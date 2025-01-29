ترامب يسجل رقما قياسيا في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
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29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
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03:30 GMT
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06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
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ترامب يسجل رقما قياسيا في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية
ترامب يسجل رقما قياسيا في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع 38 أمراً تنفيذياً في الأيام التسعة الأولى من ولايته الجديدة، وهو رقم قياسي بين شاغلي البيت... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T15:58+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يقوم ترامب بإعادة هيكلة جذرية للحكومة الفيدرالية من خلال حملة "الصدمة والرعب" تتجاوز حدود السلطة الرئاسية".ولفت المنشور إلى أن سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من السياسة الخارجية وضوابط الهجرة إلى التدابير الاقتصادية والقيود المفروضة على التمويل الحكومي.إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكاردا على ترامب… رئيسة المكسيك تقترح إعادة تسمية أمريكا إلى اسمها التاريخي
https://sarabic.ae/20250129/استطلاع-الأمريكيون-مستاؤون-من-أوامر-ترامب-التنفيذية-حول-الجنسية-والهجرة-1097257449.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

ترامب يسجل رقما قياسيا في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية

15:58 GMT 29.01.2025
© Getty Images / Alex Wongالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Alex Wong
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع 38 أمراً تنفيذياً في الأيام التسعة الأولى من ولايته الجديدة، وهو رقم قياسي بين شاغلي البيت الأبيض في التاريخ الحديث.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يقوم ترامب بإعادة هيكلة جذرية للحكومة الفيدرالية من خلال حملة "الصدمة والرعب" تتجاوز حدود السلطة الرئاسية".

وأشار المنشور إلى أنه "لم يصدر أي زعيم أمريكي مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، وبالمقارنة، خلال المئة يوم الأولى من رئاستهم، كان هاري ترومان، وجو بايدن، فقط من وقعوا أكثر من 40 أمرًا تنفيذيًا، وتتقدم وتيرة ترامب بشكل كبير على هذا الرقم".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
استطلاع: الأمريكيون مستاؤون من أوامر ترامب التنفيذية حول الجنسية والهجرة
05:29 GMT
ولفت المنشور إلى أن سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من السياسة الخارجية وضوابط الهجرة إلى التدابير الاقتصادية والقيود المفروضة على التمويل الحكومي.
إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا
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