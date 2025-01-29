15 قتيلا في مهرجان ديني بالهند.. فيديو

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
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150 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
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https://sarabic.ae/20250129/15-قتيلا-في-مهرجان-ديني-بالهند-فيديو-1097259795.html
15 قتيلا في مهرجان ديني بالهند.. فيديو
15 قتيلا في مهرجان ديني بالهند.. فيديو
سبوتنيك عربي
يعد مهرجان "كومبه ميلا" أكبر حدث في التقويم الهندوسي والذي يقام كل 12 عاما وغالبا ما يشهد حوادث مميتة بسبب الحشود الهائلة التي تشارك فيه. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T06:57+0000
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ويرصد مقطع فيديو جانبا من آثار التدافع الذي أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين خلال مشاركتهم في المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني حتى 26 فبراير/ شباط.ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذا المهرجان إلى 400 مليون شخص، حيث يتوجهون للاغتسال في مياه منطقة سانغام، التي يلتقي بها نهري الغانغ ويامونا، وهو ما يتوافق مع اعتقاد لدى الهندوس بأن ذلك يطهر أرواحهم.وبحسب الفيديو، تقوم فرق الإنقاذ بنقل المصابين من مكان الحادث الذي نتج عن تحطم الحواجز التي تستخدمها السلطات الهندية لتنظيم الحشود.يذكر أنه في عام 1954، شهد المهرجان مقتل 400 شخص في يوم واحد بين الدهس والغرق، كما شهد عام 2013 سقوط 36 قتيلا نتيجة تدافع المشاركين فيه.
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أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, منوعات
أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, منوعات

15 قتيلا في مهرجان ديني بالهند.. فيديو

06:57 GMT 29.01.2025
© Getty Images / Ritesh Shukla / Stringerمهرجان "كومبه ميلا" في الهند
مهرجان كومبه ميلا في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Ritesh Shukla / Stringer
تابعنا عبر
يعد مهرجان "كومبه ميلا" أكبر حدث في التقويم الهندوسي والذي يقام كل 12 عاما وغالبا ما يشهد حوادث مميتة بسبب الحشود الهائلة التي تشارك فيه.
ويرصد مقطع فيديو جانبا من آثار التدافع الذي أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين خلال مشاركتهم في المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني حتى 26 فبراير/ شباط.
ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذا المهرجان إلى 400 مليون شخص، حيث يتوجهون للاغتسال في مياه منطقة سانغام، التي يلتقي بها نهري الغانغ ويامونا، وهو ما يتوافق مع اعتقاد لدى الهندوس بأن ذلك يطهر أرواحهم.
وبحسب الفيديو، تقوم فرق الإنقاذ بنقل المصابين من مكان الحادث الذي نتج عن تحطم الحواجز التي تستخدمها السلطات الهندية لتنظيم الحشود.
يذكر أنه في عام 1954، شهد المهرجان مقتل 400 شخص في يوم واحد بين الدهس والغرق، كما شهد عام 2013 سقوط 36 قتيلا نتيجة تدافع المشاركين فيه.
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