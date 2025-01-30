https://sarabic.ae/20250130/اعتقال-أوكراني-في-سلوفاكيا-بسبب-تهديد-بانقلاب-1097314767.html

اعتقال أوكراني في سلوفاكيا بسبب تهديد بانقلاب

اعتقال أوكراني في سلوفاكيا بسبب تهديد بانقلاب

سبوتنيك عربي

اعتقلت الشرطة في سلوفاكيا مواطنا أوكرانيا، بسبب تهديد بانقلاب محتمل، وتم البدء في إجراءات لترحيله من البلاد. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T13:44+0000

2025-01-30T13:44+0000

2025-01-30T13:45+0000

سلوفاكيا

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وقالت صحيفة "دينيك إن" السلوفاكية: "اعتقلت الشرطة شخصا واحدًا فيما يتعلق بتهديد محتمل بانقلاب. وقالت رئيسة الشرطة يانا ماشكاروفا، دون الإدلاء بتفاصيل، إن الشخص المعني مواطن أوكراني يجب ترحيله "في المستقبل القريب جدًا".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو ، قوى المعارضة في بلاده، بالتخطيط لانقلاب على غرار ما حدث في "ميدان"، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014.وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى.وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.وكان فيتسو يعارض في أكثر من مناسبة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى بدء الحرب العالمية الثالثة.ومنذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات المناهضة لأوكرانيا، وعارض إرسال عسكريين سلوفاكيين إلى هناك. ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو إلى هذا البلد قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأكد أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق أعداء".إعلام: الاتحاد الأوروبي متخوف من تصرفات انتقامية لفيتسو بعد محاولة الاغتيال

https://sarabic.ae/20240515/نائب-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يؤكد-أن-حياة-فيتسو-ليست-في-خطر-بعد-محاولة-الاغتيال-الفاشلة-1088878673.html

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