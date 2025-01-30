https://sarabic.ae/20250130/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1097308608.html
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبّدت قوات نظام كييف، خسائر جسيمة على محور كورسك. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T10:48+0000
2025-01-30T10:48+0000
2025-01-30T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغولوفكا وغونشاروفكا وجويفو وبيرفي نيازي وكوريلوفكا وليبيديفكا ومالايا لوكنيا وماخنوفكا ونيكولايفكا ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا وروبانشينا وسفردليكوفو وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد هجومين مضادين للعدو".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 240عسكريًا، وتم تدمير مركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلة جند مدرعة و4 مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير 14 مركبة وعددا من المدافع، وتم تدمير 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودعين للذخيرة".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 56140 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250130/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-مدى-الأشهر-الستة-الماضية-بلغت-50-ألف-عسكري---1097304048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_455feeb46be91d95917fed5646f58c77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبّدت قوات نظام كييف، خسائر جسيمة على محور كورسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغولوفكا وغونشاروفكا وجويفو وبيرفي نيازي وكوريلوفكا وليبيديفكا ومالايا لوكنيا وماخنوفكا ونيكولايفكا ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا وروبانشينا وسفردليكوفو وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد هجومين مضادين للعدو".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 240عسكريًا، وتم تدمير مركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلة جند مدرعة و4 مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير 14 مركبة وعددا من المدافع، وتم تدمير 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودعين للذخيرة".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 56140 عسكريًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.