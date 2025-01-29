https://sarabic.ae/20250129/درجة-حرارة-المحيطات-ترتفع-بنسبة-400-أسرع-مما-كانت-عليه-عام-1980-1097275530.html

درجة حرارة المحيطات ترتفع بنسبة 400% أسرع مما كانت عليه عام 1980

درجة حرارة المحيطات ترتفع بنسبة 400% أسرع مما كانت عليه عام 1980

سبوتنيك عربي

ساعدت القفزة غير المتوقعة في درجات الحرارة العالمية منذ عام 2023 في تأجيج هجوم لا هوادة فيه من الكوارث المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم، مما ترك الباحثين... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T11:46+0000

2025-01-29T11:46+0000

2025-01-29T11:46+0000

مجتمع

منوعات

علوم

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وكشفت البيانات المستمدة من محيطات العالم أن التسارع المثير للقلق في ارتفاع درجة حرارة سطح البحر ربما أسهم في ذلك.وطُرحت عدة نظريات لتفسير الحرارة الزائدة التي تفوق ما كان متوقعًا من ظاهرة النينيو ومعدلات زيادة ثاني أكسيد الكربون المعروفة، وتشمل النظريات زيادة بخار الماء الذي يحبس الحرارة نتيجة ثوران بركان "هونجا تونجا-هنجا هاباي" في عام 2022، وانخفاض الهباء الجوي المبرد للسطح نتيجة لتغييرات تنظيم الشحن في عام 2020، وذروة النشاط في الدورة الشمسية الحالية التي ترسل المزيد من الحرارة في طريقنا.وأكد العلماء أنه لو تم جمعها معًا، فإنها لا تستطيع تفسير درجات الحرارة المرصودة بالكامل.ووجدوا أن المعدل الأساسي للاحترار كان نحو 0.06 درجة مئوية في الثمانينيات، ولكن هذا المعدل ارتفع الآن إلى 0.27 درجة مئوية لكل عقد، وأشار العلماء إلى أن هذه ليست زيادة خطية بل زيادة متسارعة.ورغم أن بعض الحرارة الزائدة كانت ناجمة بالفعل عن ظاهرة النينيو الأخيرة، فإن الباحثين يحسبون أن نحو 44% منها كانت بسبب امتصاص المحيطات للحرارة بشكل أسرع كثيراً مما كان متوقعاً خلال العقد الماضي.وحذر العلماء أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإننا في العشرين عامًا المقبلة فقط سوف نتجاوز ارتفاع درجة حرارة سطح البحر الذي شهدناه في الأربعين عامًا الماضية.وأكد العلماء أنه ومع كل هذه الطاقة الزائدة التي تؤدي بالفعل إلى تدمير الحياة البرية بشكل جماعي، وترك الملايين من الناس يعانون من الجوع بسبب المحاصيل المدمرة، وتفاقم الأمراض والحالات الصحية الأخرى، فمن الصعب أن نتصور إلى أي مدى سوف تسوء الأمور بسرعة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختم العلماء: "لقد وضع العلماء المعنيون خطة تلو الأخرى لمحاولة إعادة المحيط الحيوي المتدهور إلى بر الأمان".

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