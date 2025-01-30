https://sarabic.ae/20250130/أين-وصلت-محاولات-تشكيل-الحكومة-اللبنانية-وما-إمكانية-إنجازها-خلال-الأيام-القادمة-1097326419.html

أين وصلت محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية وما إمكانية إنجازها خلال الأيام المقبلة؟

أين وصلت محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية وما إمكانية إنجازها خلال الأيام المقبلة؟

سبوتنيك عربي

في ظل التحديات الداخلية والدولية والإقليمية، يسعى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف لإنهاء تشكيل الحكومة الجديدة، بيد أن العراقيل لا تزال قائمة وتمنع إنجاز... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T20:13+0000

2025-01-30T20:13+0000

2025-01-30T20:13+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

أخبار لبنان

الرئيس اللبناني

البرلمان اللبناني

تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

أخبار حزب الله

العالم العربي

حول العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096755629_0:0:3588:2018_1920x0_80_0_0_a005c9c7e613430fcd52843b2a747550.jpg

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أمس الأربعاء، إنه سيعمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت مع وضع معايير لذلك، وأوضح في مؤتمر صحفي من قصر بعبدا بلبنان، أنه ليس هو من يضع العقبات أمام تشكيل الحكومة وأن تأخير ذلك ليس منه.وطرح البعض تساؤلات بشأن العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية، وإمكانية تجاوزها في الأيام القادمة.وقت أكثرقال العميد ناهي جبران، الخبير العسكري اللبناني، إن تشكيل الحكومة أخذ وقت أكثر من المتوقع مقارنة مع تسارع الأحداث في المنطقة، ومع السرعة القياسية في تحقيق الإنجازات السياسية، بعد تعطيل للحياة السياسية لمدة فاقت السنتين.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أهم هذه الإنجازات انتخاب العماد جوزيف عون قائد الجيش لرئاسة الجمهورية اللبنانية وتكليف القاضي نواف سلام لرئاسة مجلس الوزراء.وتابع: "بالمقارنة مع مهلة تأليف الحكومات السابقة، التي كانت تستغرق عدة أشهر، فإن التوقيت لا يزال ضمن المهلة المقبولة، لكن صبر الشعب وصبر القوى الإقليميّة والدولية بدأ ينفد، ويجب عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لاهتمام دول العالم بالوضع اللبناني الداخلي وبالمحافظة على الاستقرار الإقليمي".ويرى أن هناك آمالا لأن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن وضمن فترة ولاية العهد التي تبلغ ست سنوات، مع التذكير بوجود انتخابات بلدية خلال العالم الحالي 2025، وانتخابات نيابية في العام القادم 2026، كما أنه يجب تجنب الفراغ، فيوجد الآن حكومة تصريف أعمال.وأشار إلى "ضرورة تشكيل حكومة تنال الثقة من المجلس النيابي لكي تستطيع أن تحكم بشكل طبيعي، وإلا فتصبح حكما حكومة تصريف أعمال هي الأخرى، ولكن سيصبح النواب، الذين لم يمنحوها الثقة، تحت حكم الشعب الذي من المفروض حجب صوته عنهم عند الانتخابات المقبلة".حكومة قريبةمن جانبه اعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك مساعي جدية من الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومحاولات من رئيس الجمهورية لتسريع التشكيل، وذلك لأن تأخر تشكيل الحكومة يُظهر خلافات وتباينات وتعقيدات قد تؤجل التشكيل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الشعارات التي طرحها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ليس من السهل تنفيذها كما هي، لأن هناك تباينا بين الرغبة والآمال لتشكيل حكومة جديدة إصلاحية، لكنها ملتصقة بمجلس تقليدي موزع بين كتل لها آراء مختلفة ومصالح خاصة معروفة.وتابع: "ليس من السهل تشكيل حكومة مختلفة بتركيبة تقليدية تعبر عن طبقة فاسدة معروف طريقة عملها وأسلوبها، وكل هذه الأمور آخرت التشكيل الحكومي حتى الآن".ويرى أن بين التدخلات الدولية والإقليمية وتدخلات الرئيس ورئيس الحكومة لإيجاد حل، يتوقع البعض أن يكون هناك حكومة في الأسبوع المقبل، لكن ذلك مرهون بأن تقدم كل الأطراف تنازلات مختلفة للوصول إلى الحل المطلوب.وأوضح أن هناك مصلحة لتشكيل حكومة، باعتبار أن وضع لبنان لا يتحمل، وهناك تحديات إقليمية ودولية تفرض على لبنان وجود حكومة قوية ومنسجمة تستطيع أن تواجه الأزمات الداخلية والمستجدات.والأسبوع قبل الماضي، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيجري قريبا.وقال ميقاتي في تصريحات تلفزيوينة: "لا أتوقع أنه سيكون هناك عراقيل في موضوع البيان الوزاري"، مشيرا إلى أنه "إذا أردنا السير بلبنان الجديد علينا أن نتصارح ونتصالح مع بعضنا البعض. مررنا بتطورات مهمة على الساحة اللبنانية منذ مطلع العام وأريد أن أتكلم بصراحة وأخبر الناس برؤيتي".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.

https://sarabic.ae/20250128/لبنان-يوافق-على-استمرار-العمل-بتفاهم-وقف-إطلاق-مع-إسرائيل-حتى-18-فبراير-المقبل-1097223962.html

https://sarabic.ae/20250129/على-طريقة-أفلام-الـأكشن-دبابة-إسرائيلية-تطارد-سيارة-في-لبنان-فيديو-1097283253.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, الرئيس اللبناني, البرلمان اللبناني, تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم