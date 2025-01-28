https://sarabic.ae/20250128/موسكو-الغرب-يحاول-تقييد-أنشطة-روسيا-في-المحيط-العالمي-1097248737.html
موسكو: الغرب يحاول تقييد أنشطة روسيا في المحيط العالمي
موسكو: الغرب يحاول تقييد أنشطة روسيا في المحيط العالمي
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يحاول الحد من أنشطة روسيا في المحيط العالمي، ولا يتورع عن اللجوء للأساليب الإرهابية لتحقيق... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T16:54+0000
2025-01-28T16:54+0000
2025-01-28T16:54+0000
روسيا
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وقال باتروشيف خلال مقابلة تعليقا على وضع سفينة الشحن "أورسا مايور" الروسية: "تحاول الدول الغربية الحد من أنشطتنا في المحيط العالمي، ولتحقيق هذا الهدف فإنها لا تتورع عن استخدام أي أساليب، بما في ذلك التخريب المعلوماتي، معتقدين أن أكاذيبهم الصريحة يمكن أن تقوض الأمن الاقتصادي والقدرة الدفاعية وسمعة بلدنا، وإنهم لا يستبعدون استخدام الأساليب الإرهابية لتحقيق خططهم المعادية لروسيا".غرقت سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور" بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر في البحر المتوسط إثر انفجار في حجرة المحركات، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة (الإسباني)، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين.وغرقت السفينة على بعد 67 ميلاً من الساحل الإسباني و45 ميلاً من الساحل الجزائري، وكانت السفينة الروسية قد غادرت سانت بطرسبورغ قبل 12 يوماً متوجهةً إلى ميناء فلاديفوستوك في الشرق الروسي.اكتشاف ثقب "كبير" في هيكل السفينة الروسية الغارقة بالبحر المتوسطالخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو
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روسيا
موسكو: الغرب يحاول تقييد أنشطة روسيا في المحيط العالمي
أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يحاول الحد من أنشطة روسيا في المحيط العالمي، ولا يتورع عن اللجوء للأساليب الإرهابية لتحقيق أهدافه.
وقال باتروشيف خلال مقابلة تعليقا على وضع سفينة الشحن "أورسا مايور" الروسية: "تحاول الدول الغربية الحد من أنشطتنا في المحيط العالمي، ولتحقيق هذا الهدف فإنها لا تتورع عن استخدام أي أساليب، بما في ذلك التخريب المعلوماتي، معتقدين أن أكاذيبهم الصريحة يمكن أن تقوض الأمن الاقتصادي والقدرة الدفاعية وسمعة بلدنا، وإنهم لا يستبعدون استخدام الأساليب الإرهابية لتحقيق خططهم المعادية لروسيا".
وأضاف أن "الخبراء يعتقدون أن الهجوم الإرهابي على السفينة الروسية "أورسا مايور" في البحر المتوسط ربما يكون من تنظيم إحدى الدول غير الصديقة".
27 ديسمبر 2024, 10:19 GMT
غرقت سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور" بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر في البحر المتوسط إثر انفجار في حجرة المحركات، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة (الإسباني)، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين.
وغرقت السفينة على بعد 67 ميلاً من الساحل الإسباني و45 ميلاً من الساحل الجزائري، وكانت السفينة الروسية قد غادرت سانت بطرسبورغ قبل 12 يوماً متوجهةً إلى ميناء فلاديفوستوك في الشرق الروسي.