https://sarabic.ae/20250129/فيديو-الوداع-بين-نيمار-ومدافع-الهلال-علي-البليهي-يثير-تفاعلا-واسعا-1097287398.html

فيديو الوداع بين نيمار ومدافع الهلال علي البليهي يثير تفاعلا واسعا

فيديو الوداع بين نيمار ومدافع الهلال علي البليهي يثير تفاعلا واسعا

سبوتنيك عربي

أثار فيديو علي البليهي لاعب الهلال السعودي، ونيمار دا سيلفا، تفاعلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، على هامش وداع اللاعب البرازيلي للاعبي نادي الهلال... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T16:44+0000

2025-01-29T16:44+0000

2025-01-29T16:44+0000

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وكان نيمار حريصا على وداع زملائه قبل مغادرته لأراضي المملكة العربية السعودية والتوقيع مع ناديه الجديد، رغم أنه عقد كان يفترض أن يمتد حتى صيف 2025، إلا أنه تم إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.وأظهرت لقطات مصورة نشرها حساب نادي الهلال السعودي على مواقعه للتواصل الاجتماعي، لنيمار دا سيلفا، وهو يغادر معسكر الفريق، إلا أنه لقطة عناقه لزميله علي البليهي، قد أثارت تفاعلا أكبر من قبل مستخدمي تلك الوسائل.وقال نيمار مخاطبا علي البليهي: "علي.. لن تكون هناك تحديات في التدريب، سأشتاق إليك كثيرا.. تعال إلى البرازيل"، في وقت طالبه مدافع نادي الهلال السعودي بالتحدث معه في المستقبل والاعتناء بنفسه.وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل مع هذا الفيديو، وكتب أحدهم: "رأيتم كم حب نيمار للبليهي، ما أدري إيش مسوي البليهي فيهم"، في إشارة إلى طيب العلاقة بين المدافع المحبوب وزملائه.ويشار إلى أن نيمار دا سيلفا قضى نحو عام ونصف العام مع فريق الهلال السعودي، ولعب بقميصه 7 مباريات فقط، سجّل خلالها هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة.وبحسب صحيفة "دياريو دي بيتشي" البرازيلية، فإن نيمار في طريقه ليصبح لاعبا في نادي بدايته سانتوس من جديد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن نيمار حدد يوم 5 فبراير/ شباط المقبل ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه.وألمح مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس البرازيلي، الأحد الماضي، إلى إمكانية انضمام نجم المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي، إلى فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

https://sarabic.ae/20250126/هل-يعود-نيمار-إلى-ناديه-الأول؟-1097186260.html

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