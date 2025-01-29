https://sarabic.ae/20250129/ترامب-يسجل-رقما-قياسيا-في-سرعة-إصدار-الأوامر-التنفيذية-1097286736.html
ترامب يسجل رقما قياسيا في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية
ترامب يسجل رقما قياسيا في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع 38 أمراً تنفيذياً في الأيام التسعة الأولى من ولايته الجديدة، وهو رقم قياسي بين شاغلي البيت... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T15:58+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يقوم ترامب بإعادة هيكلة جذرية للحكومة الفيدرالية من خلال حملة "الصدمة والرعب" تتجاوز حدود السلطة الرئاسية".ولفت المنشور إلى أن سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من السياسة الخارجية وضوابط الهجرة إلى التدابير الاقتصادية والقيود المفروضة على التمويل الحكومي.إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكاردا على ترامب… رئيسة المكسيك تقترح إعادة تسمية أمريكا إلى اسمها التاريخي
https://sarabic.ae/20250129/استطلاع-الأمريكيون-مستاؤون-من-أوامر-ترامب-التنفيذية-حول-الجنسية-والهجرة-1097257449.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
ترامب يسجل رقما قياسيا في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع 38 أمراً تنفيذياً في الأيام التسعة الأولى من ولايته الجديدة، وهو رقم قياسي بين شاغلي البيت الأبيض في التاريخ الحديث.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يقوم ترامب بإعادة هيكلة جذرية للحكومة الفيدرالية من خلال حملة "الصدمة والرعب" تتجاوز حدود السلطة الرئاسية".
وأشار المنشور إلى أنه "لم يصدر أي زعيم أمريكي مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، وبالمقارنة، خلال المئة يوم الأولى من رئاستهم، كان هاري ترومان، وجو بايدن، فقط من وقعوا أكثر من 40 أمرًا تنفيذيًا، وتتقدم وتيرة ترامب بشكل كبير على هذا الرقم".
ولفت المنشور إلى أن سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من السياسة الخارجية وضوابط الهجرة إلى التدابير الاقتصادية والقيود المفروضة على التمويل الحكومي.