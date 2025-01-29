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https://sarabic.ae/20250129/إيران-تنفي-بشكل-قاطع-تصريحات-رئيس-إسرائيل-1097261383.html
إيران تنفي بشكل قاطع تصريحات رئيس إسرائيل
إيران تنفي بشكل قاطع تصريحات رئيس إسرائيل
سبوتنيك عربي
وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى مجلس الأمن، معربا عن "رفضه القاطع لاتهامات الرئيس الإسرائيلي المناوئة لإيران". 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T07:35+0000
2025-01-29T07:35+0000
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وقال إيرواني، في رسالته، إن "تصريحات الرئيس الإسرائيلي تأتي في سياق محاولات التمويه على الانتهاكات السافرة للقوانين الدولية وتحركات إسرائيل التخريبية ضد دول المنطقة"، مؤكدا أنها "لا تهدف سوى إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.كما أكد أن "إسرائيل، وليست إيران، هي المصدر الرئيسي والدائم لتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين"، مبينا أنها، وبالإضافة إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تتمادى في اعتداءاتها المتكررة على سيادة وسلامة أراضي لبنان وسوريا، وبما يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن".ومضى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إلى القول: "مثل هذه الإجراءات اللاقانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعرض الاستقرار الهش في المنطقة لمزيد من التهديد".وحث إيرواني، "المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، على محاسبة إسرائيل لقاء جرائمها، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن احترام القانون الدولي وتحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وجه اتهامات، الإثنين الماضي، إلى الجمهورية إيران، وذلك خلال تصريحه بمراسم إحياء ذكرى “الهولوكوست” بالجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي السياق نفسه، صرح رئيس الأركان نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، في وقت سابق، بأنه "لن نتسرع ولن نتردد" في توجيه الرد على الكيان الصهيوني.ونقلت وكالة إرنا عن حبيب الله سياري، أن "القوات المسلحة الإيرانية تقف أمام العدو بكل ما لديها من قوة، وباستخدام أفضل أنواع الأجهزة والأعتدة المصنعة محليا".وتابع القائد العسكري الإيراني أن "القوات المسلحة والشعب الإيرانيين، جسّدا الصمود خلال فترة الدفاع المقدس أيضا (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988م)، وقد انتصرا عليه".ولم يكتف رئيس الأركان الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، بذلك، بل تابع قائلا: "إننا نقول للعدو بأن تجريب المجرب خطأ".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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https://sarabic.ae/20250124/ترامب-يأمل-حل-مشاكل-إيران-دون-ضرب-إسرائيل-منشآتها-النووية-1097100113.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تنفي بشكل قاطع تصريحات رئيس إسرائيل

07:35 GMT 29.01.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى مجلس الأمن، معربا عن "رفضه القاطع لاتهامات الرئيس الإسرائيلي المناوئة لإيران".
وقال إيرواني، في رسالته، إن "تصريحات الرئيس الإسرائيلي تأتي في سياق محاولات التمويه على الانتهاكات السافرة للقوانين الدولية وتحركات إسرائيل التخريبية ضد دول المنطقة"، مؤكدا أنها "لا تهدف سوى إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
الحرس الثوري الإيراني يبرز دليلا على هزيمة الإسرائيليين بعد انتهاء حرب غزة
24 يناير, 15:09 GMT
كما أكد أن "إسرائيل، وليست إيران، هي المصدر الرئيسي والدائم لتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين"، مبينا أنها، وبالإضافة إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تتمادى في اعتداءاتها المتكررة على سيادة وسلامة أراضي لبنان وسوريا، وبما يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن".
ومضى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إلى القول: "مثل هذه الإجراءات اللاقانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعرض الاستقرار الهش في المنطقة لمزيد من التهديد".
وحث إيرواني، "المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، على محاسبة إسرائيل لقاء جرائمها، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن احترام القانون الدولي وتحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
كشف تفاصيل تسريب خطط إسرائيلية لضرب إيران على يد موظف بالمخابرات أمريكية
18 يناير, 07:13 GMT
وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وجه اتهامات، الإثنين الماضي، إلى الجمهورية إيران، وذلك خلال تصريحه بمراسم إحياء ذكرى “الهولوكوست” بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، صرح رئيس الأركان نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، في وقت سابق، بأنه "لن نتسرع ولن نتردد" في توجيه الرد على الكيان الصهيوني.
ونقلت وكالة إرنا عن حبيب الله سياري، أن "القوات المسلحة الإيرانية تقف أمام العدو بكل ما لديها من قوة، وباستخدام أفضل أنواع الأجهزة والأعتدة المصنعة محليا".
وتابع القائد العسكري الإيراني أن "القوات المسلحة والشعب الإيرانيين، جسّدا الصمود خلال فترة الدفاع المقدس أيضا (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988م)، وقد انتصرا عليه".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
ترامب يأمل حل مشاكل إيران دون ضرب إسرائيل منشآتها النووية
24 يناير, 07:50 GMT
ولم يكتف رئيس الأركان الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، بذلك، بل تابع قائلا: "إننا نقول للعدو بأن تجريب المجرب خطأ".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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