: "تحاول الدول الغربية الحد من أنشطتنا في المحيط العالمي، ولتحقيق هذا الهدف فإنها لا تتورع عن استخدام أي أساليب، بما في ذلك التخريب المعلوماتي، معتقدين أن أكاذيبهم الصريحة يمكن أن تقوض الأمن الاقتصادي والقدرة الدفاعية وسمعة بلدنا، وإنهم لا يستبعدون استخدام الأساليب الإرهابية لتحقيق خططهم المعادية لروسيا".

وأضاف أن "الخبراء يعتقدون أن الهجوم الإرهابي على السفينة الروسية "أورسا مايور" في البحر المتوسط ​​ربما يكون من تنظيم إحدى الدول غير الصديقة".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
الكرملين يستنكر رفض سفينة نرويجية إنقاذ البحارة الروس في البحر الأبيض المتوسط
27 ديسمبر 2024, 10:19 GMT
غرقت سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور" بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر في البحر المتوسط إثر انفجار في حجرة المحركات، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة (الإسباني)، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين.
وغرقت السفينة على بعد 67 ميلاً من الساحل الإسباني و45 ميلاً من الساحل الجزائري، وكانت السفينة الروسية قد غادرت سانت بطرسبورغ قبل 12 يوماً متوجهةً إلى ميناء فلاديفوستوك في الشرق الروسي.
اكتشاف ثقب "كبير" في هيكل السفينة الروسية الغارقة بالبحر المتوسط
الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:55 GMT
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