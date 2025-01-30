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https://sarabic.ae/20250130/اعتقال-أوكراني-في-سلوفاكيا-بسبب-تهديد-بانقلاب-1097314767.html
اعتقال أوكراني في سلوفاكيا بسبب تهديد بانقلاب
اعتقال أوكراني في سلوفاكيا بسبب تهديد بانقلاب
سبوتنيك عربي
اعتقلت الشرطة في سلوفاكيا مواطنا أوكرانيا، بسبب تهديد بانقلاب محتمل، وتم البدء في إجراءات لترحيله من البلاد. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T13:44+0000
2025-01-30T13:45+0000
سلوفاكيا
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وقالت صحيفة "دينيك إن" السلوفاكية: "اعتقلت الشرطة شخصا واحدًا فيما يتعلق بتهديد محتمل بانقلاب. وقالت رئيسة الشرطة يانا ماشكاروفا، دون الإدلاء بتفاصيل، إن الشخص المعني مواطن أوكراني يجب ترحيله "في المستقبل القريب جدًا".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو ، قوى المعارضة في بلاده، بالتخطيط لانقلاب على غرار ما حدث في "ميدان"، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014.وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى.وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.وكان فيتسو يعارض في أكثر من مناسبة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى بدء الحرب العالمية الثالثة.ومنذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات المناهضة لأوكرانيا، وعارض إرسال عسكريين سلوفاكيين إلى هناك. ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو إلى هذا البلد قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأكد أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق أعداء".إعلام: الاتحاد الأوروبي متخوف من تصرفات انتقامية لفيتسو بعد محاولة الاغتيال
https://sarabic.ae/20240515/نائب-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يؤكد-أن-حياة-فيتسو-ليست-في-خطر-بعد-محاولة-الاغتيال-الفاشلة-1088878673.html
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سلوفاكيا, العالم, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا, العالم, أخبار أوكرانيا

اعتقال أوكراني في سلوفاكيا بسبب تهديد بانقلاب

13:44 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 13:45 GMT 30.01.2025)
© Photo / Unsplash/ evشرطة
شرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Photo / Unsplash/ ev
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اعتقلت الشرطة في سلوفاكيا مواطنا أوكرانيا، بسبب تهديد بانقلاب محتمل، وتم البدء في إجراءات لترحيله من البلاد.
وقالت صحيفة "دينيك إن" السلوفاكية: "اعتقلت الشرطة شخصا واحدًا فيما يتعلق بتهديد محتمل بانقلاب. وقالت رئيسة الشرطة يانا ماشكاروفا، دون الإدلاء بتفاصيل، إن الشخص المعني مواطن أوكراني يجب ترحيله "في المستقبل القريب جدًا".

وأضافت ماشكاروفا أنه "في الوقت الحالي، يوجد شخص واحد في إدارة شرطة الحدود للأجانب، حيث يتم تنفيذ الطرد الإداري".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو ، قوى المعارضة في بلاده، بالتخطيط لانقلاب على غرار ما حدث في "ميدان"، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014.

وشهدت 20 مدينة سلوفاكية، احتجاجات مؤيدة لأوروبا، فيما أعرب فيتسو، عن استعداده لـ"التعامل مع أي سيناريو.

وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى.
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة
15 مايو 2024, 23:49 GMT
وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.
وكان فيتسو يعارض في أكثر من مناسبة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى بدء الحرب العالمية الثالثة.

وقال فيتسو إن الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014 مع "تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين"، وقد تم خداع روسيا بأن حلف الناتو سيتوقف عن التوسع.

ومنذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات المناهضة لأوكرانيا، وعارض إرسال عسكريين سلوفاكيين إلى هناك. ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو إلى هذا البلد قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأكد أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق أعداء".
إعلام: الاتحاد الأوروبي متخوف من تصرفات انتقامية لفيتسو بعد محاولة الاغتيال
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
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