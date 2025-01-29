https://sarabic.ae/20250129/15-قتيلا-في-مهرجان-ديني-بالهند-فيديو-1097259795.html
15 قتيلا في مهرجان ديني بالهند.. فيديو
15 قتيلا في مهرجان ديني بالهند.. فيديو
سبوتنيك عربي
يعد مهرجان "كومبه ميلا" أكبر حدث في التقويم الهندوسي والذي يقام كل 12 عاما وغالبا ما يشهد حوادث مميتة بسبب الحشود الهائلة التي تشارك فيه. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T06:57+0000
2025-01-29T06:57+0000
2025-01-29T06:57+0000
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ويرصد مقطع فيديو جانبا من آثار التدافع الذي أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين خلال مشاركتهم في المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني حتى 26 فبراير/ شباط.ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذا المهرجان إلى 400 مليون شخص، حيث يتوجهون للاغتسال في مياه منطقة سانغام، التي يلتقي بها نهري الغانغ ويامونا، وهو ما يتوافق مع اعتقاد لدى الهندوس بأن ذلك يطهر أرواحهم.وبحسب الفيديو، تقوم فرق الإنقاذ بنقل المصابين من مكان الحادث الذي نتج عن تحطم الحواجز التي تستخدمها السلطات الهندية لتنظيم الحشود.يذكر أنه في عام 1954، شهد المهرجان مقتل 400 شخص في يوم واحد بين الدهس والغرق، كما شهد عام 2013 سقوط 36 قتيلا نتيجة تدافع المشاركين فيه.
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أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, منوعات
أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, منوعات
15 قتيلا في مهرجان ديني بالهند.. فيديو
يعد مهرجان "كومبه ميلا" أكبر حدث في التقويم الهندوسي والذي يقام كل 12 عاما وغالبا ما يشهد حوادث مميتة بسبب الحشود الهائلة التي تشارك فيه.
ويرصد مقطع فيديو جانبا من آثار التدافع الذي أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين خلال مشاركتهم في المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني حتى 26 فبراير/ شباط.
ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذا المهرجان
إلى 400 مليون شخص، حيث يتوجهون للاغتسال في مياه منطقة سانغام، التي يلتقي بها نهري الغانغ ويامونا، وهو ما يتوافق مع اعتقاد لدى الهندوس بأن ذلك يطهر أرواحهم.
وبحسب الفيديو، تقوم فرق الإنقاذ بنقل المصابين من مكان الحادث الذي نتج عن تحطم الحواجز التي تستخدمها السلطات الهندية
لتنظيم الحشود.
يذكر أنه في عام 1954، شهد المهرجان مقتل 400 شخص في يوم واحد بين الدهس والغرق، كما شهد عام 2013 سقوط 36 قتيلا نتيجة تدافع المشاركين
فيه.